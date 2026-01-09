إصابة شخصين برصاص ضباط الهجرة في بورتلاند

- أطلق ضباط وكالة الهجرة الاتحادية الأميركية النار على شخصين في بورتلاند، أوريغون، مما أدى إلى إصابتهما، وبدأ مكتب التحقيقات الاتحادي التحقيق في الحادث الذي شارك فيه عملاء من هيئة الجمارك وحماية الحدود. - في مينيابوليس، قُتلت رينيه نيكول غود، مواطنة أميركية، برصاص ضابط فيدرالي خلال عملية لقوات إنفاذ قوانين الهجرة، مما أثار انتقادات حادة لإدارة ترامب، حيث أظهرت مقاطع فيديو أنها كانت تقود سيارتها بعيداً عن الضباط. - دافع ترامب عن قوات إنفاذ القانون، مدعياً أن السيدة قاومت ودهست ضابطاً، بينما تظاهر المئات في المدينة، وألغت بعض الفنادق إقامة القوات الفيدرالية.

أطلق ضباط بوكالة الهجرة الاتحادية الأميركية النار على شخصين وأصابوهما في بورتلاند بولاية أوريغون. وقال مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) في بورتلاند، الخميس، إنه يحقق في "حادث إطلاق نار متورط فيه عملاء" وقع حوالي الساعة 2:15 ظهرًا، "بمشاركة عملاء من هيئة الجمارك وحماية الحدود وأسفر عن إصابة شخصين". وذكر مكتب شرطة بورتلاند أن ضباطه استجابوا للبلاغ، وعثروا على رجل وامرأة مصابين بجروح ناجمة عن طلقات نارية واضحة. وأضاف المكتب، في بيان، أنه تم نقلهما إلى المستشفى، ولا تزال حالتهما غير معروفة.

ويوم الأربعاء، قُتلت مواطنة أميركية، يوم الأربعاء، بعد أن أطلق ضابط فيدرالي النار عليها في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، خلال عملية لقوات إنفاذ قوانين الهجرة (ICE)، ما أثار انتقادات حادة من مسؤولين في الولاية والمدينة لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأكد هؤلاء أن المرأة كانت تقود سيارتها مبتعدة عن عناصر إنفاذ القانون، في حين دافعت الإدارة الأميركية عن إطلاق النار الذي أودى بحياة المرأة، البالغة من العمر 37 عاماً، وهي مواطنة أميركية وليست مهاجرة، واسمها رينيه نيكول غود.

وأظهر فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي أن السيدة كانت في سيارتها وبدأت بقيادتها، قبل إطلاق النار عليها، وشارك مئات الآلاف الفيديو، مؤكدين أنها كانت تقود السيارة بعيداً عن قوات إنفاذ القانون، بينما دافعت وزارة الأمن الداخلي ومسؤولو إدارة ترامب عن قوات الأمن، في الوقت الذي بدأ فيه المئات في المدينة بالتظاهر، كما ألغت بعض الفنادق إقامة قوات الأمن الفيدرالية، وقالت: "لا نريدهم في مدينتنا".

ودافع دونالد ترامب، في منشور له على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، عن قوات إنفاذ قوانين الهجرة، وكتب أنه من الواضح أن السيدة التي كانت تقود السيارة قاومت إنفاذ القانون، ثم ادعى أنها "دهست بعنف وعن عمد ووحشية ضابط ICE"، وقال إن الضابط "يبدو أنه أطلق النار عليها دفاعاً عن النفس. من الصعب تصديق أنه على قيد الحياة، لكنه يتعافى الآن في المستشفى".

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)