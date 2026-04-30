إصابة شاب برصاص قناص حوثي في تعز جنوب غرب اليمن

- أُصيب شاب بجروح خطيرة برصاص قناص حوثي شمال تعز، في حادثة جديدة ضمن سلسلة الانتهاكات ضد المدنيين في المدينة المحاصرة، حيث نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. - قُتل طفل يبلغ 14 عاماً برصاص قناص حوثي أثناء عودته من المدرسة في حي الروضة، ما يبرز تصاعد عمليات القنص التي تستهدف المدنيين رغم الدعوات الدولية لوقف الانتهاكات. - تعاني تعز من حصار خانق منذ 2015، حيث تتعرض الأحياء السكنية للقصف والقنص، ما يفاقم المعاناة الإنسانية ويؤدي لسقوط آلاف الضحايا المدنيين.

أُصيب شاب بجروح بالغة، الخميس، إثر استهدافه برصاص قناص تابع لجماعة أنصار الله (الحوثيين) شمال مدينة تعز جنوب غرب اليمن، في حادثة جديدة ضمن سلسلة الانتهاكات التي تطاول المدنيين في المدينة المحاصرة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ، نقلاً عن مصادر طبية، أن الشاب أحمد عبد الله أحمد حسن (21 عاماً) تعرّض لإصابة مباشرة أثناء وجوده في منطقة قريبة من تبة الصبري، الخاضعة لتمركز قناصة الحوثيين، ما أدى إلى إصابته بجروح خطرة استدعت نقله إلى أحد مستشفيات المدينة. وبحسب المصادر، فإن الإصابة تسببت في أضرار جسيمة.

وفي وقت سابق من الشهر، قُتل طفل يبلغ من العمر 14 عاماً، برصاص قنّاص تابع لجماعة الحوثيين، أثناء عودته من مدرسته في حي الروضة شمال مدينة تعز جنوب غربي اليمن. وأفادت مصادر محلية لـ"العربي الجديد"، حينها بأن الطفل تعرّض لإطلاق نار مباشر أثناء مروره في حي الروضة تقاطع كلابة، ما أدى إلى إصابته بطلقة في منطقة الصدر. وأضافت المصادر أنه نُقل إلى أحد مستشفيات المدينة لتلقي العلاج، إلّا أنه فارق الحياة متأثراً بجراحه.

أخبار مقتل جندي وإصابة آخر في هجوم جنوبي اليمن

يأتي ذلك في ظل تصاعد عمليات القنص التي تستهدف المدنيين في الأحياء السكنية بمدينة تعز، حيث يتهم السكان جماعة الحوثيين بمواصلة استهدافهم بشكل متكرر، رغم الدعوات الدولية لوقف الانتهاكات بحق المدنيين. وتشهد مدينة تعز، المحاصرة منذ سنوات، حوادث متكررة لاستهداف المدنيين، خصوصاً في المناطق القريبة من خطوط التماس، حيث يتعرّض السكان لخطر القنص والقصف بشكل شبه يومي، ما يفاقم من معاناتهم الإنسانية.

وتعد مدينة تعز واحدة من أكثر المناطق تضرراً من الحرب في اليمن، إذ تعيش منذ عام 2015 تحت حصار خانق تفرضه جماعة الحوثيين، وسط مواجهات مستمرة مع القوات الحكومية. وخلال سنوات النزاع، وثّقت منظمات حقوقية سقوط آلاف الضحايا من المدنيين نتيجة القصف والقنص، في ظل اتهامات متكررة للحوثيين بارتكاب انتهاكات بحق السكان، تشمل استهداف الأحياء السكنية، وزراعة الألغام، وفرض قيود على حركة المدنيين.