إصابة سفينتين وحريق على متن ثالثة جراء هجمات في مضيق هرمز

قالت هيئات أمن بحري ومصادر، اليوم الأربعاء، إن ثلاث سفن تعرضت لضربات بـ"مقذوفات مجهولة" في مضيق هرمز الحيوي قبالة إيران، أدت إحداها إلى اندلاع حريق على متن سفينة وإجبار معظم أفراد طاقمها على إخلائها. وذكر مصدران أمنيان بحريان أن سفينة شحن البضائع (مايوري ناري) التي ترفع علم تايلاند استُهدفت وأصيبت بأضرار على بعد نحو 11 ميلا بحريا شمالي عُمان. وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية لاحقا عن الواقعة إن الحريق جرى إخماده ولم يحدث أي تأثير بيئي. وأعلن مركز الأمن البحري العُماني إجلاء 20 شخصاً يحملون الجنسية التايلاندية من على متن السفينة. وقال المركز إنه تلقّى بلاغاً يفيد بتعرض السفينة التي ترفع علم مملكة تايلاند للاستهداف ما أسفر عن اندلاع حريق في غرفة المحركات الرئيسة. وأشار إلى أن إحدى سفن البحرية السلطانية العمانية قامت بإجلاء 20 شخصاً يحملون الجنسية التايلاندية، مع وجود إصابات متفاوتة لأفراد الطاقم.

وفي وقت سابق، قال مصدران أمنيان بحريان، إن سفينة الحاويات (وان ماجيستي) التي ترفع علم اليابان أصيبت بأضرار طفيفة نتيجة "مقذوف مجهول" على بعد 25 ميلا بحريا (46 كيلومترا) شمال غربي رأس الخيمة في الإمارات. وأضاف المصدران أن أفراد الطاقم بخير، وأن السفينة تتجه نحو مرسى آمن.

وأفادت هيئات أمن بحري بأن سفينة ثالثة، وهي ناقلة بضائع، تعرضت أيضا لضربة بـ"مقذوف مجهول" على بعد نحو 50 ميلا شمال غربي دبي. وقالت شركة (فانغارد) لإدارة المخاطر البحرية إن المقذوف ألحق أضرارا ببدن السفينة (ستار جوينيث) التي ترفع علم جزر مارشال، مضيفة أن أفراد الطاقم بخير.

وفي وقت لاحق، أعلنت هيئة الأمن البحري البريطانية (أمبري) تعرض منشآت لتخزين النفط في ميناء صلالة العماني لهجوم بطائرات مسيرة، مشيرة إلى تصاعد الدخان من الموقع المستهدف. وقال التلفزيون العماني إن طائرات مسيرة أصابت خزانات وقود في ميناء صلالة دون أن يسفر ذلك عن إصابات أو قتلى. وأمرت سلطات المراقبة السفن الراسية في الميناء بالاستعداد للمغادرة.

وانخفضت حركة الملاحة بسرعة عبر مضيق هرمز، وهو ممر بحري حيوي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز العالمية، منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط.

وردا على الحرب، تطلق إيران هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة في أنحاء المنطقة. وتدفع الوقائع الحديثة عدد السفن التي تعرضت لهجمات إلى ما لا يقل عن 14 سفينة منذ اندلاع الحرب. وقالت القيادة المركزية الأميركية، أمس الثلاثاء، إن القوات الأميركية دمرت عدة سفن بحرية إيرانية، من بينها 16 سفينة مخصصة لزرع الألغام، بالقرب من مضيق هرمز.

(رويترز، العربي الجديد)