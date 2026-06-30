إصابة رجل أعمال أوكراني بانفجار طرد مفخخ في موناكو

- انفجر طرد مفخخ في موناكو، مما أدى إلى إصابة الأوليغارشي الأوكراني فاديم يرمولاييف وشخصين آخرين، بينهم قاصر، وأثار صدمة في المجتمع المحلي، مما دفع لتعزيز الإجراءات الأمنية. - أظهرت التحقيقات أن العبوة الناسفة احتوت على براغي وخردق، وتم رصد مشتبه به يفر باتجاه فرنسا، بينما قدم شهود عيان معلومات قد تساعد في التحقيق. - يخضع يرمولاييف لعقوبات أوكرانية بسبب نشاطه في القرم، وتعمل الاستخبارات على فهم خلفيات الضحايا وتحديد تهديدات محتملة، مع توقع إيجاز صحافي من المدعي العام.

أسفر انفجار طرد مفخخ عن إصابة الأوليغارشي الأوكراني فاديم يرمولاييف وشخصين آخرين في موناكو، الاثنين، في حادثة غير مسبوقة هزت الإمارة التي تنعم بأعلى درجات الأمان. وأُصيب الثلاثة، ومن بينهم قاصر، الاثنين، في الانفجار الذي وقع في مبنى سكني في موناكو يقع في شارع يمتد على طول الحدود مع فرنسا، قرابة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي (19:00 بتوقيت غرينتش).

وأفاد مصدر مطلع على التحقيق، وكالة فرانس برس، طالباً عدم كشف اسمه، بأنّ أحد المصابين هو رجل الأعمال الأوكراني النافذ فاديم يرمولاييف. ووصف أمير موناكو ألبير الثاني الحادثة بأنها "جريمة نكراء"، و"صدمة للمجتمع برمّته". وأشار أحد مساعدي وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز إلى أنّ الشرطة تعمل "على العثور على الجاني الذي لاذ بالفرار". وقال وزير الدولة في الإمارة كريستوف ميرمان، إنّ زوجين في الخمسينيات أو الستينيات من العمر أُصيبا في الانفجار وهما في حالة صحية حرجة، فيما أُصيب قاصر يبلغ 13 عاماً "يرجح جداً أنه قريب للزوجين" بجروح أقل خطورة، دون أن يكشف هوياتهم.

وأشار ميرمان إلى أن شهود عيان أدلوا بمعلومات تساعد في تحديد هوية المشتبه به، لافتاً إلى أن العبوة الناسفة كانت تحتوي على ما يبدو على براغيّ وخردق (كرات حديد صغيرة). وقدّمت طواقم الإسعاف العلاج لأربعة أشخاص آخرين أُصيبوا بصدمة وجروح ناتجة عن تطاير زجاج النوافذ جراء الانفجار، وفقاً له. وقال: "على حد علمي، هذه المرة الأولى في التاريخ التي تشهد فيها الإمارة عملاً مشابهاً". وعقب الحادث، فُرضت تعزيزات أمنية مكثفة، مع طوق أمني يمنع الوصول إلى المنطقة، في حين كانت مروحية تحلق في الأجواء. ونشر حوالى 50 عنصر إطفاء و80 عنصر أمن في موقع الحادثة.

🇲🇨 A bomb packed with bolts and metal shot tore through the lobby of a luxury building in Monaco tonight, injuring sanctioned Ukrainian oligarch Vadym Yermolaiev and his family.



A man was caught on CCTV dropping a backpack at the entrance around 9 PM before fleeing toward the… pic.twitter.com/pYgD8AHVOZ — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) June 29, 2026

وقال المدعي العام ستيفان تيبو، إنّ مشتبهاً به ترك حقيبة أو طرداً في بهو المبنى قبل مغادرته، مضيفاً أنه لا يوجد ما يشير حتى اللحظة إلى سبب استهداف هذا المبنى. وأشارت حكومة موناكو إلى أنّ "الانفجار القوي" ناجم عن "طرد مفخخ". وذكرت على منصة إكس "رُصد مشتبه به عبر كاميرات المراقبة الأمنية وهو يلوذ بالفرار باتجاه بلدية بوسولاي في فرنسا".

وأشار أحد مساعدي وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز إلى أنّ الشرطة تعمل "على العثور على الجاني الذي لاذ بالفرار". ويخضع رجل الأعمال الأوكراني يرمولاييف الذي يقيم في موناكو لعقوبات فرضتها عليه كييف منذ ديسمبر/ كانون الأول 2023، بسبب نشاطه التجاري في قطاع المشروبات الكحولية داخل شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا وفق الأجهزة الأمنية الأوكرانية. وأشار وزير الدولة ميرمان، في مؤتمر صحافي عقده في وقت متقدّم مساء الاثنين، إلى أنّ أجهزة الاستخبارات تعمل على فهم خلفيات الضحايا و"تحديد ما إذا كان آخرون قد يواجهون تهديدات معينة". ولفت ميرمان إلى أن المدعي العام سيعقد إيجازاً صحافياً اليوم الثلاثاء.

(فرانس برس)