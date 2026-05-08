إصابة جنود وإطلاق صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل

- رصد جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل، بعد اغتيال قائد قوات الرضوان أحمد بلوط، مما أدى إلى تصاعد التوترات وإصابة جنود إسرائيليين. - أصدر جيش الاحتلال تعليمات للجمهور باليقظة وإلغاء فعاليات في المنطقة الشمالية، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ مارس، رغم الهدنة المعلنة. - أعلن حزب الله عن استهداف جرافة عسكرية وتجمع لجنود وآليات إسرائيلية، مؤكداً أن الهجمات جاءت دفاعاً عن لبنان وشعبه، مع استمرار التوترات والاعتداءات الإسرائيلية.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه رصد إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل، معلناً اعتراض أحدها، وسقوط ثلاثة أخرى في مناطق مفتوحة دون تسجيل إصابات. ويأتي هذا بعدما دوّت صفارات الإنذار في مناطق عدة تقع شمالي فلسطين المحتلة.

وجاء هذا التطور بعد وقت قصير من إعلان جيش الاحتلال أنه يستعدّ بناءً على تقييم للوضع، لاحتمال تنفيذ عمليات إطلاق نار واسعة من لبنان باتجاه المنطقة الشمالية، "وذلك على خلفية التطورات الأخيرة"، ومن ضمنها اغتيال الاحتلال قائد قوات الرضوان أحمد بلوط يوم الأربعاء في الضاحية الجنوبية لبيروت، في استهداف هو الأول للمنطقة منذ سريان الهدنة، فضلاً عن إعلانه سقوط عدد من الإصابات في صفوفه جراء مسيّرات أطلقها حزب الله اليوم الجمعة.

وأكد جيش الاحتلال في بيان موجّه للجمهور أنه "في هذه المرحلة، يجب التحلّي باليقظة، والتصرّف بمسؤولية، والانصياع لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية. حتى هذه اللحظة، لا يوجد أي تغيير في تعليمات قيادة الجبهة الداخلية. وفي حال طرأت أي تغييرات، سيتم إبلاغ الجمهور وفقاً لذلك". وكان جيش الاحتلال قد أصدر بياناً مشابهاً، أمس الخميس، ذكر فيه أنه قرر عقب تقديرات وتقييم للوضع في المنطقة الشمالية، إلغاء مناسبات وفعاليات سبق أن وافقت الجبهة الداخلية بشكل استثنائي على إجرائها، بالرغم من سياسة الحماية والقيود التي لا تزال تفرضها في المنطقة الحدودية. وكان ذلك أيضاً بداعي "احتمال قيام حزب الله بإطلاق النار على المنطقة انتقاماً ورداً على هجمة الجيش الإسرائيلي (عملية الاغتيال)".

وأعلن جيش الاحتلال أن مُسيّرة مفخخة أطلقها حزب الله سقطت ظهر اليوم الجمعة "داخل أراضي دولة إسرائيل، بالقرب من الحدود اللبنانية. ونتيجة لذلك، أُصيب جندي في الجيش بجروح خطيرة، فيما أُصيب جندي آخر بجروح متوسطة. ونُقل الجنديان لتلقي العلاج الطبي في المستشفى، وتم إبلاغ عائلتيهما".

وذكر جيش الاحتلال أنه "في حادثة أخرى وقعت في وقت سابق من اليوم، أطلقت منظمة حزب الله عدداً من المسيّرات المفخخة التي انفجرت بالقرب من قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في جنوب لبنان. ونتيجة لذلك، أُصيب جندي بجروح متوسطة وتم نقله لتلقي العلاج الطبي في المستشفى. كذلك، أطلقت منظمة حزب الله خلال الساعات الأخيرة عدداً من الصواريخ وقذائف الهاون نحو قواتنا في جنوب لبنان. وقد اعترض سلاح الجو أحد عمليات الإطلاق، فيما سقطت الصواريخ الأخرى وقذائف الهاون بالقرب من القوات، دون وقوع إصابات في صفوف قواتنا. ووفقاً للسياسة المتّبعة، لم يتم تفعيل الإنذارات".

وكان حزب الله قد أعلن، اليوم الجمعة، استهداف جرافة عسكرية وتجمع لجنود وآليات إسرائيلية في بلدتين تقعان جنوبي لبنان. وقال الحزب، في بيان، إن الهجمات جاءت "دفاعاً عن لبنان وشعبه، ورداً على خرق العدو الإسرائيلي وقف إطلاق النار والاعتداءات التي طاولت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وجرحى بين المدنيين". وأضاف أن مقاتليه استهدفوا "جرافة D9 في بلدة البياضة بمسيّرة انقضاضية وحققوا إصابة مباشرة". وفي عملية أخرى، قال الحزب إنه استهدف "تجمعاً لآليات وجنود إسرائيليين في بلدة الخيام بقذائف مدفعية".

ومنذ الثاني من مارس/ آذار تشنّ إسرائيل عدواناً موسعاً على لبنان، خلّف أكثر من 2700 شهيد و8400 جريح، وأكثر من 1.6 مليون نازح. وبدأت هدنة أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ليل 16-17 إبريل/ نيسان الماضي، لمدة عشرة أيام، وجرى تمديدها حتى 17 مايو/ أيار الجاري، غير أن إسرائيل تواصل خرقها يومياً عبر قصف يخلف شهداء وجرحى، فضلاً عن تفجير واسع لمنازل في عشرات القرى الواقعة جنوبي لبنان.