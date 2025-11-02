إصابة جنود سوريين بانفجار عبوة في البوكمال

- شهدت مدينة البوكمال في ريف دير الزور الشرقي هجومًا على مقر عسكري للجيش السوري، حيث ألقى مسلحون مجهولون قنبلة يدوية، مما أدى إلى إصابة عنصرين بجروح خفيفة، وذلك بعد اكتشاف مستودع للأسلحة في المنطقة. - اندلعت اشتباكات بين "قوات سوريا الديمقراطية" ومسلحين من العشائر العربية في ناحية الكسرة بريف دير الزور الغربي، مما أسفر عن وقوع إصابات، وسط توتر أمني متزايد. - تكررت الهجمات في المنطقة، حيث شهدت تفجيرًا سابقًا أسفر عن مقتل خمسة عناصر من وحدات الحراسة في منشآت نفطية، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني.

أُصيب عدد من عناصر الجيش السوري من جراء انفجار عبوة ناسفة وإلقاء قنبلة يدوية من قبل مسلحين مجهولين استهدفوا مقراً عسكرياً في مدينة البوكمال بريف محافظة دير الزور الشرقي، شرقي سورية، مساء الأحد، في وقت شهدت فيه مناطق أخرى من المحافظة اشتباكات بين "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) ومسلحين من أبناء العشائر العربية.

وقالت مصادر محلية لـ"العربي الجديد" إن الانفجار وقع أمام مقرّ الفرقة 86 في شارع المعري بمدينة البوكمال، عقب قيام مسلحين مجهولين بإلقاء قنبلة على الموقع العسكري، ما أدى إلى إصابة عنصرين من الجيش السوري بجروح وُصفت بالخفيفة، قبل أن يلوذ المهاجمون بالفرار إلى جهة مجهولة. وجاء الهجوم بعد أيام من إعلان قوى الأمن الداخلي في محافظة دير الزور العثور على مستودع للأسلحة والذخائر في مدينة البوكمال، يحتوي على 19 عبوة صواعق كهربائية و17 لغماً من مخلفات النظام المخلوع والمليشيات الإيرانية المنتشرة في المنطقة، بحسب المصادر نفسها.

وسبق أن شهدت المنطقة نفسها، في 18 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تفجيراً مماثلاً أسفر عن مقتل خمسة عناصر من وحدات الحراسة العاملة في منشآت المشتقات النفطية التابعة لوزارة الطاقة السورية، وإصابة ثمانية آخرين بجروح متفاوتة، على طريق دير الزور الميادين، إلى جانب إصابة عنصر من الأمن الداخلي من جراء انفجار عبوة ناسفة في مدينة البوكمال، شرقي محافظة دير الزور.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر ميدانية "العربي الجديد" بأن اشتباكات مسلحة اندلعت، مساء الأحد، بين مقاتلين من "قسد" وآخرين من أبناء العشائر العربية في ناحية الكسرة بريف دير الزور الغربي، ما أسفر عن وقوع إصابات بين الطرفين، من دون معرفة الحصيلة الدقيقة حتى الآن. وأضافت المصادر أن مسلحين مجهولين استهدفوا أيضاً حاجز "الصنور" التابع لـ"قسد" في بلدة أبو حمام بريف دير الزور الشرقي، من دون ورود معلومات عن خسائر بشرية، فيما دفعت "قسد" بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة عقب الهجوم في محاولة للسيطرة على الوضع الأمني المتوتر.

وكانت اندلعت اشتباكات مسلّحة، مساء الثلاثاء الماضي، بين الأهالي وعناصر "قسد" في قرية الكسرة بريف دير الزور الغربي، على خلفية مقتل شاب برصاص أحد عناصر "قسد"، ما أدى إلى توتر أمني واسع في المنطقة واحتشاد شبابي غاضب وسط اتهامات شعبية لـ"قسد" بالتمادي في استخدام السلاح ضد المدنيين، وغياب أي إجراءات لمحاسبة مطلقي النار أو تقديم مبررات قانونية للحادثة.