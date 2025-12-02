- عملية طعن ودهس في الضفة الغربية: أُصيب جنديان إسرائيليان في عملية طعن شمالي رام الله، واستشهد منفذ العملية محمد أسمر. كما أُصيبت مجندة في عملية دهس قرب مستوطنة "كريات أربع"، واستشهد منفذها مهند الزغير. - تصاعد العنف في الضفة الغربية: تشهد الضفة الغربية تصاعدًا في هجمات جيش الاحتلال والمستوطنين، مما أدى إلى استشهاد 1085 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 10 آلاف واعتقال 21 ألفًا منذ أكتوبر 2023. - منع الطواقم الطبية الفلسطينية: قوات الاحتلال منعت طواقم الهلال الأحمر من الوصول إلى المصابين، مما استدعى التنسيق مع الصليب الأحمر الدولي.

أُصيب جنديان إسرائيليان، صباح اليوم الثلاثاء، في عملية طعن شمالي رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، في وقت استشهد فيه منفذ العملية. وأفادت إذاعة جيش الاحتلال، في منشور عبر منصة إكس، بإصابة شخصين بجروح طفيفة في عملية طعن قرب مستوطنة عطيرت شمالي رام الله، مشيرة إلى "تحييد المنفذ". من جهته، قال جيش الاحتلال إنّ المصابَين جنديّان. وجاء في بيان للجيش "قبل وقت قصير، وبناءً على بلاغ وصل عن مشتبه به قرب بلدة (مستوطنة) عطيرت، في منطقة بنيامين، هرعت قوات الجيش الإسرائيلي إلى الموقع. أثناء فحص المشتبه به، بدأ بطعن القوة، التي ردّت بإطلاق النار عليه وقتلته".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الثلاثاء، أن الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية أبلغتها باستشهاد الشاب محمد رسلان محمود أسمر (18 عاماً) من بلدة بيت ريما شمالي رام الله، برصاص قوات الاحتلال، قبل احتجاز جثمانه. وكانت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني قد أكدت في وقت سابق اليوم، أن قوات الاحتلال منعت طواقمها في رام الله من الوصول إلى إصابة قرب قرية أم صفا شمالي رام الله، مشيرةً إلى أن التنسيق جارٍ مع الصليب الأحمر الدولي من أجل الوصول إلى الإصابة. ويأتي هذا غداة عملية دهس قرب مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة. واستشهد أيضاً منفذ العملية صباح اليوم الثلاثاء، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب مطاردته ومداهمة المدينة.

وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، صباح اليوم، بأنه عثر ليل الاثنين - الثلاثاء على منفذ العملية داخل سيارته التي استخدمها في الهجوم، زاعماً أنه حاول الفرار خلال محاولة إلقاء القبض عليه، فردّ الجيش بإطلاق النار الحي وقتله. وقبل ذلك بساعات، أُصيبت مجندة إسرائيلية في عملية دهس قرب مستوطنة "كريات أربع" جنوبي الضفة، فيما أطلق جيش الاحتلال عمليات بحث واسعة عن المنفّذ. وقال الجيش في بيان بعيد العملية، إنّ فلسطينياً قام بتسريع مركبته باتجاه قوة للجيش الإسرائيلي قرب مفترق "يهودا" وأصاب مجندة. وأضاف: "جرى إجلاء المجندة لتلقي العلاج في المستشفى، وإبلاغ عائلتها". وتابع: "قوات الجيش ردّت بإطلاق النار نحو المخرب، وجرى رصد إصابته، وبدأت مطاردته".

وأبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، صباح اليوم، وزارة الصحة باستشهاد فتى فلسطيني في مدينة الخليل. وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية أبلغتها صباح اليوم، باستشهاد الفتى مهند طارق محمد الزغير، البالغ من العمر 17 عاماً، برصاص جيش الاحتلال في مدينة الخليل، واحتجاز قوات الاحتلال جثمانه.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة تصاعداً غير مسبوق في هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصادر أرزاقهم. وأدت اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين معاً إلى استشهاد ما لا يقل عن 1085 فلسطينياً، وإصابة أكثر من 10 آلاف آخرين، فضلاً عن اعتقال أكثر من 21 ألف فلسطيني منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.