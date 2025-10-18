إصابة امرأتين برصاص قناص حوثي جنوبي تعز

- أُصيبت امرأتان برصاص قناص حوثي في منطقة الشقب بتعز، حيث تعرضت زينب أحمد عقلان لإصابة في يدها اليمنى، بينما أُصيبت إصلاح عبد الجبار بجروح خطيرة في ساقيها، وتم نقلهما إلى مستشفى الثورة العام لتلقي العلاج. - تُعد منطقة الشقب من أكثر المناطق تعرضًا لعمليات القنص ضد المدنيين، حيث وثقت منظمات حقوقية 283 حالة قنص و13,694 انتهاكًا من قبل الحوثيين منذ بداية الحرب. - تستمر جماعة الحوثيين في استهداف المدنيين رغم الهدنة المعلنة في أبريل 2022 برعاية أممية.

أُصيبت امرأتان، السبت، برصاص قناص تابع لجماعة أنصار الله (الحوثيين) في منطقة الشقب بمديرية صبر الموادم جنوبي محافظة تعز جنوب غربيّ اليمن. وأفادت مصادر محلية "العربي الجديد" بأن زينب أحمد عقلان صالح (56 عامًا) تعرّضت صباح السبت للاستهداف من قبل قناص تابع للحوثيين أطلق عليها عددًا من الطلقات أصابت يدها اليمنى أثناء مرورها في الخط العام بحي العقبة وسط الشقب.

وأضافت المصادر أن قناص الحوثي استهدف، في وقت لاحق اليوم، إصلاح عبد الجبار عبيد إبراهيم (36 عامًا) بالقنص بالقرب من منزلها في حي نجد المرقب شرقي الشقب، ما أسفر عن إصابتها بجروح خطيرة في الساقين، وتم إسعاف المرأتين إلى مستشفى الثورة العام بمدينة تعز لتلقي العلاج".

وتعد منطقة الشقب في تعز من أكثر المناطق التي سُجلت فيها عمليات قنص ضد المدنيين من قبل قناصي جماعة الحوثي، حيث تفيد منظمات حقوقية بتسجيل وتوثيق 283 حالة قنص منذ بداية الحرب في منطقة الشقب وحدها، كما تم تسجيل 13 ألفًا و694 انتهاكًا من قبل الحوثيين في المنطقة، شملت القتل والقصف والاختطاف والتهجير القسري وتدمير الممتلكات".

وتستمر جماعة الحوثيين باستهداف المدنيين في مناطق الحكومة الشرعية على الرغم من الهدنة المعلنة في إبريل/ نيسان 2022 برعاية أممية.