إصابة إسرائيلية بعملية دهس جنوبي الضفة وجيش الاحتلال يبحث عن المنفذ

- أصيبت إسرائيلية بجروح طفيفة في عملية دهس قرب مستوطنة "كريات أربع"، بينما يواصل الجيش الإسرائيلي عمليات البحث عن المنفذ الذي فر باتجاه الخليل، حيث أطلقت القوات النار دون تحديد الهدف. - تشهد الضفة الغربية تصاعدًا في الهجمات الإسرائيلية، حيث فرضت قوات الاحتلال حظر تجول في بلدة قباطية جنوب جنين، مع استمرار الاقتحامات والمواجهات وتحويل المنازل إلى ثكنات عسكرية. - أغلقت قوات الاحتلال مداخل مدينة طوباس بالسواتر الترابية، مع اقتحامات مماثلة في بلدة عقابا وتحويل المنازل إلى نقاط عسكرية.

أصيبت إسرائيلية، مساء الاثنين، في عملية دهس وقعت قرب مستوطنة "كريات أربع" جنوبي الضفة الغربية المحتلة، فيما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات بحث واسعة عن المنفّذ. وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن إسرائيلية أصيبت بجروح طفيفة من جراء عملية دهس قرب مستوطنة "كريات أربع".

وأضافت أن قوات الأمن الإسرائيلية تطارد مركبة قالت إنها فلسطينية، بعد أن فرت باتجاه مدينة الخليل، جنوبي الضفة. من جانبها، قالت هيئة البث العبرية (رسمية) إن "مركبة فلسطينية صدمت قبل وقت قصير إسرائيلية كانت تقف عند مفترق هعوكفيم على شارع 60 قرب الخليل".

بدوره، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان نشره على منصة شركة "إكس"، إن قواته هرعت إلى المنطقة بعد بلاغ عن عملية دهس. وذكر الجيش أن قواته ردت بإطلاق النار، من دون أو توضح الجهة المستهدفة. وأضاف أن "قواته تقوم الآن بعمليات تمشيط واسعة بحثاً عن المنفّذ".

ولم تتوفر على الفور شهادات شهود عيان فلسطينيين عن الحادث ولا إفادات من جهات أو إعلام رسمي فلسطيني. ويأتي الحادث في وقت تشهد فيه الضفة الغربية تصاعداً غير مسبوق بهجمات الجيش والمستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصادر أرزاقهم.

على صعيد آخر، فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، حظر التجول في بلدة قباطية جنوب جنين، شمالي الضفة الغربية، خلال العدوان المتواصل عليها منذ فجر الاثنين، بالتوازي مع العدوان المتواصل على مدينة طوباس، شمالي الضفة، وبلدة عقابا شمال المدينة. وأكدت مصادر محلية استمرار اقتحام الاحتلال قباطية، لافتة إلى اندلاع مواجهات ومداهمة منازل وتحويل عدد منها إلى ثكنات عسكرية.

وأغلقت قوات الاحتلال، منذ فجر الاثنين، مداخل مدينة طوباس بالسواتر الترابية وتداهم منازل المواطنين وتحوّل منازل إلى ثكنات عسكرية، فيما تشهد بلدة عقابا، شمال طوباس، عمليات اقتحام مماثلة وتحويل منازل إلى نقاط عسكرية.

(الأناضول، العربي الجديد)