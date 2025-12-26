إصابة أحد جنود "يونيفيل" بنيران إسرائيلية في لبنان

- شهد جنوب لبنان توترات متزايدة بين قوات اليونيفيل والجيش الإسرائيلي، حيث أُصيب جندي حفظ سلام جراء إطلاق نار إسرائيلي بعد انفجار قنبلة يدوية، مما يعكس تصاعد التوترات. - شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على أهداف تابعة لحزب الله، مستهدفاً بنى تحتية ومواقع تدريبية، متهماً حزب الله بانتهاك التفاهمات، بينما نفت وزارة الدفاع اللبنانية وحزب الله هذه الاتهامات. - بحث الرئيس اللبناني مع السفير الفرنسي التحضيرات لمؤتمر دعم الجيش اللبناني، الذي يهدف إلى تعزيز الدعم وسط التحديات الأمنية والاقتصادية، ومن المتوقع انعقاده في فبراير المقبل.

أعلنت قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان "يونيفيل" أنّ هجوماً إسرائيلياً قرب موقع لها في جنوب البلاد أسفر، الجمعة، عن إصابة أحد جنودها، مجددة دعوتها إسرائيل إلى "الكف عن السلوك العدواني". ويُعدّ هذا الحادث الأخير الذي أبلغت عنه قوات حفظ السلام في جنوب لبنان، حيث تعمل "يونيفيل" قوةً عازلةً بين إسرائيل ولبنان، وتتعاون مع الجيش اللبناني لدعم الهدنة القائمة منذ عام بين إسرائيل وحزب الله.

وقالت "يونيفيل" في بيان: "سقطت نيران رشاشات ثقيلة صباح اليوم من مواقع الجيش الإسرائيلي جنوب الخط الأزرق بالقرب من دورية تابعة لقوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) كانت تتفقد عائقاً على الطريق في قرية بسطرا. وجاء إطلاق النار عقب انفجار قنبلة يدوية في مكان قريب". وأضاف البيان: "بينما لم تلحق أي أضرار بممتلكات يونيفيل، تسبب صوت إطلاق النار والانفجار في إصابة أحد جنود حفظ السلام بإصابة طفيفة بارتجاج في الأذن".

وأشارت "يونيفيل" إلى حادثة أخرى الجمعة في بلدة كفرشوبا في جنوب لبنان، قائلة في بيانها إن دورية حفظ سلام أخرى كانت تقوم بمهمة عملياتية روتينية أبلغت عن إطلاق نار من الجانب الإسرائيلي على مقربة من موقعها.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن، الجمعة، أنه شنّ غارات جوية على أهداف عدّة تابعة لحزب الله داخل الأراضي اللبنانية، زاعماً استهداف بنى تحتية عسكرية تستخدمها وحدة "قوة الرضوان" التابعة للحزب. وقال الجيش، في بيان، إن الضربات شملت "مجمّع تدريبات وتأهيل استخدمته وحدة قوة الرضوان لتأهيل عناصرها، بهدف تخطيط وتنفيذ عمليات ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواطني دولة إسرائيل"، مضيفاً أن المعسكر "شهد تدريبات على استخدام أنواع مختلفة من السلاح".

كما أعلن أنه استهدف مستودعات أسلحة عدّة ومبانيَ قال إنها "مبانٍ عسكرية استخدمها حزب الله في شمال لبنان لتخطيط عمليات ضد إسرائيل"، واعتبر الجيش أن "هذه الأهداف، إلى جانب تدريبات الحزب العسكرية، تُعدّ انتهاكاً للتفاهمات مع لبنان وتشكل تهديداً مباشراً على إسرائيل"، على حد تعبيره.

من جهتها، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ سلسلة غارات جوية استهدفت وادي كفرملكي - بصليا، إضافة إلى جبل صافي ومنطقة البريج عند أطراف جباع في منطقة إقليم التفاح، جنوبي البلاد.

وادّعى جيش الاحتلال، في بيان سابق له، أنه يواصل "عمليات الاستهداف الدقيقة في جنوب لبنان"، في إشارة إلى الهجمات المتكرّرة واستمراره في انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار منذ أكثر من عام بذرائع أمنية ومنع تعاظم حزب الله عسكرياً.

وكرّر جيش الاحتلال موقفه بأنه ينظر "ببالغ الخطورة لعلاقات التعاون بين الجيش اللبناني وحزب الله"، مؤكداً أنه سيواصل العمل "لإزالة أيّ تهديد على مواطني دولة إسرائيل"، كما ادّعى أنه يستهدف عناصر حزب الله العاملين على إعادة إعمار بنى تحتية عسكرية، "في انتهاك خطير للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".

من جانبه، يرفض لبنان الاتهامات الإسرائيلية، وقالت وزارة الدفاع اللبنانية إنّ الإشارة إلى وجود علاقة لأفراد في الجيش بأحزاب وتنظيمات "كلام مغلوط". وقال وزير الدفاع ميشال منسى إنّ مثل هذه التقارير "خدمة لأعداء لبنان، وطعنة في ظهر أبطال الجيش الذين يحمون الوطن". ونفى مسؤول في حزب الله كذلك لوكالة رويترز وجود أي صلة بين الحزب وعناصر في الجيش اللبناني.

عون يبحث مع سفير فرنسا في لبنان تحضيرات مؤتمر دعم الجيش

على صعيد آخر، بحث الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الجمعة، خلال لقاء مع السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو، التحضيرات الجارية لانعقاد مؤتمر دعم الجيش والقوات المسلحة اللبنانية. وجرى خلال اللقاء في قصر بعبدا "البحث في الاستحقاقات الراهنة، وأبرزها التحضيرات الجارية لانعقاد مؤتمر دعم الجيش والقوات المسلحة اللبنانية، الذي تم الاتفاق على عقده خلال الاجتماع الفرنسي-الأميركي-السعودي الذي عُقِد في باريس في 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري"، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.

الرئيس جوزاف عون عرض مع السفير الفرنسي في لبنان، Hervé Magro، التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر دعم الجيش اللبناني، والجهود المبذولة لبسط السيادة على كامل الأراضي اللبنانية pic.twitter.com/VlA0iaXMhP — Lebanese Presidency (@LBpresidency) December 26, 2025

يُذكر أنه عقد في العاصمة الفرنسية باريس، في 18 ديسمبر الجاري، اجتماع ضم موفدي فرنسا والولايات المتحدة والسعودية إلى لبنان بحضور قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل. واتفق المجتمعون على مبدأ عقد مؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني في فبراير/ شباط المقبل، من دون تحديد مكان انعقاده.