إصابات وتدمير منازل في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

شنّت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء وحتى منتصف ليل الخميس، سلسلة غارات استهدفت منازل وشققاً سكنية في مخيم الشاطئ للاجئين الفلسطينيين غربي مدينة غزة، ومنطقة ساحة فلسطين شرقي المدينة، إضافة إلى منزل في مخيم البريج وسط القطاع.

وأفادت مصادر ميدانية لـ"العربي الجديد" بأن الغارة الأولى استهدفت منزلاً يعود لعائلة شامية في منطقة كرم مصلحة جنوب مخيم الشاطئ، ما أسفر عن إصابة سبعة أشخاص، فيما استهدفت الغارة الثانية منزلاً لعائلة أبو شمالة قرب دوار القوقا شمال المخيم، وأدت إلى إصابة شخصين. وبحسب مصادر محلية، فإن منزل عائلة أبو شمالة يعود إلى عائلة زوجة الشهيد الصحافي ومراسل قناة الجزيرة مباشر محمد وشاح، الذي اغتاله الاحتلال الإسرائيلي قبل نحو شهرين بقصفٍ استهدفه أثناء وجوده داخل مركبته.

أما الغارة الثالثة، فاستهدفت منزلاً في مخيم البريج وسط القطاع، بعدما تلقى السكان إنذاراً بإخلائه قبل نحو 20 دقيقة من قصفه، قبل أن تستهدفه الطائرات الحربية بعدة صواريخ، ما أدى إلى تدميره.

ومنتصف ليل الأربعاء/الخميس، قصف الاحتلال الإسرائيلي شقة في عمارة العلمي، القريبة من المستشفى الأهلي العربي "المعمداني"، بصاروخ، ما أدى إلى اندلاع حريق في الموقع المستهدف وإلحاق أضرار جسيمة بالعمارة التي تضم مكاتب وعيادات ومحال تجارية.

في الأثناء، قال المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، محمود بصل، إن قوات الاحتلال قصفت منزل عائلة شامية، المكوّن من خمسة طوابق، بصاروخين حربيين، رغم أنه كان مأهولاً بالسكان، ما أدى إلى سقوط عدد من المصابين وإلحاق أضرار جسيمة بما لا يقل عن ستة مبان سكنية مجاورة.

وأضاف بصل، في تصريح صحافي عمّمه على وسائل الإعلام، أن الغارتين تسببتا في دمار واسع داخل مخيم الشاطئ، وأجبرتا عشرات العائلات على النزوح ليلاً من منازلها ومراكز الإيواء، في ظل الظروف الإنسانية البالغة الصعوبة التي يعيشها القطاع. وأشار إلى أن هذه الهجمات تأتي في إطار مواصلة الاحتلال استهداف الأحياء السكنية وتدمير ما تبقى من المباني في قطاع غزة، بما يفاقم معاناة المدنيين ويعمّق الأزمة الإنسانية في القطاع.