إصابات واعتقالات واعتداءات للمستوطنين والاحتلال في الضفة الغربية

- شهدت الضفة الغربية سلسلة اعتداءات من قوات الاحتلال والمستوطنين، حيث أصيب طفل في بيت فوريك وتعرض شاب للاعتداء في طلوزة، وهاجم المستوطنون ترمسعيا وأريحا، مخربين ممتلكات وسارقين معدات زراعية. - نفذت قوات الاحتلال اعتقالات متعددة في الخليل وسلفيت ونابلس وبيت لحم ورام الله وطولكرم، وعبثت بمحتويات المنازل، واستمرت في إغلاق المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي. - في القدس، اندلعت مواجهات في مخيم قلنديا، وأجبرت بلدية الاحتلال مواطناً على هدم منزله في سلوان، واقتلعت قوات الاحتلال 200 شجرة في حزما.

نفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، اعتقالات ومداهمات بالتوازي مع اعتداءات للمستوطنين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، ما أدى إلى وقوع إصابات. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه تعاملت، صباح اليوم الأحد، مع إصابة طفل بالرصاص الحي في القدم خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت فوريك شرق نابلس، حيث جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

إلى ذلك، أكدت مصادر محلية أن مستوطنين أضرموا النار في "بركسين" الليلة الماضية في بلدة قصرة جنوب نابلس، واعتدوا على الشاب زهراب محمد شنابلة (32 عاماً) من بلدة طلوزة شمال نابلس، ويعمل في قصرة، متسببين له بجرح عميق في الرأس من جراء الضرب المبرح. وفي السياق نفسه، هاجم مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله، وأطلقوا الرصاص الحي باتجاه الفلسطينيين الذين تصدوا لهم عند أطراف البلدة، دون تسجيل إصابات. وبعد الهجوم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة ترمسعيا ولاحقت الشبان مطلقة قنابل الغاز السام المسيل للدموع باتجاههم، دون الإبلاغ عن إصابات أو اعتقالات.

من جانبه، أفاد المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية حسن مليحات "العربي الجديد" بأن مستوطنين هاجموا تجمعاً سكانياً قرب مصانع الأسمنت الجاهز على الأطراف الغربية لقرية العوجا في أريحا، حيث سرقوا عربة جرار زراعي و"حمالة"، وأقدموا على تخريب ممتلكات للأهالي. وأشار مليحات إلى أن المواطن محمد شلالدة أصيب بكسر في قدمه نتيجة اعتداء مستوطنين على منزله عند مدخل قرية مراح رباح جنوب بيت لحم، بينما قام المستوطنون بتحطيم محتويات المنزل.

وفي حادثة أخرى، أفادت مصادر محلية بإصابة فلسطيني بجروح في ظهره برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عند جدار الفصل العنصري المقام على أراضي بلدة بيت أولا شمال غرب الخليل، ونُقل إلى المستشفى، حيث وصفت حالته بـ"المتوسطة".

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، الأسير المحرر موسى علي العدم من بلدة دير سامت غرب الخليل، واعتدت على شاب آخر بالضرب المبرح في بلدة خرسا جنوب غرب الخليل. كما اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، الشاب كمال دحدول من منزله في مدينة سلفيت، إضافة إلى اعتقال فلسطينيين من داخل مركبة في بلدة بيت إيبا غرب نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة برقة شمال غرب نابلس، وداهمت عدة منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، قبل أن تُقدم على سرقة جهاز هاتف محمول من أحد المنازل. كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب علي نبيل جبريل من بلدة الدوجة غرب بيت لحم، واقتحمت مخيم الدهيشة وفتشت عدداً من المنازل دون تسجيل اعتقالات. واعتقلت فجر اليوم الشاب وعد البرغوثي من بلدة كوبر شمال غرب رام الله، فيما اعتقلت الليلة الماضية الشاب معن زياد حامد من عزبة شوفة، جنوب شرق طولكرم، عقب مطاردته وإطلاق النار على مركبته. وعلى صعيد آخر، تواصل قوات الاحتلال إغلاق المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل لليوم السابع والثلاثين على التوالي، بزعم "الأوضاع الأمنية" المرتبطة بالحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران.

إصابات شمالي القدس

وفي وقت لاحق مساء اليوم الأحد، شهد مخيم قلنديا شمالي القدس مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي أسفرت عن إصابة عدة فلسطينيين. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه تعاملت مع إصابة فلسطيني نتيجة اعتداء بالضرب ورش غاز الفلفل أمام المخيم. كما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة فتى (17 عاماً) برصاص حي في الفخذ خلال المواجهات، وتم نقله كذلك إلى المستشفى.

وقالت محافظة القدس إن "عشرة جنود من جيش الاحتلال على الأقل اعتدوا على شاب أعزل حتى تعرض لكسر في عظامه لأنه رفض أن يُهان أثناء اقتحام محيط المخيم وحي كفر عقب المجاور"، فيما أفادت مصادر محلية بأن اقتحام المنطقة أدى إلى اندلاع المواجهات.

في سياق آخر، أجبرت بلدية الاحتلال المقدسي المواطن علي يونس أبو رميلة على هدم منزله في حي الثوري - كروم قمر ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

إلى ذلك، اقتلعت قوات الاحتلال ما يقارب 200 شجرة في الأراضي المحاذية للشارع الرئيسي قرب بوابة طبلاس في بلدة حزما شمال شرق القدس، تعود ملكيتها لأبناء المرحومين سالم وقاسم الخطيب وهجيج وقاسم وعلي قاسم، إضافة إلى خيري عسكر ومصطفى كنعان.