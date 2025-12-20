إصابات واعتقالات خلال اقتحامات ومداهمات للاحتلال في الضفة الغربية

- شهدت الضفة الغربية اقتحامات مكثفة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، تخللتها إصابات واعتقالات واعتداءات على الفلسطينيين ومنازلهم، حيث أصيب شاب بجروح خطيرة في قرية قراوة بني زيد. - اعتقلت قوات الاحتلال عدة شبان في مناطق مختلفة، منها دير بلوط وعزون ودورا، ونفذت مداهمات واعتداءات على المواطنين في الخليل وبيت لحم، دون الإبلاغ عن جميع الاعتقالات. - منعت مجموعات من المستوطنين الفلسطينيين من حراثة أراضيهم في برية السواحرة، مما يعكس استمرار التوترات والاعتداءات في المنطقة.

شهدت عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة، اليوم السبت ومساء الجمعة، اقتحامات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، تخللتها إصابة شاب بجروح خطيرة، واعتقالات، واعتداءات على المواطنين الفلسطينيين ومنازلهم، إلى جانب اعتداءات نفذها مستوطنون. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه نقلت، فجر اليوم السبت، إصابة بجروح خطيرة في الرأس، إثر تعرّض شاب لإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال خلال اقتحامها قرية قراوة بني زيد شمال غربي رام الله، وسط الضفة الغربية. وفي السياق، أكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال انتشرت في شوارع القرية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي، وأسفرت عن إصابة الشاب.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت، مساء الجمعة، شاباً من بلدة دير بلوط غرب سلفيت، في أثناء وجوده في المنطقة الجنوبية الغربية من بلدة الزاوية، كما اقتحمت، فجر اليوم السبت، بلدة الزاوية، ونفذت حملة مداهمات طاولت منازل المواطنين، تخللها الاعتداء بالضرب على عدد من الشبان واعتقال عدد منهم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، شاباً من بلدة عزون شرق قلقيلية بعد مداهمة منزله، فيما اقتحمت قرى جيوس، وحجة، وباقة الحطب شرق قلقيلية، وانتشرت في شوارعها قبل أن تنسحب من دون الإبلاغ عن اعتقالات.

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة دورا جنوب غربي المدينة، واعتقلت شاباً بعد مداهمة منزله، كما اعتقلت شاباً آخر من بلدة الكرمل جنوباً. واقتحمت كذلك بلدات ترقوميا، وإذنا، وبيت كاحل، والظاهرية، وداهمت عدة منازل وعبثت بمحتوياتها واحتجزت عدداً من المواطنين ونكلت بهم، من دون أن يُبلّغ عن اعتقالات. واعتقلت، مساء الجمعة، فتى خلال اقتحامها مخيم العروب شمالي الخليل. كما أُصيب شاب فلسطيني بجروح جراء اعتداء نفذه مستوطنون بالحجارة على الأهالي ومنازلهم في منطقة "خلة النتش" بجبل جور شرق الخليل.

وفي بيت لحم، اندلعت مواجهات بين مواطنين وقوات الاحتلال، مساء الجمعة، في بلدة بيت فجار جنوباً، من دون الإبلاغ عن إصابات، فيما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الخضر جنوب المحافظة، وانتشرت في شوارعها من دون تسجيل مداهمات أو اعتقالات. واقتحمت قوات الاحتلال، مساء الجمعة، بلدة نعلين غرب رام الله، وانتشرت في شوارعها، من دون أن يُبلّغ عن إصابات أو اعتقالات.

وعلى صعيد آخر، أكدت منظمة البيدر الحقوقية أن مجموعات من المستوطنين منعت، مساء الجمعة، المواطنين من حراثة أراضيهم الزراعية في منطقة برية السواحرة جنوب شرقي القدس المحتلة.