إصابات في قصف إسرائيلي على غزة... وحماس تعلن جاهزيتها لتسليم القطاع

- أصيب خمسة فلسطينيين في قصف إسرائيلي بطائرة مسيرة قرب مستشفى الشيخ حمد بن خليفة في غزة، وتم نقل الإصابات إلى مستشفى الشفاء، بينما نقلت جمعية الهلال الأحمر خمسة مصابين آخرين من بيت لاهيا إلى مستشفى السرايا الميداني. - أعلنت حركة حماس استعدادها للتخلي عن إدارة قطاع غزة لصالح لجنة وطنية، مشددة على ضرورة التزام إسرائيل بوقف خروقاتها وتطبيق بنود اتفاق وقف إطلاق النار قبل بدء مفاوضات المرحلة الثانية. - أكد حازم قاسم، الناطق باسم حماس، انفتاح الحركة على مناقشة قضايا حساسة مثل السلاح والقوات الدولية ضمن المرحلة المقبلة، في سياق خطة ترامب.

أصيب خمسة فلسطينيين، مساء اليوم الأربعاء، في قصف إسرائيلي نفذته طائرة مسيرة على مجموعة من المواطنين خلال وجودهم قرب مستشفى الشيخ حمد بن خليفة، شمال غربي مدينة غزة. وقالت مصادر ميدانية لـ"العربي الجديد" إن الإصابات نقلت إلى مستشفى الشيخ حمد ثم إلى مستشفى الشفاء، وتراوحت بين متوسطة وخطيرة. وأكد مستشفى حمد وصول خمسة إصابات جراء القصف الإسرائيلي الذي طاول محيط المستشفى. وفي وقت سابق، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني نقل خمسة مصابين من منطقة السلاطين، غرب مدينة بيت لاهيا، غالبيتهم من الأطفال، في قصف مدفعي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في تلك المنطقة. وأشارت الجمعية إلى نقل جميع المصابين إلى مستشفى السرايا الميداني، وسط مدينة غزة.

من جهة أخرى، أعلن الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، اليوم الأربعاء، استعداد الحركة للتخلي عن إدارة القطاع وتسليمها إلى لجنة وطنية تتولى إدارة شؤونه، مشدداً على ضرورة إلزام إسرائيل بوقف خروقاتها وتطبيق جميع بنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار قبل الانتقال إلى مفاوضات المرحلة الثانية.

وقال قاسم في معرض رده على تصريحات أدلى بها المبعوث السامي لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف، إنه كان عليه "تحديد الجهة التي تخرق اتفاق وقف إطلاق النار وتقيد دخول المساعدات لغزة، وهي الاحتلال الإسرائيلي".

وأوضح قاسم أن الحركة منفتحة على بحث ملفات حساسة ضمن المرحلة المقبلة، بما يشمل قضية السلاح والقوات الدولية، إضافة إلى باقي البنود المرتبطة بالخطة المطروحة، في إشارة إلى ما يُعرف بـ"خطة ترامب".

وفي وقت سابق، قال ملادينوف في تصريحات صحافية إن "على القيادة السياسية التي تحكم غزة الآن أن تتنحى جانباً"، مضيفاً: "لا نطلب من حركة حماس أن تختفي بصفتها حركة سياسية، ويمكنها المشاركة في الانتخابات"، وشدد على أن اللجنة الوطنية لإدارة غزة جاهزة للمرحلة الانتقالية في القطاع، مبيناً أنهم لا يسعون للسيطرة والتحكم بكل المساعدات التي تدخل قطاع غزة بل لتنسيقها مع اللجنة الوطنية لإدارة غزة.