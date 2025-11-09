إصابات في تفجير بمناطق سيطرة "قسد" شرقي سورية

- انفجار يستهدف "قسد": أصيب عدد من عناصر "قوات سوريا الديمقراطية" في انفجار عبوة ناسفة بدورية لهم في بلدة السوسة شرقي دير الزور، مما أدى إلى إصابة عنصرين على الأقل وأضرار مادية بالعربات، مع فرض طوق أمني لملاحقة المهاجمين. - حادث في حفل تخرج بكوباني: أصيب أربعة أشخاص على الأقل في مدينة عين العرب نتيجة انهيار منصة حفل تخرج جامعة "كوباني"، مما أثار انتقادات حول سوء التنظيم. - تخرج دفعة كبيرة من جامعة كوباني: تم تخريج 316 طالباً من جامعة "كوباني"، وهي الدفعة الأكبر منذ افتتاح الجامعة في 2017، وسط تحديات تتعلق بالاعتراف الرسمي بمناهج الإدارة الذاتية.

أُصيب عدد من عناصر "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، السبت، في انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية لهم، ببلدة شرقي دير الزور، شرقي سورية. وقال الناشط جاسم علاوي لـ"العربي الجديد" إن مسلحين لم تعرف هويتهم، فجروا عبوة ناسفة بدورية لقسد بالقرب من بلدة السوسة بريف دير الزور الشرقي أثناء تجولها بالقرب من المقرات العسكرية على نهر الفرات في البلدة. وأضاف علاوي، أن الانفجار أسفر عن إصابة عنصرين على الأقل وإلحاق أضرار مادية بالعربات، مشيراً إلى أن قسد فرضت طوقاً أمنياً في محيط موقع الهجوم في محاولة لملاحقة المهاجمين.

من جهة أخرى، أُصيب أربعة أشخاص على الأقل في مدينة عين العرب (كوباني) شرق مدينة حلب، شمالي سورية، مساء السبت، نتيجة انهيار منصة حفل تخرج طلاب جامعة "كوباني" التابعة لهيئة التعليم في الإدارة الذاتية الكردية أثناء تنظيم حفل تخرّج الدفعة الرابعة من طلاب الجامعة، بحضور وفود من شمال وشرق سورية، وبمشاركة بعض الأهالي وذوي الطلبة من المدينة.

وقال كاوا عيسى من سكان مدينة عين العرب، وهو أحد المشاركين في الحفل لـ"العربي الجديد"، إن ما لا يقل عن أربعة أشخاصٍ تعرضوا لإصابات بليغة وكسور في الأطراف والرأس، مشيرا إلى إسعاف المصابين إلى أحد مشافي المدينة. ولاقى الحدث تفاعلا في وسائل التواصل الاجتماعي مع توجيه انتقادات بسبب سوء التنظيم.

وقال رئيس جامعة " كوباني"، شرفان مسلم، لوسائل إعلام محلية، إنه قد تم تخريج 316 طالباً من الجامعة بمختلف التخصصات الأدبية والعلمية، وهذه الدفعة تعتبر الكبرى من حيث عدد الخريجين، لافتاً إلى أن جمهورا غفيرا من سكان المدينة شارك في الاحتفالية. وافتُتحت جامعة " كوباني" في سبتمبر/أيلول 2017، وفي عام 2021 تخرّجت أول دفعة من طلابها، وضمّت 32 طالباً.

ويعتبر ملف التعليم ملفا إشكاليا بين الحكومة السورية من جهة والإدارة الذاتية من جهة أخرى وسط عدم وجود اعتراف رسمي حكومي ودولي بمناهج الإدارة الذاتية لكافة مراحله التعليمية ورفض الإدارة الذاتية تدريس المناهج الحكومية الرسمية.