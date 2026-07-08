إصابات بهجوم في مدرسة ثانوية في بافاريا الألمانية

- أعلنت الشرطة الألمانية عن إصابة عدد من الأشخاص في هجوم بمدرسة ثانوية في بافاريا، وتم توقيف مشتبه به دون تحديد طبيعة الاعتداء. - حضّت الشرطة السكان على تجنب المنطقة المحيطة بالمدرسة، مشيرة إلى أن عدد المصابين وشدة الإصابات قيد التوضيح، مع نشر أعداد كبيرة من العناصر الأمنية. - تقع المدرسة في مدينة شونغاو الصغيرة، التي يزيد عدد سكانها على 12 ألف نسمة، على ضفاف نهر ليش في بافاريا العليا.

أعلنت الشرطة الألمانية، إصابة عدد من الأشخاص بجروح، جراء هجوم وقع في مدرسة ثانوية في ولاية بافاريا جنوب ألمانيا. وأوضحت الشرطة المحلية في منشور على منصة إكس، أنه "في الوقت الراهن، نحن على علم بإصابة عدد من الأشخاص بجروح"، مضيفة: "تمّ توقيف مشتبه به".

ولم تحدّد الشرطة طبيعة الاعتداء، أو تقدّم تفاصيل إضافية بشأنه، مكتفية بحضّ السكان على "تجنب المنطقة". وأشارت إلى أن "عدد الأشخاص المعنيين وشدة الإصابات هي في طور التوضيح". وكانت الشرطة قد ذكرت، في وقت سابق، أنها دفعت بأعداد كبيرة من عناصرها إلى مدرسة فيلفن الثانوية في شونغاو، دون أن تكشف في البداية عن سبب انتشارها. كما دعت السكان إلى تجنب المنطقة المحيطة بالمدرسة. يُذكر أن شونغاو هي مدينة صغيرة يزيد عدد سكانها على 12 ألف نسمة، وتقع على ضفاف نهر ليش في الجزء الغربي من منطقة بافاريا العليا.