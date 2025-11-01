إصابات بهجمات للمستوطنين في الضفة الغربية

- شهدت الضفة الغربية هجمات متفرقة أدت إلى إصابة عدد من الفلسطينيين، حيث تعامل الهلال الأحمر مع ثلاث إصابات بالرصاص في قرية المنيا، بينما اعتدى مستوطنون على مزارعين في المنطقة. - في نابلس، تعرض المزارع أحمد الطيراوي للاعتداء من قبل حارس مستوطنة "يتسهار"، بينما قامت قوات الاحتلال بطرد المزارعين من أراضيهم في قرية بورين. - أغلقت قوات الاحتلال مدخل قرية المغير ونفذت عمليات اعتقال ومداهمات في الخليل، حيث اعتقلت مواطناً واستولت على مركبة، وأقامت حواجز عسكرية في المنطقة.

أصيب عدد من الفلسطينيين اليوم السبت، خلال هجمات متفرقة في مناطق عدّة من الضفة الغربية. وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أنّ طواقمه تعاملت مع ثلاث إصابات بالرصاص الحي في الأطراف السفلية لمزارعين في قرية المنيا قرب بيت لحم، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. وفي السياق ذاته، أكد المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية، حسن مليحات، في حديث مع "العربي الجديد"، أن مجموعات من المستوطنين اعتدت صباح اليوم، على عدد من المزارعين في قرية المنيا الواقعة بين محافظتَي بيت لحم والخليل، ما أدى إلى إصابة ثلاثة مزارعين بجروح متفاوتة.

وأوضح مليحات أن المستوطنين قدموا من البؤر الاستيطانية في المنطقة، وهاجموا المزارعين أثناء عملهم في أراضيهم الزراعية في المنية، في محاولة لمنعهم من الوصول إليها وممارسة أعمالهم اليومية. وأشار مليحات إلى أن مجموعات المستوطنين أقدمت كذلك على إدخال قطعان ماشيتها إلى أراضي المزارعين في برية سعير شمال الخليل، ما تسبب بأضرار بعدد من الأشجار المزروعة في المنطقة.

وفي محافظة نابلس، أفادت مصادر محلية بأنّ حارس مستوطنين في مستوطنة "يتسهار" المقامة على أراضي الفلسطينيين، اعتدى صباح اليوم، على المزارع أحمد الطيراوي بالضرب وإطلاق النار حوله، ما أدى إلى إصابته بالرضوض ونقله إلى المستشفى. وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال وطواقم أمن مستوطنة "يتسهار" قامت بطرد المزارعين من أراضيهم في محيط الشارع الالتفافي الاستيطاني في قرية بورين.

على صعيد آخر، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت مدخل قرية المغير شمال شرقي رام الله، ومنعت الأهالي من الدخول إلى القرية أو الخروج منها. في سياق آخر، نفذت قوات الاحتلال عمليات اعتقال ومداهمات للمنازل اليوم السبت، في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن قوات الاحتلال اعتقلت مواطناً، واستولت على مركبة في مدينة الخليل. وأفادت بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي جبل الرحمة بمدينة الخليل واعتقلت الفلسطيني وديع الدويك، عقب تفتيش منزله والاعتداء عليه، وعلى أبنائه سعيد وعبد الهادي بالضرب المبرح، مضيفة أن الاحتلال استولى على مركبة منجد الدويك، شقيق المعتقل.

وأشارت إلى أن الاحتلال نصب حواجز عسكرية عدّة عند مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلق عدداً من الطرق الرئيسية والفرعية ببوابات حديدية ومكعبات اسمنتية وسواتر ترابية.