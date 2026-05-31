إصابات بقصف الاحتلال منزلاً في مخيم البريج

- تعرض مخيم البريج في غزة لقصف إسرائيلي بطائرة مسيرة، مما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص، بينهم طفل وسيدة، بجروح متفاوتة الخطورة، ونقلوا إلى مستشفى العودة في النصيرات. - وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت عن ارتفاع عدد الشهداء إلى 930 منذ خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025، مع تسجيل 2,819 إصابة، واستمرار القصف خلال عيد الأضحى. - فصائل المقاومة الفلسطينية تتهم إسرائيل بتمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، ورفض "خريطة ميلادنيوف"، معتبرة أن هذه الممارسات تهدف إلى إنهاك غزة ودفع السكان للهجرة.

أُصيب عدد من الفلسطينيين، مساء اليوم الأحد، في قصف نفذته مسيرة إسرائيلية بدون طيار طاول منزلاً في مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة دون سابق إنذار. وأفادت مصادر ميدانية وطبية لـ"العربي الجديد" بأن القصف الذي طاول منزل لعائلة أبو ظاهر في منطقة بلوك 9 بمخيم البريج تسبب في تسجيل إصابات في صفوف السكان إذ نقلت الطواقم الطبية 4 إصابات إلى مستشفى العودة في مخيّم النصيرات.

وأوضحت المصادر أن الطواقم الطبية تمكنت من نقل الإصابات من بينهم طفل وسيدة حيث تفاوت الإصابات بين خطيرة إلى متوسطة، جراء القصف الذي نفذته المسيرة الإسرائيلية عبر إطلاق صاروخ تجاه المنزل. وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، تسجيل شهيد جديد و8 إصابات خلال الساعات الـ 24 الماضية، جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع. وقالت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي، إن إجمالي ضحايا العدوان منذ خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025، بلغ 930 شهيداً، إضافة إلى 2,819 إصابة، فيما جرى انتشال 781 جثماناً خلال الفترة ذاتها.

كما أشارت إلى أنّ مستشفيات القطاع استقبلت خلال أيام عيد الأضحى المبارك 33 شهيداً وأكثر من 130 إصابة، نتيجة استمرار القصف والاستهدافات في مناطق متفرقة من قطاع غزة، موضحة أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 72,939 شهيداً و172,927 إصابة.

إلى ذلك، اتهمت فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة الاحتلال الإسرائيلي بالسعي لإطالة أمد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار للتهرب من التزاماته، معلنة في الوقت ذاته رفضها لـ"خريطة ميلادنيوف" لإدارة القطاع عبر "مجلس السلام". وقالت الفصائل، في بيان اليوم الأحد، إن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، وسياسات الحصار والتجويع واستهداف الكوادر الشرطية في القطاع، يمثل "خطوة ممنهجة تهدف إلى دفع السكان نحو الهجرة وإبقاء غزة في حالة إنهاك دائم".

واعتبرت الفصائل أن هذه الممارسات تشكل "انقلاباً على التفاهمات الدولية وبنود الاتفاق" الصادرة مؤخراً، مطالبة الوسطاء والجهات الضامنة بالتدخل الفوري لإلزام إسرائيل بتنفيذ كافة استحقاقات المرحلة الأولى قبل الانتقال إلى مناقشة المراحل التالية من اتفاق وقف إطلاق النار.