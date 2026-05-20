إصابات بقصف إسرائيلي استهدف منزلاً في مخيم المغازي وسط غزة

- تعرض مخيم المغازي في غزة لقصف إسرائيلي استهدف منزلاً لعائلة إسماعيل، مما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بجراح متفاوتة، بينهم أطفال ونساء، وأحدث حالة من الهلع بين السكان. - شهدت الأيام الأخيرة تصاعداً في عمليات القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، مع تحذيرات مسبقة لإخلاء المنازل، مما أدى إلى تدمير واسع وتقليص المساحات الآمنة للسكان. - وفق مركز غزة لحقوق الإنسان، بلغ معدل الشهداء اليومي 3.5، مع توثيق 15 انتهاكاً يومياً، بينما ارتفعت حصيلة الشهداء والمصابين منذ بدء العدوان إلى 72,773 شهيداً و172,723 مصاباً.

أصيب عدد من المواطنين، مساء اليوم الأربعاء، بجراح متفاوتة جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في مخيم المغازي للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة. وأفادت مصادر ميدانية لـ"العربي الجديد" بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت منزلاً يعود لعائلة إسماعيل شرق مخيم المغازي، بعدما حذّر الاحتلال سكانه بإخلائه.

وأوضحت المصادر أن الإصابات تراوحت بين خطيرة ومتوسطة وطفيفة، وشملت أطفالاً ونساءً، نتيجة شدة الانفجار وتطاير الشظايا لمسافات واسعة. وأضافت أن القصف أحدث حالةً من الهلع بين السكان، خاصة مع سماع دوي الانفجار في مناطق متفرقة من المخيم، فيما هرعت طواقم الإسعاف والدفاع المدني إلى المكان لنقل المصابين والتعامل مع آثار الاستهداف.

وفي سياق متصل، ذكرت مصادر محلية أن تحذيرات مماثلة طاولت مواقع أخرى داخل مخيم المغازي، بينها مدرسة البنات المشتركة، حيث طُلب من المواطنين إخلاؤها، من دون أن تُستهدف حتى اللحظة. وخلال الأيام الأخيرة، قصف الاحتلال عدة منازل ومناطق في القطاع بعد مطالبات بإخلائها، من بينها مربع سكني في مخيم جباليا، إلى جانب عمليات مشابهة في البريج ومخيم الشاطئ.

ووفق بيانات حصل عليها "العربي الجديد" من مركز غزة لحقوق الإنسان، فإن معدل الشهداء اليومي الموثق خلال الفترة بين 19 إبريل/نيسان و19 مايو/أيار بلغ 105 شهداء، بمعدل 3.5 شهداء يومياً، إلى جانب 434 إصابة بمعدل 14.4 إصابة يومياً. كما وثّق المركز نحو 15 انتهاكاً يومياً بإطلاق النار والقصف من جانب قوات الاحتلال، مشيراً إلى رصد نمط جديد يتمثل في إجراء اتصالات لإخلاء المنازل قبل قصفها، بما يؤشر إلى تدمير ما تبقى من المباني وتقليص المساحات التي يمكن أن يلجأ إليها السكان، بالتوازي مع توسيع نطاق "الخط الأصفر" واستحداث "الخط البرتقالي".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن عدد الشهداء والمصابين منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي بلغ 881 شهيداً و2621 مصاباً، إضافة إلى انتشال 776 جثماناً. وأضافت أن الحصيلة التراكمية منذ بدء العدوان في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 72,773 شهيداً و172,723 مصاباً.