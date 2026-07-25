إصابات بعضها خطيرة في استهدافات وسط وشمال غزة

أصيب عدد من الفلسطينيين، ظهر اليوم السبت، بجراح وصفت بعضها بالخطيرة، في استهدافين منفصلين، أحدهما في منطقة السوارحة غربي الزوايدة وسط قطاع غزة، والآخر طاول مركبة مدنية شمالي القطاع.

وأفادت مصادر طبية وميدانية لـ"العربي الجديد" بأن مسيّرة إسرائيلية أطلقت صاروخاً واحداً على الأقل تجاه خيمة للنازحين بجانب بركس الديب، غرب بلدة الزوايدة وسط القطاع، ما أسفر عن إصابات ودمار في المكان. وبحسب المصادر الطبية، فقد وصلت إصابتان إلى المستشفى البلجيكي الميداني وسط القطاع، وصفت إحداهما بالخطيرة، فيما وصفت الأخرى بالمتوسطة، وتخضع الحالتان للرعاية الطبية.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي طبيعة الأضرار التي لحقت بمركبات الدفاع المدني الفلسطيني؟ كم عدد الإصابات التي وصفت بالخطيرة في الاستهدافين المذكورين؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وفي السياق ذاته، استهدفت مسيّرة إسرائيلية مركبة مدنية كانت متوقفة أمام مقر الدفاع المدني الفلسطيني، ما أدى إلى إصابة شخص بجروح وصفت بالخطيرة، نقل على إثرها إلى مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة. وبحسب المصادر، سبَّب القصف دماراً كبيراً في المركبة التي كانت متوقفة على مقربة من دوار أبو شرخ، غربي جباليا شمالي القطاع، فيما نقل المصاب الوحيد جراء القصف إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأبلغ الدفاع المدني عن وقوع أضرار جسيمة في عدد من مركباته جراء القصف الذي استهدف المركبة.

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وصباح السبت، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة وصول 6 شهداء و37 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ48 الماضية، جراء استمرار عدوان الاحتلال على قطاع غزة. وأوضحت الوزارة أن من بين الشهداء أربعة استشهدوا حديثاً، إلى جانب شهيدين استشهدا متأثرين بجراحهما، مشيرة إلى أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم بسبب استمرار العدوان.

ووفقاً للوزارة، ارتفعت حصيلة الضحايا منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول 2025 إلى 1,191 شهيداً و3,853 إصابة، إضافة إلى 803 حالات انتشال. وأكدت أن الحصيلة التراكمية للعدوان على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 73,317 شهيداً و173,961 إصابة.