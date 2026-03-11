إصابات بتجدد الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج

- تجدد الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج: شهدت دول الخليج، بما في ذلك قطر والسعودية والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عُمان، هجمات إيرانية بطائرات مسيّرة وصواريخ، مما أدى إلى إصابات وأضرار مادية. - استجابة الدول الخليجية: تصدت قطر لهجمات صاروخية، واعترضت السعودية سبع طائرات مسيّرة، بينما أسقطت الكويت ثماني طائرات. في الإمارات، سقطت مسيّرتان قرب مطار دبي، وأفادت البحرين بانفجارات وتحذيرات أمنية. - التأثير على العمليات الجوية: رغم الهجمات، استمرت حركة الطيران في الإمارات، بينما نسقت البحرين نقل طائرات لتعزيز الجاهزية التشغيلية. في عُمان، أُسقطت طائرة مسيّرة وسقطت أخرى في البحر.

أصيب عدد من الأشخاص ووقعت أضرار اليوم الأربعاء من جراء تجدد الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج، حيث أعلنت دول خليجية اعتراض مسيّرات وصواريخ حاولت استهداف أراضيها، وذلك في خضم الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

قطر

أعلنت وزارة الدفاع القطرية ظهر اليوم الأربعاء التصدي لهجمة صاروخية إيرانية، بعد إعلانها صباحاً التصدي لهجمة صاروخية. وسُمع دوي انفجارات في سماء العاصمة الدوحة، ناجمة عن اعتراضات عقب تحذير وزارة الداخلية من وجود تهديد أمني مرتفع. وقالت وزارة الداخلية في تحذيرها إنه "يوجد تهديد أمني مرتفع، وعلى الجميع البقاء بالمنازل، حفاظاً على السلامة العامة". وفي وقت لاحق عادت الوزارة وأصدرت تحذيراً ثانياً مماثلاً.

السعودية

أعلنت السعودية الأربعاء أنها اعترضت موجة من سبع طائرات مسيّرة كانت متجهة نحو حقل نفطي استراتيجي. وقالت وزارة الدفاع السعودية في بيان على منصة إكس إنه جرى "اعتراض وتدمير مسيّرتين في الربع الخالي متجهتين إلى حقل شيبة". وأضافت أنه اعتُرِضَت ودُمِّرَت خمس طائرات مسيّرة أخرى في حوادث منفصلة.

ويقع حقل شيبة الذي يُعَدّ بالغ الأهمية لإنتاج المملكة النفطي الهائل، بالقرب من الحدود مع الإمارات، وتديره شركة أرامكو السعودية العملاقة، وهي واحدة من أكبر الشركات في العالم من حيث القيمة السوقية.

الإمارات

أفادت الجهات المختصة في الإمارات بسقوط مسيّرتين إيرانيتين في محيط مطار دبي الدولي، اليوم الأربعاء، ما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص. وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن الهجوم أوقع "إصابات بسيطة لشخصين من الجنسية الغانية وشخص بنغلاديشي، وإصابة متوسطة لشخص من الجنسية الهندية". ونقل المكتب عن الجهات المختصة أن حركة الطيران مستمرة بصورة طبيعية. ولاحقا، أفادت الداخلية الإمارتية برصد تهديـد صاروخي جديد، داعية السكان للبقاء في مكان آمن.

الكويت

قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء إن الدفاعات الجوية أسقطت 8 طائرات مسيّرة إيرانية فجراً.

البحرين

في ساعات ما قبل ظهر الأربعاء، سُمع دوي 4 انفجارات بالبحرين بعد انطلاق صفارات إنذار، وفق وكالة "رويترز". وأعلنت الداخلية البحرينية انطلاق صفارات الإنذار، داعية المواطنين والمقيمين إلى التوجه إلى أقرب مكان آمن. بدورها، أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، في بيان، أن "منظومات الدفاع الجوي في يقظة مستمرة، لمواجهة الاعتداءات الإيرانية الآثمة".

من جهة أخرى، قالت هيئة شؤون الطيران المدني في البحرين إنها نسقت عملية نقل عدد من الطائرات بنجاح من مطار البحرين الدولي إلى مطارات بديلة. وأضافت الهيئة أن عملية النقل تمت بهدف تعزيز الجاهزية التشغيلية وضمان انسيابية العمليات الجوية.

سلطنة عُمان

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء العُمانية بإسقاط طائرة مسيّرة وسقوط أخرى في البحر شمال الدقم.