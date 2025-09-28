إصابات بالغة بإطلاق نار داخل كنيسة في ميشيغن.. والشرطة تقتل المهاجم

أصيب عدد من الأشخاص في حادث إطلاق نار داخل كنيسة مورمونية بولاية ميشيغن الأميركية، فيما أعلنت الشرطة القضاء على مطلق النار. وذكرت الشرطة في بلدة غراند بلانك، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن شخصاً قتل وأصيب آخرون بإصابات بالغة في إطلاق نار بكنيسة في ميشيغن.

وأوضحت الشرطة المحلية أن الحادث وقع داخل كنيسة "جيسوس كرايست أوف لاتر-داي ساينتس" في مدينة غراند بلانك، التي تبعد نحو 50 ميلاً شمال مدينة ديترويت، مشيرة إلى أن ألسنة النيران شوهدت تتصاعد من المبنى. وأكدت الشرطة أنه لا يوجد في الوقت الراهن أي تهديد على السكان أو المارة.

وتقع الكنيسة وسط منطقة سكنية هادئة، يحيط بها موقف للسيارات ومساحات خضراء، كما تجاورها كنيسة لشهود يهوه. ويبلغ عدد سكان غراند بلانك نحو 8 آلاف نسمة، وتقع على أطراف مدينة فلينت.

Tragic shooting at Grand Blanc #MormonChurch, #Michigan, today. Gunman Nigel Max Edge killed three, injured eight before setting the church ablaze. Local police, FBI investigating. Incident highlights rising church attacks, prompting urgent calls for enhanced security measures. pic.twitter.com/hvUWHnlhJB — Thepagetoday (@thepagetody) September 28, 2025

ويأتي هذا الحادث بعد يوم واحد فقط من وفاة راسل إم. نيلسون، أكبر رئيس سنّاً في تاريخ كنيسة "جيسوس كرايست أوف لاتر-داي ساينتس"، عن عمر ناهز 101 عام. ووفق بروتوكول الكنيسة، يُتوقع أن يخلفه دالين إتش. أوكس في رئاسة الطائفة المعروفة على نطاق واسع باسم "الكنيسة المورمونية".

(أسوشييتد برس، رويترز)