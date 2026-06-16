إصابات باعتداءات للاحتلال على أهالي قرية دير أبو مشعل غربي رام الله

- شهدت قرية دير أبو مشعل قمعًا من قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث أُصيب عدد من الفلسطينيين أثناء محاولتهم الوصول إلى أراضيهم التي أقيمت عليها بؤرة استيطانية جديدة، مما أدى إلى إصابات بالاختناق وإصابة الصحافي معتصم سقف الحيط. - في المغير، أُصيبت امرأة بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال، بينما هاجم مستوطنون تجمع عرب الكعابنة وقطعوا أسلاك الكهرباء وخطوط المياه. - حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة إلغاء اتفاقيات الخليل، داعية المجتمع الدولي للتدخل الفوري لحماية الوضع القائم والعملية السياسية.

أصيب عدد من الفلسطينيين، مساء اليوم الثلاثاء، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي أهالي قرية دير أبو مشعل غربي رام الله، وسط الضفة الغربية، ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم. وقال الرئيس السابق لمجلس قروي دير أبو مشعل غرب رام الله، في حديث مع "العربي الجديد": "إن عدداً من أهالي القرية حاولوا مساء اليوم الثلاثاء، الوصول إلى أراضيهم في المنطقة الجنوبية من القرية، حيث أقام مستوطنون قبل نحو أسبوع بؤرة استيطانية على أراضي الفلسطينيين هناك".

وأوضح زهران أن قوات الاحتلال اعترضت أهالي القرية وقمعتهم، وأطلقت قنابل الصوت والغاز والرصاص الحي، ما أدّى إلى وقوع إصابات بالاختناق، من بينها إصابة الصحافي معتصم سقف الحيط بقنبلة غاز. وفي المغير شمال شرقي رام الله، أفاد نائب رئيس مجلس قروي المغير مرزوق أبو نعيم لـ"العربي الجديد" بإصابة إحدى النساء بالكتف بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال مدخل القرية مساء اليوم الثلاثاء، إذ جرى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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من جهته، قال المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية حسن مليحات لـ"العربي الجديد": "إن مستوطنين هاجموا اليوم الثلاثاء، تجمع عرب الكعابنة شرق بلدة الطيبة شرقي رام الله برفقة مواشيهم، وأقدموا على قطع أسلاك الكهرباء وخطوط المياه التي تخدم السكان". وفي بيت لحم، أقام مستوطنون مساء اليوم الثلاثاء، خيمة على قطعة أرض تقع بين قرية كيسان ومستوطنة "إيبي هناحل"، على بعد عشرات الأمتار فقط من منازل المواطنين في الجهة الجنوبية للقرية، بحسب مليحات.

على صعيد آخر، حذرت الرئاسة الفلسطينية، من خطورة الخطوة التي أعلنها وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، التي أعلن فيها إلغاء اتفاقيات الخليل الخاصة بمنطقة الحرم الإبراهيمي، وسحب الصلاحيات الخاصة فيها من بلدية الخليل. واعتبرت الرئاسة الفلسطينية في بيان، أن هذه الخطوة تمسّ الوضع السياسي والقانوني لمدينة الخليل، والاتفاقيات الثنائية الموقعة بخصوصها.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية، أنّ هذه الخطوات أحادية الجانب هي خطوات مرفوضة ومدانة ومخالفة للاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، وللشرعية الدولية والقانون الدولي الذي يمنع المساس بالوضع القائم لأرض دولة فلسطين تحت الاحتلال. ودعت الرئاسة الفلسطينية، المجتمع الدولي، خاصة الإدارة الأميركية إلى التدخل الفوري وإلزام سلطات الاحتلال بإلغاء هذه الخطوة الخطيرة للغاية، والتي تقوض العملية السياسية وحل الدولتَين، وجهود القوى الدولية الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وتوفير المناخ المناسب للدفع باتجاه تحقيق الدولتَين على حدود العام 1967.