إصابات باستهداف دورية للأمن السوري بعبوة ناسفة في دير الزور

أُصيب عدد من عناصر الأمن الداخلي السورية، ليل الاثنين-الثلاثاء، إثر استهداف دوريتهم بعبوة ناسفة زرعها مجهولون قرب محطة وقود الحنوش في بلدة الباغوز، شرق محافظة دير الزور شرقي سورية، فيما لم تعلن الجهات الرسمية حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن المنفذين أو حجم الإصابات.

بالتوازي مع ذلك، أفادت مصادر مطلعة "العربي الجديد" بأنه جرى التصدي لطائرات مسيّرة في سماء مدينة حمص ومدينة القصير، بالقرب من الحدود السورية- اللبنانية، ليل الاثنين- الثلاثاء، من دون صدور تفاصيل رسمية بشأن طبيعة تلك المسيّرات أو نتائج عملية التصدي لها.

وتأتي هذه التطورات بعد نحو أسبوعين من إعلان وزارة الداخلية السورية إحباط محاولة تهريب شحنة كبيرة من الأسلحة النوعية على الحدود السورية- العراقية، عقب رصد مركبة مشبوهة في منطقة حدودية. وقالت الوزارة حينها إن عملية التفتيش أسفرت عن ضبط صواريخ بعيدة المدى، وصواريخ موجهة مضادة للدروع، إضافة إلى طائرات مسيّرة، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الشحنة كانت معدة للعبور عبر الأراضي السورية باتجاه لبنان لمصلحة حزب الله.

في سياق منفصل، قُتل أحد جنود الجيش السوري، اليوم الثلاثاء، وأصيب آخر، إثر انفجار لغم من مخلفات الحرب في ريف اللاذقية الشمالي شمال غربي سورية. وقالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية في بيان إن أحد جنود الجيش العربي السوري قتل، وأصيب آخر، جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب أثناء أداء واجبهما في محيط قرية كبينة بريف اللاذقية الشمالي.

وتعد تلال الكبانة من أكثر المناطق التي لا تزال تنتشر فيها مخلفات الحرب، ولا سيما الألغام والقذائف غير المنفجرة، نتيجة المعارك التي دارت فيها خلال السنوات الماضية بين قوات النظام السوري المخلوع وفصائل المعارضة السورية آنذاك، وهو ما يجعلها من المناطق ذات الخطورة العالية على العسكريين والمدنيين على حد سواء. ويأتي الحادث بعد يومين فقط من مقتل شاب، الأحد الماضي، إثر انفجار لغم من مخلفات النظام المخلوع بالقرب من قرية معرشمشة بريف إدلب الشرقي.

من جهة أخرى، انطلقت صباح اليوم الثلاثاء في دمشق الجلسة السابعة في محكمة الجنايات الرابعة للنظر في الدعوى المقامة ضد عاطف نجيب، المتهم بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري. وترأس الجلسة القاضي فخر الدين العريان، بحضور ذوي الضحايا من محافظة درعا، وأعضاء من الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، إلى جانب ممثلين عن منظمات قانونية وإنسانية دولية، فيما قررت المحكمة تحديد الرابع من أغسطس/آب المقبل موعداً للجلسة القادمة.