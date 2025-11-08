إصابات إثر غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بنت جبيل جنوبيّ لبنان

- تصعيد إسرائيلي في لبنان: استهدفت غارة إسرائيلية مركبة قرب مستشفى صلاح غندور في بنت جبيل، مما أدى إلى إصابة سبعة أشخاص، في تصعيد مستمر رغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن أواخر 2024. - تهديدات وضغوط دولية: هددت إسرائيل بضرب بيروت إذا لم يتم نزع سلاح حزب الله، بينما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على "عملاء" الحزب الماليين لقطع التمويل عنه. - ردود فعل لبنانية: رفض الجيش اللبناني إخلاء مواقعه في الجنوب، مطالبًا المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

أصيب سبعة أشخاص، اليوم السبت، جراء استهداف إسرائيلي لسيارة في مدينة بنت جبيل جنوبيّ لبنان، في تصعيد مستمر من جانب إسرائيل، رغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن أواخر 2024. وقالت وزارة الصحة اللبنانية في بيان إنّ "غارة العدو الإسرائيلي على سيارة قرب مستشفى صلاح غندور في بلدة بنت جبيل أدت إلى إصابة سبعة مواطنين بجروح".

وقبل ذلك، قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية إنّ مسيّرة إسرائيلية نفذت، صباح السبت، غارة بصاروخين موجهين استهدفت مركبة قرب مستشفى صلاح غندور في مدينة بنت جبيل بمحافظة النبطية. وأوضحت الوكالة أنّ عدداً من الأشخاص أُصيبوا جراء الغارة. كما ألقت مسيّرات للاحتلال 3 قنابل صوتية باتجاه حفارة في محلة الكيلو 9 الواقعة بين بلدتي عيترون وبليدا، جنوبي لبنان.

إصابات نتيجة غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في جنوبي لبنان، بالقرب من مستشفى صلاح غندور في مدينة بنت جبيل، pic.twitter.com/gxPjM7QeeM — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) November 8, 2025

وصعّدت إسرائيل، أول أمس الخميس، من مستوى عدوانها على لبنان مع تهديدها بضرب بيروت في حال عدم نزع سلاح حزب الله، موجهةً بذلك رسائل بالنار إلى الحكومة اللبنانية بالتزامن مع انعقادها للاطلاع على خطة الجيش، بأنّ "المماطلة ستكون مُكلِفة" ميدانياً. وفي موازاة التصعيد الإسرائيلي، الذي تزامن كذلك مع إعلان حزب الله رفضه التفاوض السياسي مع إسرائيل، استهدفت الولايات المتحدة من وصفتهم بـ"عملاء" حزب الله الماليين بعقوبات جديدة، في محاولة لقطع طريق التمويل عنه، ومنعه من إعادة بنيته التحتية وقواه العسكرية، مشددة على أن "الحل الوحيد لأمن وازدهار لبنان لن يكون إلا بنزع سلاح الحزب كلياً".

هذه الأحداث المتسارعة قابلتها خطوتان لبنانيتان، الأولى باتت "شكلية روتينية"، بالطلب من الجهات الدولية الفاعلية الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، والثانية، ذات أهمية ميدانية، برفض الجيش اللبناني إخلاء أحد مراكزه في القرى الجنوبية التي طاولتها إنذارات إسرائيل للإخلاء، وتحديداً في كفردونين، في قرار يأتي أيضاً عقب طلب الرئيس جوزاف عون من الجيش التصدّي لأي توغل بري إسرائيلي.

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، ارتكبت إسرائيل آلاف الخروقات ما أسفر عن استشهاد وإصابة المئات من اللبنانيين.