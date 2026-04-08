إسلام أباد: وقف إطلاق النار بين إيران وأميركا يشمل لبنان و"كل مكان"

- وقف إطلاق النار الفوري: أعلنت باكستان عن نجاح وساطتها في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، يشمل لبنان، بعد تصاعد التوترات منذ فبراير. - مفاوضات السلام في إسلام أباد: تستعد العاصمة الباكستانية لاستقبال وفود من البلدين لإجراء محادثات تهدف إلى تحقيق سلام دائم، وسط آمال في استقرار طويل الأمد. - تعاون دولي: شكر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الأطراف المعنية لقبولها مقترح بلاده، بينما أكد الرئيس الأمريكي ترامب موافقته على وقف إطلاق النار بشرط فتح مضيق هرمز.

قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الأربعاء، إنّ الولايات المتحدة وإيران والجهات المتحالفة معهما اتفقت على وقف إطلاق النار "في كل مكان"، بما في ذلك لبنان، "بأثر فوري"، بعد الوساطة التي قادتها بلاده لوقف الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران التي بدأت في 28 فبراير/ شباط. وأبدى على منصة إكس سعادته بهذا. وأفاد بأنّ عاصمة بلاده إسلام أباد ستستقبل وفوداً من البلدين بعد غد الجمعة لإجراء مفاوضات تهدف إلى التوصل إلى "اتفاق نهائي". وتابع "نأمل بأن تنجح محادثات إسلام أباد في تحقيق سلام مستدام، ونتمنّى أن نشارك المزيد من الأخبار السارّة في الأيام المقبلة". في الأثناء، نقلت وسائل إعلام عبرية تأكيد مسؤولين إسرائيليين، أن الاتفاق يشمل وقف هجمات إسرائيل في لبنان، عقب إصرار إيران على ذلك.

وأعرب شريف عن شكره وتقديره لكل من واشنطن وطهران لقبولهما مقترح إسلام أباد لخفض التصعيد في الشرق الأوسط، وقبولهما وقف إطلاق النار أسبوعين، معرباً عن أمله أن تُتوج المفاوضات بين الطرفين باستقرار دائم. وذكر أن الطرفين أظهرا قدراً ملحوظاً من الحكمة والتفاهم، وظلا منخرطين بشكل بناء في تعزيز قضية السلام والاستقرار.

With the greatest humility, I am pleased to announce that the Islamic Republic of Iran and the United States of America, along with their allies, have agreed to an immediate ceasefire everywhere including Lebanon and elsewhere, EFFECTIVE IMMEDIATELY.

وأعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن وزير الخارجية محمد إسحاق دار قد أجرى اتصالات هاتفية بنظرائه في السعودية، فيصل بن فرحان، ومصر، بدر عبد العاطي، وتركيا، هاكان فيدان، وتباحث معهم بشأن مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء إنه وافق على وقف إطلاق نارأسبوعين مع إيران، وذلك قبل أقل من ساعتين من انتهاء المهلة التي حددها لطهران لإعادة فتح مضيق هرمز أو مواجهة هجمات واسعة النطاق على بنيتها التحتية المدنية. وجاء إعلان ترامب الذي نشره على منصته "تروت سوشال" للتواصل الاجتماعي ساعاتٍ بعد تهديده بأن "حضارة بأكملها ستفنى الليلة" إذا لم تتم تلبية مطالبه.

وذكر ترامب أنه وافق على وقف الهجوم على إيران أسبوعين بناء على المحادثات التي أجراها مع الجانب الباكستاني، وبشرط موافقة إيران على فتح مضيق هرمز بشكل كلي وفوري وآمن. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في بيان إن طهران ستوقف الهجمات المضادّة وتتيح مروراً آمناً عبر مضيق هرمز.