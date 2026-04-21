إسلام أباد تنتظر ردّ إيران حول مشاركتها في المحادثات

- لا تزال إسلام أباد تنتظر رداً رسمياً من إيران بشأن مشاركتها في الجولة الثانية من محادثات السلام مع الولايات المتحدة، حيث بذلت باكستان جهوداً لإقناع إيران بالمشاركة قبل انتهاء وقف إطلاق النار. - تضارب المواقف بين واشنطن وطهران يهدد استئناف المحادثات، مع اتهامات أميركية لإيران بخرق وقف إطلاق النار واعتراض طهران على السلوك الأميركي، مما يضع الوساطة الباكستانية أمام تحديات. - الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكد عدم رغبته في تمديد وقف إطلاق النار، مشيراً إلى موقف تفاوضي قوي للولايات المتحدة لتحقيق "اتفاق رائع".

قال وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار، اليوم الثلاثاء، إن إسلام أباد لا تزال تنتظر رداً رسمياً من إيران بشأن تأكيد مشاركة وفدها في الجولة الثانية من محادثات السلام مع الولايات المتحدة في العاصمة الباكستانية. وذكر تارار في منشور على "إكس": "قرار إيران حضور المحادثات قبل نهاية وقف إطلاق النار الذي يستمر أسبوعين أمر بالغ الأهمية"، مضيفاً أن باكستان بذلت جهوداً حثيثة لإقناع القيادة الإيرانية بالمشاركة في الجولة الثانية من المحادثات.

وتأتي هذه التطورات في ظل تضارب واضح في المواقف بين واشنطن وطهران بشأن استئناف المحادثات، رغم الحديث عن جولة مرتقبة في إسلام أباد بوساطة باكستانية، إذ لم تؤكد أي من الدولتين رسمياً موعد انعقادها، فيما نفت إيران إرسال وفد إلى العاصمة الباكستانية. ويزداد هذا الغموض مع اقتراب انتهاء وقف إطلاق النار الذي استمر أسبوعين، وسط اتهامات أميركية لإيران بخرقه، مقابل اعتراض طهران على ما تصفه بـ"السلوك الأميركي"، ولا سيما الحصار البحري واحتجاز ناقلة نفط إيرانية، ما يهدد فرص استئناف التفاوض ويضع الوساطة الباكستانية أمام تحديات متزايدة.

ومن المقرر أن ينتهي وقف إطلاق النار الذي استمر أسبوعين في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الأربعاء (منتصف الليل بتوقيت غرينتش، أو الساعة 3:30 صباح الخميس بتوقيت إيران).

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب لقناة "سي إن بي سي"، في مقابلة اليوم الثلاثاء، إنه لا يريد تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، مضيفاً أن الولايات المتحدة في موقف تفاوضي قوي، وستتوصل في النهاية إلى ما وصفه بـ"اتفاق رائع". وقال ترامب، رداً على سؤال بشأن إمكانية تمديد وقف إطلاق النار: "لا أريد ذلك. ليس لدينا متسع من الوقت".

(رويترز، العربي الجديد)