- اتخذت باكستان إجراءات أمنية مشددة في إسلام أباد وراولبندي استعداداً لجولة ثانية من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، تضمنت نشر عناصر أمنية وفرض قيود على الأنشطة التجارية. - شملت التدابير الأمنية مشاركة عشرة آلاف عنصر أمني، إقامة نقاط تفتيش، وتعزيز المراقبة لضمان سلامة الوفود الأجنبية وتوفير بيئة آمنة للمفاوضات المحتملة. - أكدت إيران استمرار المباحثات عبر الوسيط الباكستاني دون تقديم تنازلات، بينما تستعد إسلام أباد لاستضافة الجولة الثانية وسط تهديدات بإنهاء وقف إطلاق النار.

على الرغم من الأجواء الضبابية المحيطة بإمكانية عقد جولة ثانية من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأميركية، في ظل التصعيد المتبادل بشأن مضيق هرمز وقرب انتهاء وقف إطلاق النار الأربعاء المقبل، اتخذت السلطات الباكستانية إجراءات أمنية مشددة في العاصمة إسلام أباد وما جاورها، كما كان الحال عليه خلال الجولة السابقة في 11 إبريل/ نيسان الجاري. وأعلنت الشرطة الباكستانية، أمس السبت، أنها في حالة تأهب أمني قصوى في كل مناطق إسلام أباد ومدينة راولبندي المجاورة، مع إجراءات مشددة حول محيط قاعدة نور خان الجوية ومطار إسلام أباد الدولي وداخلهما.

وأكدت الشرطة، في بيان، أنها نشرت عناصرها على أسطح المنازل الواقعة ضمن المسارات المحتملة لتحرك الوفود الأجنبية، في خطوة تهدف إلى ضمان الحماية الكاملة للطائرات والشخصيات المشاركة. وشملت الإجراءات فرض ترتيبات أمنية خاصة في بعض المناطق، حيث فُرضت قيود استثنائية ضمن نطاق عدد من مراكز الشرطة، مع إغلاق المطاعم والأسواق والمتنزهات وغيرها من الأنشطة التجارية ليلاً في كل من إسلام أباد وراولبندي.

كما أصدرت الشرطة تعليمات صارمة تضمنت منع تحليق الطائرات المسيّرة وإطلاق النار في الهواء وحتى أنشطة تربية الحمام. وتضمنت الإجراءات الأمنية أيضاً فرض قيود على مواقف السيارات ومنع وجود أشخاص غير مصرّح لهم على الطرق المخصصة لتحركات الوفود. كما طُلب من الفنادق ودور الضيافة الاحتفاظ بسجلات دقيقة للنزلاء وتقديم تقارير يومية للشرطة، فيما جرى إلزام أصحاب المباني الواقعة على مسارات المواكب الأمنية بتحمّل مسؤوليات أمنية مباشرة.

علاوة على ذلك، فُرضت قيود على الحركة في الشرفات والأسطح والنوافذ المطلة على الطرق الحساسة، مع تحذير رسمي من اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين أو أي جهة تتسبب في خرق أمني. وعقد مسؤول شرطة مدينة راولبندي، سيد خالد محمود همداني، اجتماعاً أمنياً رفيع المستوى في مقرّ قيادة الشرطة، حيث تقرر رفع حالة التأهب القصوى في المدينة.

ووفق بيان لشرطة راولبندي، يشارك في الإجراءات الأمنية الجارية عشرة آلاف عنصر أمني في خطة حماية تشمل إقامة أكثر من 600 نقطة تفتيش، وتعزيز المراقبة على جميع مداخل المدينة ومخارجها، إلى جانب نشر وحدات النخبة والقناصة وفرق التدخل السريع والدوريات المتحركة. كما تجري عمليات تفتيش وتمشيط استخباراتية مكثفة، مع مراقبة مستمرة للمواقع الحساسة والمنشآت الحكومية، إضافة إلى تشغيل منظومات المراقبة الذكية وكاميرات المدينة الآمنة على مدار الساعة.

وتشير الإجراءات الأمنية المتخذة بوضوح إلى أن إسلام أباد تتعامل بجدية كاملة مع إمكانية عقد جولة المفاوضات الثانية، واضعةً وساطتها والمساعي الرامية إلى إرساء الأمن في المنطقة على قائمة أولوياتها، إلى جانب نقل الرسائل بين الطرفين المتخاصمين. وأكدت إيران أن المباحثات مع الجانب الأميركي متواصلة عبر الوسيط الباكستاني، وأنها لن تقدم أي تنازلات عن مواقفها الأساسية. وأوضح بيان للأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، الذي أنهى زيارة دامت ثلاثة أيام إلى طهران، جاء بمقترحات أميركية جديدة، وتعمل الجمهورية الإسلامية حالياً على دراستها، ولم ترد عليها بعد.

ونقلت شبكة "سي أن أن" الأميركية عن مسؤولين إيرانيين قولهم إن من المتوقع عقد جولة جديدة من الاجتماعات بين المفاوضين الإيرانيين والأميركيين، غداً الاثنين، في إسلام أباد، مشيرين إلى أن أعضاء الوفدين سيصلون إلى العاصمة الباكستانية اليوم الأحد. كما أفادت مصادر حكومية باكستانية، وكالة الأناضول، بأنّ وفدي الولايات المتحدة وإيران قد يلتقيان في العاصمة إسلام أباد "على الأرجح يوم الاثنين" لعقد جولة مفاوضات ثانية.

وقال مسؤولون في الحكومة الباكستانية، مفضلين عدم ذكر أسمائهم، في تصريحات لـ"الأناضول"، السبت، إن إسلام أباد تجري استعدادات لاستضافة الجولة الثانية من المفاوضات بين وفدي واشنطن وطهران. وجدّد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الجمعة، تهديده لإيران، مؤكداً أنه قد ينهي وقف إطلاق النار ما لم يجرِ التوصل إلى اتفاق طويل الأمد لإنهاء الحرب بحلول يوم الأربعاء. وقال: "قد لا أمدد وقف إطلاق النار، لكن الحصار (على الموانئ الإيرانية) سيستمر. لذا، لديكم حصار، وللأسف علينا أن نبدأ بإلقاء القنابل مجدداً".