إسلام أباد تزيد ضغوطها على كابول لإشراكها بمواجهة طالبان باكستان

- تتبادل أفغانستان وباكستان الاتهامات حول الوضع الأمني المتدهور، حيث يدعو المتحدث باسم الحكومة الأفغانية إلى الحوار لحل المشاكل، بينما يعتبر وزير الدفاع الباكستاني أفغانستان دولة معادية تهدد أمن باكستان. - تسعى باكستان لحشد دعم دولي وإقليمي لمواجهة التهديدات الأمنية، من خلال اجتماعات مع الصين وروسيا وإيران، ومحاولة التقارب مع واشنطن رغم التحديات. - تروج باكستان لوجود خلافات داخلية في طالبان الأفغانية بشأن التعامل مع طالبان الباكستانية، في محاولة لتحسين العلاقات مع كابول.

تتبادل أفغانستان وباكستان الاتهامات بالتصعيد بينهما، إذ اعتبر المتحدث باسم الحكومة في كابول، ذبيح الله مجاهد، أول من أمس السبت، في حديث مع مركز الدراسات والبحوث الأمنية في باكستان، أن ما يقوم به المسؤولون في باكستان من توجيه الاتهامات إلى أفغانستان بشأن الوضع الأمني المتدهور في باكستان، لا بد من تجنبها، لأنها لا تنفع، بل تزيد الفجوة بين الدولتين اللتين من شأنهما أن تقوما بحل كل المشاكل عبر الحوار البناء. وأعرب مجاهد عن استغرابه الشديد حيال ما وصفه بتهديد كبار المسؤولين في باكستان، بشن الحرب أو باللجوء إلى العمل العسكري ضد أفغانستان، موضحاً أن الحديث عن مثل هذه الأمور سهل، لكن عواقبه وخيمة.

وأشار إلى أننا "نريد أن نساعد باكستان في حل الأزمة الأمنية، ولكن إذا استمر الموقف الباكستاني على ما هو عليه، حينها نضطر إلى أن نعيد النظر بموقفنا أيضاً". وفي ما يتعلق بحركة طالبان الباكستانية التي تتهم إسلام أباد طالبان الأفغانية بالوقوف وراءها ودعمها، قال مجاهد: "كلنا نعلم أن طالبان الباكستانية موجودة في باكستان منذ 2003، وهي نشطة منذ ذلك الحين. هذا الأمر مرتبط بباكستان، إنه ملف داخلي باكستاني لا ارتباط له بأفغانستان. من هنا، على باكستان أن تحلّ مشكلتها الأمنية بنفسها". أيضاً أكد مجاهد أن "ما تقوله باكستان عن وجود قيادات طالبان الباكستانية وعناصرها في أفغانستان، أمر غير صحيح، وأوضحنا ذلك مراراً، كذلك فإن طالبان الباكستانية أكدت أكثر من مرة أن كل قياداتها وعناصرها داخل باكستان، من هنا ندعو باكستان مرة أخرى إلى حل القضايا عبر الحوار، وتجنب اتهامات لا طائل من ورائها".



وزير الدفاع الباكستاني: أفغانستان دولة معادية

وكان ثلاثة من كبار المسؤولين الباكستانيين قد وجهوا تصريحات حادة لطالبان الأفغانية، مساء الجمعة، فقال وزير الدفاع الباكستاني، خواجه آصف، في تصريح إنه "من دون أدنى شك أقول إن أفغانستان دولة معادية، وإن باكستان تتصورها دولة عدوة، لأنها تريق دماء أبنائنا من خلال دعم المسلحين". وأضاف آصف: باكستان خاضت حربين من أجل الأفغان، إحداهما ضد الروس، والأخرى ضد الأميركيين، وقبلت كل المخاطر والتهديدات من أجل مساعدة الأفغان، لكن في النتيجة أصبحت أفغانستان بؤرة عداء باكستان، من هنا لن نشك في أن أفغانستان دولة معادية لباكستان، وخطرها على أمن باكستان أكبر". كذلك، قال مستشار رئيس الوزراء رانا ثناء الله، في حوار صحافي، إنه وفق اتفاقية الدفاع المشترك مع السعودية، يعتبر أي هجوم وانتهاك للحدود الباكستانية من جانب أفغانستان، هجوماً على المملكة العربية السعودية، مشدداً على أن هناك خطراً كبيراً على أمن باكستان من الجانب الأفغاني، وبلاده لن تتحمل ذلك. أيضاً، اعتبر المتحدث باسم الجيش الباكستاني، الجنرال أحمد شريف، أن الموجة الأخيرة من العنف في باكستان يساهم فيها ضباط من الهند ورجال وعناصر من أفغانستان، وهؤلاء معاً يريقون دماء الباكستانيين. وجاءت هذه التطورات بعد أكثر من عشرة أيام على بدء عمليات قوات الجيش الباكستاني في مختلف مناطق شمال باكستان وجنوب غربها، بالتزامن مع بدء إسلام أباد العمل على أكثر من صعيد وتحريك أكثر من ورقة من أجل إخضاع، أو بالحد الأدنى، إقناع طالبان الأفغانية بالعمل معها من أجل القضاء على حركة طالبان الباكستانية. ومن أبرز تلك الخطوات، تواصل باكستان مع دول الجوار والمنطقة، كالصين وإيران وروسيا، لإقناعها بتبنّي موقفها حيال حكومة طالبان في كابول.

ومن أحدث المحاولات الباكستانية اجتماع مندوب باكستان الخاص إلى أفغانستان، محمد صادق خان، مع المندوبين الخاصين للصين وروسيا وإيران إلى أفغانستان في العاصمة الطاجيكية دوشنبه في 12 سبتمبر/أيلول الحالي. وأفادت السفارة الباكستانية لدى طاجيكستان في بيان، بأن المندوبين الخاصين لتلك الدول "تباحثوا بالتفصيل خطر وجود المسلحين والتنظيمات الإرهابية في أفغانستان، التي تشكل خطراً على أمن المنطقة"، ووافقوا على العمل مع أفغانستان من أجل القضاء على تلك المخاطر. وأشار البيان إلى أن المشاركين في الاجتماع شددوا على ضرورة العمل مع حكومة طالبان من أجل توطيد العلاقات السياسية والعسكرية، إلى جانب القضاء على كل من يعبث بأمن المنطقة واستقرارها.

المخاوف الصينية

وقبل ذلك الاجتماع، تحدث أكثر من مسؤول في الحكومة الباكستانية، منهم وزير الدفاع خواجه أصف ووزير الإعلام عطا تارر، عن الموقف الباكستاني والصيني الموحد حيال "وجود خطر الجماعات الإرهابية في أفغانستان". وأكدوا أن الصين لديها خشية من أن يشكل المسلحون الإيغور الموجودون في أفغانستان، على حد قولهم، خطراً على أمن الصين، كما هو شأن باكستان حيال طالبان الباكستانية. كما أكد خواجه أصف في تصريح صحافي له في 13 سبتمبر الحالي، أن حكومة طالبان على مفترق الطرق، فإما أن تختار الوقوف إلى جانب المجتمع الدولي ودول المنطقة وتقضي على تلك الجماعات لأنها لم تعد خطراً على دولة واحدة بل على كل الدول، أو تنحاز إلى تلك الجماعات، وبالتالي تكون القرارات مختلفة.

في هذا السياق، اعتبر رئيس الوزراء شهباز شريف



عبد الله مهمند: باكستان إلى حد ما، تستطيع أن تقترب من واشنطن، لكنها لا تستطيع أن تعتمد عليها

، خلال مشاركته إلى جانب قائد الجيش المشير عاصم منير في مراسم جنازة 12 من عناصر الجيش، الذين قتلوا في 13 سبتمبر الحالي في كمين لطالبان الباكستانية في جنوب وزيرستان، أن كابول بين خيارين: إما الانحياز إلى المسلحين، وهنا إسلام أباد لن تكون معنية أو مهتمة بعلاقاتها معها، وسيتعامل الجيش الباكستاني بكل قوة مع كل من يزهق دماء أبناء الشعب الباكستاني، أو تختار الوقوف إلى جانب إسلام أباد، حينها لا بد من القضاء على طالبان الباكستانية الموجودة على أراضٍ أفغانية، والتعاون مع باكستان بهذا الخصوص، مشدداً على أن هذا هو الموقف الباكستاني، نعلنه ونقول إنه لا يوجد خيار ثالث.

وبرأي الإعلامي، المحلل السياسي الباكستاني عبد الله مهمند، الذي تحدث لـ"العربي الجديد"، فإن لكل هذه الدول، خصوصاً باكستان والصين، هواجس كبيرة بشأن الجماعات المسلحة، وكل واحدة منها تواجه خطر تلك الجماعات وهي موجودة على أرض أفغانستان، بالتالي لا أحد يستطيع أن ينكر أن هذه النقطة (وجود خطر الجماعات المسلحة) تجمع دول المنطقة معاً لتتبنى سياسة موحدة إزاء التعامل مع كابول، وهو ما تسعى إليه إسلام أباد. ورأى مهمند أن باكستان إلى حد ما تستطيع أن تقترب من واشنطن لكنها لا تستطيع أن تعتمد عليها في الوقت الحالي في ما يخص أفغانستان، لأن لواشنطن مطالب مقابل التعاون مع إسلام أباد، وهذه المطالب قد تضر بعلاقات باكستان مع الصين وإيران وروسيا. وقال: بالتالي ستكون معادلة خاطئة إذا حاولت باكستان أن تمسك العصا من الوسط، وأن تتبنى سياسة موحدة مع الصين وروسيا إزاء أفغانستان والجماعات المسلحة، وكذلك تستجلب المساعدة الأميركية، هذا شيء ونقيضه وغير ممكن.

لكن الإعلامي الباكستاني المهتم بشؤون أفغانستان والعلاقات بين باكستان وأفغانستان طاهر خان، اعتبر في حديث لـ"العربي الجديد"، أن تلك الجماعات خطر على كل الدول، ولكن الأمر يختلف من دولة إلى أخرى، فباكستان تعاني بشكل مباشر، والدول الأخرى لديها هاجس من وجود تلك الجماعات وقد تكون لها تفاهمات مع حكومة أفغانستان، وبالتالي إن القضية لا تشكل نفس الحساسية بالنسبة لباكستان، ثم إن كل دولة تنظر إلى القضية بمنظورها الخاص. ووفقاً له، فإن الأهم بالنسبة للصين هو الحفاظ على مصالحها السياسية أو الاقتصادية أو حتى الأمنية، بغض النظر عن سياسات باكستان.

كذلك، فإن من بين الأمور التي تراهن عليها باكستان من أجل التصدي لخطر طالبان الباكستانية والضغوط على كابول هو التقارب بين واشنطن وإسلام أباد، خصوصاً بعد الزيارات الأخيرة لقائد الجيش المشير عاصم منير لواشنطن. ووفق طاهر خان "يبدو أن واشنطن مستاءة من طالبان على خلفية بعض القضايا، منها قضية الرهائن الأميركيين، فحكومة طالبان لم تستجب لجهود الكشف عن مصيرهم، علماً أن وفداً أميركياً بقيادة المبعوث الأميركي الخاص لشؤون الأسرى آدم بولر، زار كابول السبت الماضي، كاشفاً عن تبادل سجناء قريباً بين الطرفين. وأضاف طاهر خان: هناك ربما قضايا أخرى تحت الطاولة، وإسلام أباد استغلت الفرصة واقتربت من واشنطن، ثم هناك مصالح مشتركة للدولتين في المنطقة، وهناك تعاون استراتيجي بين إسلام أباد وبين واشنطن عمره عقود، من هنا تتطلع إسلام أباد إلى واشنطن لأن تساعدها في هذه القضية. لكننا لا ندري إلى أي درجة ستنجح باكستان، لأن سياسات واشنطن في هذه الفترة لا يمكن التنبؤ بشأنها.

رهانات باكستانية

ثمة رهانات لدى باكستان، تنظر إليها كابول على أنها حملة إعلامية لا أكثر. من هذه الرهانات الترويج لوجود خلافات داخلية في صفوف طالبان الأفغانية بشأن التعامل مع باكستان والقضاء على نفوذ طالبان الباكستانية، من أجل تحسين العلاقات مع إسلام أباد. ثمة تصريحات مكثفة للمسؤولين والإعلاميين في باكستان بهذا الخصوص. هؤلاء يرون أن ثمة خلافات حادة بين أركان طالبان "القندهاريين" (نسبة لمدينة قندهار معقل طالبان الأساسي)، الذين يتزعمهم زعيم الحركة الملا هيبت الله أخوند زاده، وبين شبكة حقاني التي يتزعمها وزير الداخلية المولوي سراج الدين حقاني. يؤكد هؤلاء أن حقاني ليس له مصلحة في أي عمل ضد طالبان الباكستانية، لعلاقاته مع قياداتها. لكن في المقابل، القندهاريون مستعدون للعمل ضد طالبان الباكستانية والقضاء على وجودهم داخل أفغانستان من أجل تحسين العلاقات مع إسلام أباد. مع العلم أن باكستان نفسها كانت تؤكد حتى فترة قريبة أن لها علاقات قوية مع شبكة حقاني مقارنة بالقندهاريين.

وبخصوص ذلك، أعرب الإعلامي الباكستاني أنيس الرحمن عن رفضه لهذه ذلك المعتقد، وقال إنه لا يوجد أي خلافات بين قيادات طالبان بشأن طالبان الباكستانية "وإلا كيف يمكن لمئات المسلحين الأفغان أن ينضموا إلى صفوف طالبان الباكستانية والمشاركة في العمليات المسلحة إذا كان زعيم طالبان يرفض ذلك وإذا كان القندهاريون يعارضون طالبان الباكستانية؟". ويتابع الرحمن كلامه لافتاً إلى أنه لو وُجدت خلافات بين الأطراف "لما عاشت طالبان الباكستانية يوماً واحداً في أفغانستان". أيضاً من بين ما يُروج له في باكستان، وجود علاقة وطيدة بين الهند وطالبان الأفغانية من جهة، وبين الأولى وطالبان الباكستانية من جهة أخرى. وذهب في الأيام الأخيرة بعض الإعلاميين المقربين من المؤسسة العسكرية الباكستانية أبعد من ذلك، وقالوا إن هناك علاقة بين إسرائيل وبين طالبان الباكستانية ومن ورائهم طالبان الأفغانية.



شفاعت علي: الحرب بين باكستان وأفغانستان لا تتحملها الدولتان

وكان وزير الدفاع الباكستاني خواجه أصف قد أكد أن خلال الحرب الأخيرة بين باكستان والهند (بين السابع من مايو/أيار الماضي والعاشر منه) فقط دولتان كانتا تساندان الهند، هما إسرائيل وأفغانستان. أما الإعلامي المعروف في الأوساط الباكستانية بأنه قريب جداً من المؤسسة العسكرية، أبصار عالم، فقد ذكر في برنامج له على قناة "سماء" المحلية مساء 13 سبتمبر الحالي، أنه بسبب موقف باكستان من غزة، ومواقفها ضد إسرائيل، كانت الأخيرة لتهاجم باكستان لولا امتلاكها قوة رادعة، بالتالي قررت إسرائيل ألا تفعل ذلك بل أن تساند بدلاً منها التنظيمات المسلحة مثل طالبان الباكستانية. لذلك، فإن هؤلاء ليسوا عملاء الهند فحسب، بل أيضاً عملاء إسرائيل، وعلى الشعب الباكستاني وكل من يهتم بأمور المسلمين أن يقف مع الجيش الباكستاني، الذي هو جيش إسلامي بمعنى الكلمة.

احتمالات الحرب بين باكستان وأفغانستان

لكنّ للمحلل الأمني الباكستاني شفاعت علي رأيا آخر، ويشير في حديثٍ لـ"العربي الجديد" إلى أن الحرب بين باكستان وأفغانستان لا تتحملها الدولتان، ولا يمكن حصولها بينهما. وتطرق إلى ما يروج في باكستان، معرباً عن اعتقاده بأنها لا تعدو أكثر من اتهامات، إذ إن الكل يعرف أيديولوجية طالبان الأفغانية والباكستانية، الأخيرة تسعى لأن يكون لها وزن وكلمة في باكستان، وطالبان الأفغانية تسعى لأن تقنع إسلام أباد بالحوار مع طالبان الباكستانية. وأظن هذا ما سيحدث في النهاية، كي لا نرمي طالبان الباكستانية أو الأفغانية في حضن الهند، لأنها ستكون حماقة لا تستطيع باكستان أن تتحمل تداعياتها. الهند تنتظر هذه الفرصة، وأنا أخشى أن نقرب كل من طالبان الأفغانية وطالبان الباكستانية من نيودلهي، والعواقب ستكون قاسية جداً.