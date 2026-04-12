- أكد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار على أهمية استمرار المفاوضات بين واشنطن وطهران لتحقيق السلام الإقليمي والدولي، مشيراً إلى جهود باكستان في تسهيل الحوار بين الطرفين رغم عدم التوصل إلى نتائج ملموسة حتى الآن. - أشار دار إلى أن المفاوضات ركزت على تخفيف التوتر وتعزيز فرص التهدئة، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار كخطوة أساسية نحو الاستقرار، معرباً عن تفاؤله بإمكانية البناء على التقدم المحرز. - ذكرت مصادر إيرانية وأميركية أن مضيق هرمز يشكل نقطة خلاف رئيسية، وأن المفاوضات شهدت تقلبات، لكنها إيجابية بشكل عام، مع استمرار المحادثات على المستوى الفني كمؤشر على التقدم.

أكد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، اليوم الأحد، أن بلاده تأمل استمرار المفاوضات بين واشنطن وطهران، بهدف تحقيق سلام دائم على المستويين الإقليمي والدولي، لافتاً إلى أن بلاده ستستمر في بذل جهودها بهذا الصدد.

وخلال مؤتمر صحافي مقتضب عُقد في إسلام أباد، أوضح دار أن وفوداً من الولايات المتحدة وإيران زارت باكستان لإجراء جولات متعددة من المحادثات، استمرت لمدة 24 ساعة، معرباً عن امتنانه للطرفين على تعاونهما واستجابتهما للدعوة إلى الحوار. وأشار إلى أن المفاوضات التي عُقدت على عدة جولات ركزت على تخفيف التوتر وتعزيز فرص التهدئة، مشدداً على أهمية الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار، معتبراً ذلك خطوة أساسية نحو تحقيق الاستقرار.

وأعرب دار عن أسفه لعدم التوصل إلى نتائج في المفاوضات، رغم الجهود المبذولة. وقال: "حاولنا كثيراً حل العقد في المفاوضات والوصول إلى نتائج، ولكن مع الأسف لم نتوصل إلى ذلك"، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء شهباز شريف وقائد الجيش المشير عاصم منير بذلا جهوداً كبيرة، "ولكن مع الأسف لم تحصل نتائج". وأكد أن إسلام أباد ستواصل جهودها من أجل تقريب وجهات النظر، موضحاً أن المفاوضات هي الطريق الوحيد لأمن المنطقة واستقرارها، ومناشداً الطرفين مواصلة الحوار.

وأكد دار التزام بلاده بمواصلة الجهود الدبلوماسية، مشدداً على أن تحقيق السلام يتطلب إرادة مشتركة ونهجاً إيجابياً من جميع الأطراف، معرباً عن تفاؤله بإمكانية البناء على ما تحقق من تقدم خلال هذه الجولة من المفاوضات.

في غضون ذلك، ذكرت وكالة "فارس" الإيرانية، نقلاً عن "مصدر مطّلع" أن الجولة السابقة من المفاوضات، لم يتوصل الجانبان إلى تفاهم بشأن نقاط الخلاف، مضيفاً أنهما يعملان حالياً على صياغة نصّ جديد، "إلا أن المطالب المفرطة من الجانب الأميركي لا تزال حتى هذه اللحظة تشكّل عقبة جدية أمام التوصل إلى نتيجة". وتابع المصدر قائلاً: "بناءً على مقترح من الجانب الباكستاني وموافقة الطرفين، ستُستأنف جولة جديدة من المفاوضات اليوم الأحد".

في الشأن، نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية عن مسؤولين إيرانيين مطلعين، أن الفرق الفنية الإيرانية والأميركية عقدت جولتين من المفاوضات السبت، ومن المرجح استمرار المحادثات اليوم الأحد. وأضافوا أن مضيق هرمز يشكل نقطة خلاف رئيسية في المفاوضات، مؤكدين تمسك طهران بعدم فتح المضيق إلا بعد التوصل إلى اتفاق سلام نهائي.

من جهتها، نقلت صحيفة واشنطن بوست الأميركية عن مسؤول باكستاني قوله إن "المفاوضات إيجابية إلى حد كبير، لكنها شهدت تقلبات في الأجواء"، مضيفاً أن "استئناف المحادثات على المستوى الفني مؤشر على تقدم في المرحلة الأولية".