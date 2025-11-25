إسلام أباد تحرّك ملف القبائل البشتونية لمواجهة طالبان الباكستانية

- تصاعدت الهجمات المسلحة في باكستان، خاصة في بيشاور، حيث استهدفت حركة طالبان الباكستانية مقرًا للقوات الحدودية، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، وسط توترات مع أفغانستان. - يسعى الجيش الباكستاني لتحريك القبائل البشتونية لمواجهة المسلحين عبر اجتماعات مع الزعماء القبليين وحثهم على دعم الجيش، رغم التوترات ورفض القبائل لعمليات الجيش. - تثير محاولات الجيش مخاوف من حرب أهلية بين القبائل، خاصة مع السياسات العسكرية التي تؤدي إلى سقوط ضحايا مدنيين، وتحديات مثل مسألة الحدود والتجارة مع أفغانستان.

في دليل إضافي على أن التصعيد الأمني في باكستان لن يهدأ قريباً، وسط موجة من الهجمات المتزايدة التي ينفذها المسلحون في خضم الخلاف الباكستاني الأفغاني المُستفحل، شهد مقر للقوات الحدودية الباكستانية في مدينة بيشاور، مركز إقليم خيبربختونخوا، فجر أمس الاثنين، هجوماً انتحارياً، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، في وقت تتزايد فيه الهجمات التي تنسب إلى حركة طالبان الباكستانية داخل البلاد، والتي يبدو أن الحكومة في إسلام أباد، ومعها الجيش، يسعيان من أجل مواجهتها إلى تحريك ملف القبائل البشتونية، والدفع لانضمامها إلى القوات المحلية التي يمولها الجيش لمحاربة التنظيم. غير أن ذلك دونه تعقيدات كثيرة، أهمها أن "طالبان" الباكستانية نمت من رحم هذه القبائل، والتي من جهتها تعيش توترات وخلافات مزمنة مع الجيش الباكستاني والحكومة المركزية.

هجوم بيشاور

وتعرض مقر للقوات الحدودية في مدينة بيشاور، شمال غربي باكستان، فجر أمس، لهجوم انتحاري، حيث فجّر انتحاري سيارته المفخخة عند البوابة الرئيسية للمقر، ومن ثم تسلل انتحاريون آخرون إلى داخل المقر حيث تبادلوا إطلاق النار مع قوات الأمن، التي حاصرت المنطقة من كل الجهات. وقال قائد شرطة بيشاور ميان محمد سعيد للصحافيين إن قوات الأمن تمكنت من قتل اثنين من المهاجمين، متحدثاً عن مقتل ثلاثة من عناصر القوات الحدودية وإصابة سبعة آخرين، بالإضافة إلى إصابة مدنيين اثنين. وأكد أنه بعد التفجير الانتحاري الأول، حاول انتحاريون آخرون التسلل إلى المقر، لكن قوات الأمن تصدت لهم، موضحاً أن الهجوم وقع عندما كان أفراد الأمن يستعدون للمشاركة في العرض الصباحي في المنشأة الواقعة في قلب المدينة. وفي تصريح له لوكالة أسوشييتد برس، قال إن "الإرهابيين المشاركين في الهجوم، كانوا يسيرون على الأقدام، ولم يتمكنوا من الوصول إلى منطقة العرض، كما منعت الاستجابة السريعة من جانب قواتنا تفاقم المأساة".

من جهته، روى شاهد العيان زر محمد خان، لـ"العربي الجديد"، أن انفجارين كبيرين وقعا في المنطقة، وسط سماع إطلاق نار بشكل مكثف، مضيفاً أن الجيش عمل على إخلاء المنطقة. وأوضح أن المقر المستهدف يقع في قلب مدينة بيشاور، ووسط سوق "صدر" المركزي فيها والذي يكون عادة مكتظاً. كما يقع المقر قبالة مركز "دينز" التجاري المعروف.

وجاء هجوم فجر أمس بعد هجومين كبيرين نفذهما عددٌ كبير من المسلحين على مركزين للشرطة في منطقة بنو، شمال غرب البلاد أيضاً، ليل السبت – الأحد، وشارك فيهما أكثر من 200 مسلح، وفق الشرطة، مستخدمين أسلحة ثقيلة وخفيفة وقنابل يدوية، وتحدثت مصادر مستقلة عن مقتل وإصابة 15 من رجال الشرطة، علاوة على مقتل اثنين من المهاجمين. كما جاء الهجوم بعد أقل من أسبوعين من وقوع تفجير انتحاري خارج محكمة في إسلام أباد، ما أسفر عن مقتل 12 شخصاً.

يرفض الجيش طلب القبائل وقف عملياته العسكرية وقتل المدنيين

ويوم أمس، دان الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري ورئيس الوزراء شهباز شريف في بيانين منفصلين هجوم بيشاور، الذي وصفه زرداري بـ"العمل الجبان من جانب إرهابيين مدعومين من الخارج"، في حين قال شريف إن ردة فعل القوات الأمنية السريعة منعت تفاقم المأساة.

أساليب متنوعة

وبمواجهة هذه العمليات، يعمل الجيش الباكستاني على تحريك القبائل البشتونية، علّها تساهم في صدّ المسلحين وقتالهم. ويعتمد الجيش من أجل الوصول إلى هذا الهدف أساليب متنوعة، منها الاجتماع بالزعماء القبلييين وحثّهم على الوقوف إلى جانبه للدفاع عن أراضيهم. وفي كلّ اجتماع، يعيد المسؤولون في الجيش التذكير ببطولات القبائل منذ ولادة باكستان دولة مستقلة في عام 1947، خصوصاً في الحروب مع الهند، ويدعون القبائل مرة أخرى إلى الوقوف بجانب الجيش والقوات المسلحة ضد الجماعات المسلحة، مشددين على ضرورة الحصول على دعمهم.

أحد الأمثلة على هذه الاجتماعات، لقاء رئيس الوزراء شهباز شريف وقائد الجيش المشير عاصم منير، في الأول من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، زعماء قبليين داخل مقر قيادة فيلق الجيش في بيشاور، حيث أكد كل من شريف ومنير أن باكستان وأجيالها المقبلة لن تنسى تضحيات القبائل من أجل الحفاظ على سيادة البلاد، وأن على القبائل الاستمرار في لعب هذا الدور من خلال وقوفها إلى جانب القوات المسلحة والحكومة بهذه الفترة العصيبة.

وقال الزعيم القبلي نجيب الله خان خيل أوركزاي، وهو أحد المشاركين في ذلك الاجتماع، لـ"العربي الجديد"، إن كلمات شريف ومنير كانت مليئة بالأمل الممزوج بالخوف، حيث أكدا أن القبائل مثّلت على الدوام خط الدفاع الأول في وجه كل التحديات الأمنية. كما شرحا قناعتهما بأن الأراضي الأفغانية تستخدم للإضرار بأمن باكستان، وأن هناك محاولة لأن تصبح منطقة القبائل بؤرة للإرهابيين، ولذلك فإن مصلحة البلاد والقبائل هي في الوقوف إلى جانب الجيش وحمل السلاح في مواجهة المجموعات المسلحة. لكن الزعامة القبلية، في المقابل، طلبت "وقف العمليات" العسكرية للجيش، وهو مطلب يتعارض مع سياسة المؤسسة العسكرية، بحجة أن هذه العمليات ينجم عنها مقتل مدنيين من القبائل. وكان ردّ قائد الجيش واضحاً وصارماً، وفق المصدر، برفضه هذا الطلب تحت أي ظرف، لكنه وعد ببذل الجيش كلّ ما في وسعه لتجنّب وقوع خسائر في صفوف المدنيين.

وأوضح الزعيم القبلي أن بعض زعماء القبائل أكدوا خلال الاجتماع أن القبائل تقف إلى جانب القوات المسلحة، لكنهم ما إن غادروا اللقاء، حتى عادوا لطرح الأسئلة ذاتها: لماذا عليهم أن يحملوا السلاح ضد أبناء القبائل أنفسهم (مسلحي طالبان الباكستانية) من أجل جيش لم يحترم كرامة القبائل ولم يعمل للحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم، وهو أصلاً ليس لديه استعداد لمناقشة مطالب القبائل لأنها تعارض سياسته؟

يسعى الجيش إلى تحريك الأحزاب القومية والمشاهير لإقناع القبائل بمحاربة طالبان الباكستانية

الاستعانة بالمشاهير

ومن ضمن الأساليب التي يعتمدها الجيش والحكومة أيضاً تحريك شخصيات معروفة تنتمي إلى منطقة القبائل. على سبيل المثال، قام نجم لعبة الكريكت شاهد خان أفريدي، المقيم حالياً في مدينة كراتشي والذي ينتمي إلى منطقة تيراه في مقاطعة خيبر القبلية، بزيارات متتالية إلى مختلف المناطق القبلية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، منها مقاطعات باجور وأوركزاي وخيبر، حاملاً رسالة واحدة، وهي أنه "طالما الجيش موجود، نحن موجودون، وطالما أن الجيش قوي نحن أقوياء، ولذلك ينبغي الوقوف إلى جانبه"، معلناً أيضاً عن مشاريع تنموية في مناطق القبائل من خلال مؤسسة أفريدي الخيرية. وأجرى أفريدي جولاته على متن مروحية للجيش، وفي ظلّ إجراءات أمنية مشددة، إلا أن كلّ الزيارات واجه فيها تذكير القبائل بأعداد القتلى الذين سقطوا من أبنائهم جراء عمليات الجيش. وكان جواب لاعب الكريكت المشهور أن القوات المسلحة ستتدارك المسألة، مشدداً رغم ذلك على أن السبب الأساسي وراء ارتفاع عدد القتلى المدنيين هو وجود الجماعات المسلحة نفسها، وأن القضاء عليها يعني استئصال جذور المشكلة.

طلب دعم أحزاب بشتونية ضد طالبان الباكستانية

علاوة على ذلك، يسعى الجيش إلى تحريك الأحزاب القومية، خصوصاً البشتونية، والوجوه السياسية المنتمية إلى منطقة القبائل أو منطقة البشتون في شمال غربي البلاد، من أجل إقناع القبائل بالوقوف إلى جانبه. من بين هذه الأحزاب حزب عوامي القومي الوطني الذي يتزعمه إيمل ولي خان (عضو في مجلس الشيوخ)، نجل الزعيم البشتوني الشهير أسفنديار ولي خان. هذه الحركة كانت تدعو حتى التسعينيات إلى انفصال البشتون، ثم بعد الحرب على الإرهاب عام 2001، رفعت الصوت ضد الجيش، وظلّت تعمل لكي تكون منطقة القبائل مستقلة، لكنها اليوم بدأت تدعو لدعم الجيش. كذلك هناك حزب بختونخوا الشعبي الذي يتزعمه السياسي المخضرم محمود خان أجكزاي. وكان والد أجكزاي، صمد خان أجكزاي، من الداعين أيضاً في التسعينيات إلى انفصال البشتون، لكن نجله يعتبر اليوم من المقربين للمؤسسة العسكرية، والداعين من البشتون إلى دعم الجيش أيضاً.

ولي خان وأجكزاي وغيرهما من السياسيين دعوا صراحةً للوقوف في وجه المسلحين، وذلك في الاجتماع القبلي المعروف محلياً بـ"الجرغه القبلي" والذي عقد في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تحت إشراف الحكومة المحلية في خيبربختونخوا. في المقابل، وجّه بعض الزعماء القبليين انتقادات لاذعة إليهم، أشار إليها الزعيم القبلي نجيب الله خان خيل أوركزاي (المشارك في "الجرغه القبلي" أيضاً)، إذ أكد أن زعماء قبليين وصفوا هؤلاء السياسيين بأنهم "يبيعون دماء البشتون، ويؤيدون سياسات جيش يريق دماء القبائل".

مخاوف من حرب أهلية بين القبائل

ومع أن الكثير من المراقبين لا يتوقعون نجاح جهود الجيش، إلا أن هناك مخاوف من جرّ القبائل إلى حرب أهلية، إذا نجحت المؤسسة العسكرية في إقناع بعض القبائل بحمل السلاح ضد حركة طالبان الباكستانية وجماعات مسّلحة أخرى، ولو بشكل نسبي جداً.

في هذا الشأن، رأى الزعيم القبلي في منطقة لكي مروت، في شمال غربي باكستان، عاشق الله دين محمد بيتني، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنه "لا شك أن هناك في القبائل أشخاصاً (رموزاً وعامة) يمكن أن يفعلوا أي شيء من أجل المال، مثل الجيوش المحلية التي تسمى محلياً "قومي لشكر"، وكذلك بعض الفصائل المسماة بـ"طالبان الجيّدين"، شارحاً أن هؤلاء "يقاتلون طالبان الباكستانية بدعم من الجيش، لكن عددهم قليل". وقال: "بيدهم سلاح ويقاتلون إلى جانب المؤسسة العسكرية، وينفذون خططها حتى ضد أبناء القبائل، وليس فقط ضد طالبان الباكستانية والجماعات المسلحة".

على سبيل المثال، في منطقة لكي مروت، بين بيشاور وشمال وزيرستان، حمل الزعيم القبلي إنعام الله مروت، أحد زعماء قبيلة بيتني، من عامين، السلاح وشكل جيشاً قبلياً. في البداية، أعلن أن هدفه الحصول على حقوق القبائل، لكنه اليوم يقف ضد مسلحي طالبان الباكستانية من أبناء قبيلته نفسها، وقد تعرض مرتين لعملية اغتيال، كما قُتل أكثر من عشرة من رجاله في مواجهات مسلحة مع طالبان الباكستانية. وفي كلا الطرفين المتقاتلين أبناء عمومة: قادة طالبان الميدانيون وعناصرها معروفون في المنطقة، والجيش المحلي بزعامة إنعام الله مروت وعناصره أيضاً، وهم يتقاتلون في ما بينهم تحت أنظار الجيش، الذي تقتصر مهمته على إيصال السلاح إلى رجال إنعام الله خان.

وروى الزعيم القبلي في لكي مروت أن الجيش القبلي في منطقة بنو تعرض، يوم الجمعة الماضي، لهجوم مسلح نفذه "اتحاد المجاهدين"، وهي جماعة موالية لطالبان الباكستانية، ما أدى إلى مقتل سبعة من رجال القبائل، لافتاً إلى أن "القاتل والمقتول من المنطقة ذاتها، وذوو القتلى وأنصارهم يسعون اليوم للانتقام"، متحدثاً بذلك عن "عيّنة من فتيل الحرب الأهلية التي يمكن أن تشتعل في أي لحظة بين القبائل".

أنيس أحمد وزير: من بين العقبات مسألة الحدود ومسألة وقف التجارة مع أفغانستان

عقبات معقدة

من جهته، رأى المحلل الأمني الباكستاني، اللواء المتقاعد أنيس أحمد وزير، وهو أحد أبناء قبائل وزير في شمال وزيرستان، أن خطر اقتتال القبائل في ما بينها قائم، لأن الجيش الباكستاني المالك للقدرة والنفوذ، يعمل على تحريك القبائل ضد المسلحين، وهم أيضاً من أبناء القبائل، وبالتالي لا بد أن تثمر هذه الجهود قليلاً، ولكنها تواجه عقبات كبيرة، أبرزها سياسات الجيش نفسه واعتقاده أن استخدام القوة هو الحلّ. وأضاف: "يومياً نسمع ونرى أن القبائل يسقط لها رجال ونساء وأطفال قتلى وجرحى جرّاء عمليات الجيش، فعلى سبيل المثال، تعرض حفل زفاف الأسبوع الماضي لغارة من مسيّرة للجيش في منطقة وادي تيراه بمقاطعة خيبر، ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرة أشخاص، كما تعرض مسجد في مقاطعة باجور القبلية لغارة جوية ليلية لم تؤد لسقوط قتلى، حيث كان المسجد خالياً".

وأوضح المحلل الأمني أن "من بين العقبات أيضاً مسألة الحدود ومسألة وقف التجارة مع أفغانستان، وهو ما يشكّل شريان حياة لسكان منطقة القبائل على الجانبين". هذا الأمر أثار استياء القبائل، التي تلقي اللوم على الجيش، وفق أحمد وزير، مشيراً إلى اجتماع عقدته الزعامة القبلية في 20 و21 أكتوبر الماضي، في بيشاور، حيث طلبت من الجيش فتح الحدود، محذرة من أن الشبان لن يكون أمامهم طريق سوى الانضمام إلى طالبان الباكستانية وغيرها من الجماعات المسّلحة، بحال رفض ذلك. وذكّر المحلّل الأمني أيضاً بنظرة القبائل العامة إلى الجيش، الذي عليه أن يلبي مطالب القبائل للحصول على ولائها، وفق رأيه.

موقف يغضب الجيش

أطلق رئيس حكومة خيبربختونخوا سهيل خان أفريدي، المنتمي إلى حزب رئيس الوزراء السابق عمران خان (حركة الإنصاف)، وهو أحد أبناء قبائل خيبر أيضاً، تصريحاً، في السابع من نوفمبر الحالي، حذّر فيه من أن عمليات الجيش في منطقة القبائل تبعاتها كارثية على القبائل، متسائلاً عن أسباب ترك الجيش "كلاباً" لتبيت داخل المساجد، وكان رد الجيش بأن "الكلاب أفضل منكم". تصريح أفريدي أثار ضجةً كبيرة، فيما رفعت الحكومة المركزية دعوى ضده بتهمة ازدراء مؤسسات الدولة، كما تدور نقاشات في أروقة الحكومة حول إعلان الطوارئ في الإقليم وحلّ الحكومة المحلية، وفق المحلّل أنيس أحمد وزير.