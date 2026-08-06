إسقاط مسيّرتين لجماعة الحوثيين في حضرموت ومأرب

- أسقطت القوات الأمنية طائرتين مسيّرتين في اليمن، إحداهما فوق قصر محافظ حضرموت في المكلا والأخرى تابعة للحوثيين فوق مأرب، مما يعكس تصاعد الهجمات الجوية في مناطق الحكومة. - بثت قناة اليمن الرسمية مقاطع لإطلاق نار كثيف أثناء إسقاط الطائرة في المكلا، مما أثار تساؤلات حول أهداف تحليقها فوق موقع حكومي حساس. - تتزامن هذه الأحداث مع تصعيد عسكري مستمر في اليمن، حيث تستهدف هجمات الحوثيين السفن التجارية، مما يثير مخاوف من اتساع المواجهات وتأثيرها على الأمن والملاحة الدولية.

أسقطت قوات أمنية، مساء الأربعاء، طائرة مسيّرة كانت تحلّق فوق محيط قصر محافظ حضرموت في مدينة المكلا، شرقي اليمن، فيما أعلن موقع "سبتمبر نت"، الناطق باسم القوات المسلحة التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم الخميس، إسقاط طائرة مسيّرة أخرى تابعة لجماعة الحوثيين فوق مدينة مأرب، في ظل تصاعد الهجمات الجوية التي تشهدها مناطق سيطرة الحكومة.

وقالت قناة اليمن الفضائية الرسمية إنّ الأجهزة الأمنية تمكنت من إسقاط الطائرة المسيّرة التي كانت تحلّق فوق محيط قصر المحافظ في المكلا، وبثت مقاطع مصورة أظهرت إطلاق نار كثيفاً في أثناء التعامل معها، فيما أثارت الحادثة تساؤلات بشأن أهداف تحليقها فوق أحد المواقع الحكومية الحساسة.

وفي مأرب، أعلن موقع "سبتمبر نت" إسقاط طائرة مسيّرة تابعة لجماعة الحوثيين، بعد دخولها أجواء المدينة فجر الخميس. ونقل الموقع عن مصدر عسكري قوله إن الدفاعات الجوية تعاملت مع الطائرة فور رصدها، وتمكنت من إسقاطها، مشيراً إلى أن العملية تعكس جاهزية القوات الحكومية للتعامل مع الهجمات الجوية.

وأضاف المصدر أن استهداف مأرب، التي تؤوي مئات الآلاف من النازحين، يعكس استمرار النهج التصعيدي لجماعة الحوثيين، فيما أكد مصدر عسكري آخر أن إسقاط الطائرة جاء فور تحليقها في أجواء المدينة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الساحة اليمنية تصعيداً عسكرياً متواصلاً، بالتزامن مع استمرار الهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ على عدد من الجبهات، فضلاً عن الهجمات التي تشنها جماعة الحوثيين وتستهدف السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، ما يزيد من المخاوف من اتساع رقعة المواجهات وانعكاساتها على الأمن الداخلي وحركة الملاحة الدولية.