إسقاط طائرة أميركية مسيّرة من طراز MQ-9 في أجواء مأرب اليمنية

أفادت مصادر محلية نقلت عنها مواقع تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين)، اليوم الجمعة، بسقوط طائرة أميركية مسيّرة من نوع MQ-9 في أجواء محافظة مأرب الغنية بالنفط، شمال شرقي اليمن، وسط ترجيحات بأن الجماعة تقف وراء عملية إسقاطها. وبحسب مصادر محلية تحدثت لـ"العربي الجديد"، فإن حادثة السقوط وقعت صباح اليوم الجمعة في منطقة صحن الجن شمال غربي محافظة مأرب، فيما أشارت مصادر محلية إلى أن الطائرة المسيّرة أميركية الصنع وكانت تحلق في أجواء المحافظة قبل سقوطها.

ورجّحت المصادر أن تكون قوات جماعة الحوثيين قد نفذت عملية الاستهداف، التي تأتي بعد أقل من أسبوعين من إسقاط طائرة من النوع نفسه في سماء مأرب. ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الجانب الأميركي بشأن الحادثة، كما لم تعلن جماعة الحوثيين رسمياً تفاصيل العملية أو طبيعة السلاح المستخدم في إسقاط الطائرة. وتعد طائرات MQ-9 من أبرز الطائرات المسيّرة التي تستخدمها الولايات المتحدة في مهام الاستطلاع والعمليات العسكرية، وقد شهدت الأشهر الماضية إعلان الحوثيين إسقاط عدد منها في مناطق متفرقة خاضعة لسيطرتهم.

ويأتي الحادث بعد أيام من انفجار عنيف هزّ محيط مدينة مأرب، مساء 17 مايو/ أيار الجاري، إثر استهداف طائرة أميركية مسيّرة بصاروخ شوهد انطلاقه من جبال هيلان غربي المحافظة أثناء تحليقها في الأجواء، ما أدى إلى دوي انفجار سمع في أنحاء متفرقة من المدينة، قبل رصد سقوط جسم الطائرة في محيط منطقتي صافر ومغيفر شرقي المحافظة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد عسكري مستمر تشهده جبهات مأرب، مع تكثيف جماعة الحوثيين استخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ في محاولات لاستهداف مواقع عسكرية ومناطق مأهولة، بالتزامن مع استمرار تحليق الطائرات الأميركية من دون طيار في أجواء المحافظة ضمن عمليات مرتبطة بتعقب عناصر تنظيم القاعدة. وسبق أن أعلنت جماعة الحوثيين، خلال الأشهر الماضية، إسقاط عدد من الطائرات الأميركية المسيّرة من طراز MQ-9 في عدة محافظات يمنية، قائلة إن ذلك يأتي رداً على ما تصفه بـ"الأعمال العدائية" الأميركية البريطانية ضد اليمن.