إسطنبول: مذكرة اعتقال بحق 37 مسؤولاً إسرائيلياً بينهم نتنياهو

أصدر مكتب المدعي العام في إسطنبول مذكرات توقيف بحق 37 مشتبهاً بهم من المسؤولين الإسرائيليين، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتهمة ارتكاب إبادة جماعية، يوم الجمعة. وجاء في بيان صدر عن مكتب المدعي العام أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية بشكل ممنهج في غزة، و"نتيجة للإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية فقد آلاف الأشخاص بمن فيهم النساء والأطفال حياتهم، وأصيب آلاف الأشخاص وأصبحت المناطق السكنية غير صالحة للاستخدام".

وقال بيان النيابية إن أوامر توقيف صدرت بحق 37 مشتبهاً بهم: "بعد أن خلصت محكمة الصلح الجنائية في إسطنبول إلى استحالة القبض على المشتبه بهم لعدم وجودهم في تركيا، أصدرت مذكرات توقيف في 7 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بناء على طلب مكتب المدعي العام، لاعتقال المشتبه بهم، من بينهم نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، ووزيرة الأمن القومي إيتمار بن غفير، ورئيس الأركان العامة إيال زامير، وقائد القوات البحرية ديفيد سار سلامة، بتهمة ارتكاب جرائم "ضد الإنسانية" بموجب المادة 77 من قانون العقوبات التركي، والإبادة الجماعية بموجب المادة 76 من قانون العقوبات التركي، ولا يزال التحقيق مستمراً بدقة وشمولية".

وتطرق بيان النيابة العامة لاستشهاد الطفلة هند رجب بالقول: "في 29 يناير/كانون الأول 2024، قتلت فتاة تبلغ من العمر 6 سنوات تدعى هند رجب على يد جنود إسرائيليين بإطلاق 335 رصاصة، والأفعال هذه أعلاه استمرت في التزايد يوماً بعد يوم منذ 7 أكتوبر 2023، فيما فقد 500 شخص حياتهم في مستشفى الأهلي المعمداني نتيجة للهجوم عليه في 17 أكتوبر 2023، والمعدات الطبية دمرت عمداً من قبل جنود إسرائيليين". وأضاف البيان أن "مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني تعرض للقصف في 21 آذار/مارس 2025، وأن العديد من المؤسسات الصحية تعرضت للهجوم بشكل مماثل على النحو نفسه، فضلاً عن أن غزة محاصرة والضحايا لم يتلقوا أي مساعدات إنسانية".

كما تطرق بيان مكتب المدعي العام أيضاً لما تعرض له أسطول الصمود الدولي في المياه الدولية من قرصنة إسرائيلية، معتبراً أن الهجوم في المياه الدولية يخالف اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، حيث أطلق الادعاء العام تحقيقاً رسمياً أيضاً بسبب حرمان الأفراد من حريتهم، وأضاف: "نشطاء أسطول الصمود كانوا في طريقهم إلى غزة على متن سفن لتوصيل مساعدات إنسانية، وتعرض الأسطول لهجوم في المياه الدولية من قبل عناصر البحرية الإسرائيلية، وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقواعد الاختصاص المنصوص عليها تتوافق مع المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 5271، والمادتين 12 و13 من قانون العقوبات التركي رقم 5237". وجاء في البيان: "وفقاً لقواعد الإجراءات المنصوص عليها في مواد القانون الجنائي التركي، أطلق مكتب المدعي العام الرئيسي تحقيقاً في جرائم التعذيب، والنهب، وإتلاف الممتلكات، والحرمان من الحرية، واختطاف أو احتجاز وسائل النقل".

من جهتهتا، قالت حركة حماس في بيان، الجمعة، إنها تثمّن "إصدار المدعي العام الجمهوري في إسطنبول مذكرات توقيف بحقِّ 37 مسؤولاً صهيونياً، بينهم رئيس حكومة الاحتلال مجرم الحرب نتنياهو، إضافة إلى وزيري الحرب السابق والحالي الإرهابيَّين غالانت وكاتس"، معتبرة أن هذه الخطوة "تؤكد المواقف الأصيلة للشعب التركي وقيادته، المنحازة إلى قيم العدالة والإنسانية، والأخوة التي تربطها بشعبنا الفلسطيني المظلوم، الذي واجه، ولا يزال، أبشع حرب إبادة عرفها التاريخ الحديث على يد مجرمي الحرب من قادة الاحتلال الفاشي". ودعت الحركة "كل دول العالم وهيئاتها القضائية إلى إصدار مذكرات قانونية لملاحقة قادة الاحتلال الصهيوني الإرهابي في كل مكان، والعمل على اقتيادهم إلى المحاكم ومحاسبتهم على جرائمهم ضد الإنسانية".