إسطنبول تستضيف قمة "الدول التركية" على وقع تطورات الحرب

- تستضيف تركيا اجتماعاً غير رسمي لوزراء خارجية "منظمة الدول التركية" برئاسة هاكان فيدان، لمناقشة التطورات الإقليمية والعالمية، مع التركيز على تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء. - يهدف الاجتماع إلى تقييم المستجدات داخل المنظمة، وتحديد الخطوات المستقبلية، مع عقد لقاءات ثنائية بين الوزراء، واستقبال الرئيس أردوغان لرؤساء الوفود. - تأسست "منظمة الدول التركية" لتعزيز الثقة والتعاون بين الدول الأعضاء، وتضم تركيا، أذربيجان، كازاخستان، قيرغيزستان، وأوزبكستان، مع أربع جهات بصفة مراقب.

تستضيف تركيا غداً السبت اجتماعاً غير رسمي لمجلس وزراء خارجية "منظمة الدول التركية"، برئاسة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وذلك على وقع تطورات الحرب في المنطقة. وأفادت وزارة الخارجية التركية، اليوم الجمعة، بأن الاجتماع سيحضره ممثلو تركيا، وأذربيجان (الرئيس الحالي للمنظمة)، بالإضافة إلى الدول الأعضاء: كازاخستان، وقيرغيزستان، وأوزبكستان.

ومن المقرر أن يُقيّم الاجتماع آخر المستجدات داخل المنظمة والخطوات المزمع اتخاذها خلال الفترة المقبلة، كما ستُجرى مشاورات شاملة حول القضايا العالمية والإقليمية الراهنة. وعلى هامش الاجتماع، من المتوقع أن يعقد الوزير فيدان لقاءات ثنائية مع نظرائه، كما يُنتظر أن يستقبل الرئيس رجب طيب أردوغان رؤساء الوفود الزائرين بشكل جماعي.

وبحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية، فإن فيدان سيلقي كلمة يؤكد فيها أن المنطقة والنظام الدولي يمران في هذه الفترة بأوقات عصيبة في سبيل تحقيق السلام والاستقرار والعدالة، وأنه بات من الأهمية بمكان أن توسع دول العالم التركي تعاونها فيما بينها، انطلاقاً من الحاجة إلى الحفاظ على الاستقرار الإقليمي.

كما سيلفت الانتباه إلى أهمية اتخاذ العالم التركي موقفاً موحداً لإنهاء الصراعات الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والهجمات التي تستهدف دولاً ثالثة، وفتح المجال أمام الدبلوماسية. وسيشير أيضاً إلى ضرورة تشجيع قنوات الحوار وأساليب الحل السلمي لمنع المزيد من تصعيد التوتر بين باكستان وأفغانستان.

وتأسس "مجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية" بموجب اتفاقية "نخجوان" الموقعة بين تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقيرغيزستان في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2009. وفي قمة إسطنبول عام 2021، تقرر تغيير اسم المجلس إلى "منظمة الدول التركية". وتتمثل الأهداف الرئيسية للمنظمة في تعزيز الثقة المتبادلة بين الدول التركية، وتوطيد التضامن السياسي، وتطوير وتعميق التعاون الاقتصادي والتقني، وضمان توثيق وتعزيز التراث التاريخي والثقافي للعالم التركي.

وتضم المنظمة، التي يقع مقر أمانتها في إسطنبول، حالياً خمسة أعضاء هم: تركيا، وأذربيجان، وكازاخستان، وقيرغيزستان، وأوزبكستان، إضافة إلى أربع جهات بصفة مراقب هي: المجر، وتركمانستان، وجمهورية شمال قبرص التركية، ومنظمة التعاون الاقتصادي.