إسرائيل والولايات المتحدة تجريان تدريبات مشتركة في البحر الأحمر

قالت إسرائيل والولايات المتحدة، اليوم الاثنين، إنهما أجرتا تدريبات بحرية مشتركة في البحر الأحمر، واصفتين المناورة بأنها روتينية. وتأتي التدريبات، التي جرت أمس الأحد، في ظل تصاعد حدة التوتر بين واشنطن وإيران.

وشاركت في المناورة المدمرة الأميركية المجهزة بصواريخ موجهة "ديلبرت دي بلاك"، والتي سافرت لاحقاً إلى مدينة إيلات الساحلية. وقال الجيش الإسرائيلي إن نشر القوات يؤكد "التعاون الوثيق بين قوات الجيش والبحرية المعنية لكلا البلدين". وعلى الجانب الإسرائيلي، شاركت السفينة الحربية آي إن إس إيلات في التدريبات.

يشار إلى أن المدمرة "ديلبرت دي بلاك"، التي غادرت الميناء الإسرائيلي بعد المناورة، مجهزة للدفاع الجوي والبحري والدفاع عن الغواصات بالإضافة إلى الضربات الدقيقة على الأهداف البرية. وتصاعدت حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في الأسابيع الأخيرة. وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب القيادة الإيرانية بشكل متكرر بشن ضربات عسكرية متذرعاً بحماية الاحتجاجات التي اجتاحت إيران أخيراً، والتي يُقال إن آلافاً لقوا حتفهم فيها. وهددت إيران بتنفيذ هجمات مضادة على إسرائيل والولايات المتحدة في حالة وقوع هجوم.

ووفق وسائل إعلام عبرية، يستعد سلاح الجو الإسرائيلي لاحتمال مهاجمة إيران وضمان التفوق الجوي في الأجواء الإيرانية على غرار عدوان يونيو/حزيران الماضي الذي استمر 12 يوماً، كما تسعى إسرائيل لإقناع الولايات المتحدة بأن عدم مهاجمة إيران سيُعتبر ضعفاً.

وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير قد قام بزيارة سرّية إلى واشنطن أواخر الأسبوع المنصرم، وذلك تباعاً لزيارات قام بها كل من رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) شلومي بيندر، ورئيس الموساد دافيد برنيع.

ورغم ذلك، قال مسؤول أميركي، اليوم الاثنين، إن ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يعتزمان الاجتماع في إسطنبول يوم الجمعة لمناقشة اتفاق نووي محتمل وقضايا أخرى. وأكد مسؤول أميركي رفيع للقناة 12 العبرية، الاثنين، أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف سيصل غداً الثلاثاء إلى إسرائيل للقاء رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ومسؤولين كبار آخرين، في زيارة لا تندرج ضمن الجدول الدبلوماسي الروتيني، بل جاءت نتيجة لتطورات الأيام الأخيرة وخاصة ما يتعلق بملف إيران.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)