إسرائيل نفذت نحو 21 ألف غارة على مختلف الجبهات في عام 2025

- في عام 2025، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات عسكرية واسعة النطاق في غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا وإيران واليمن، مستهدفاً قادة حماس وحزب الله والبنى التحتية العسكرية. - في إيران، نفذ الجيش عملية "الأسد الصاعد"، مستهدفاً 1,500 هدف وقتل 30 قائداً عسكرياً و11 عالماً نووياً، بينما في اليمن استهدفت الضربات 230 هدفاً عسكرياً وقتل 13 من قادة الحوثيين. - رغم التفاخر بالعمليات، تشير تقارير حقوقية إلى استهداف المدنيين والبنى التحتية المدنية، مع تسجيل مقتل 151 جندياً إسرائيلياً في ظروف مختلفة.

تشير معطيات نشرها جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، في تلخيصه لعام 2025، إلى تنفيذه نحو 20,900 غارة هذا العام على ما وصفها بأنها أهداف على الجبهات المختلفة، إضافة إلى تنفيذه نحو 430 عملية عسكرية على مختلف الجبهات، شملت قطاع غزة، والضفة الغربية المحتلة، ولبنان، وسورية، وإيران، واليمن، بذريعة "حماية أمن سكان إسرائيل".

ولفت جيش الاحتلال إلى عمله على ضرب قدرات حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" العسكرية في غزة، وإلى اغتياله أربعة عناصر "برتبة قائد لواء، و14 برتبة قائد كتيبة، و53 برتبة قائد سرية". كذلك استُهدِف نحو 19,530 هدفاً زعم الجيش أنها أهداف عسكرية، ودُمِّر نحو 13,910 بنىً تحتية عسكرية، ومهاجمة نحو 270 موقعاً بزعم أنها مستودعات أسلحة. وبحسب الجيش، من بين كبار قادة "حماس" الذين اغتالهم كل من محمد السنوار، ومحمد شبانة، وعبد الله أبو شمالة، ورائد سعد.

الضفة الغربية المحتلة

أما في العدوان على الضفة الغربية المحتلة، فقد أفاد جيش الاحتلال بأنّ قيادة المنطقة الوسطى عملت على إحباط أنشطة عسكرية هناك، حيث قتلت القوات الإسرائيلية نحو 230 فلسطينياً بذريعة انتمائهم إلى جهات مسلّحة تعمل ضد الاحتلال، واعتقلت نحو 7,400 آخرين بحجة أنهم مطلوبون أمنياً، من بينهم نحو 1,190 ادّعت أنهم عناصر في حركة المقاومة الفلسطينية "حماس".

كذلك أعلن جيش الاحتلال مصادرة نحو 1,340 قطعة سلاح، وضبط نحو 16.48 مليون شيكل من الأموال التي زعم أنها "مخصصة لتمويل الإرهاب". كذلك هُدم 30 منزلاً وشقة سكنية، بزعم أنها تعود لفلسطينيين نفّذوا عمليات "مروّعة".

الهجمات على لبنان

على مستوى لبنان، أعلن جيش الاحتلال أنه استهدف 380 شخصاً، بادعاء أنهم من عناصر المقاومة، وهاجم "نحو 950 هدفاً عسكرياً، منها 210 منصات إطلاق ومستودعات أسلحة، ونحو 140 مبنىً عسكرياً، ونحو 60 فتحة نفق". وفي وقت تواصل فيه دولة الاحتلال انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار منذ توقيعه قبل نحو عام، وتهديدها بمزيد من التصعيد في لبنان، تزعم معطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي تسجيل "نحو 1,920 انتهاكاً لاتفاق وقف النار من قبل حزب الله".

وعدّ جيش الاحتلال من بين قيادات حزب الله البارزين الذين اغتالهم خلال العام الحالي: "علي الطبطبائي قائد أركان حزب الله، وحسن كمال مسؤول القذائف المضادة للدروع في جبهة الجنوب، وعباس حسن كركي مسؤول اللوجستيات في قيادة الجنوب في حزب الله، وخضر سعيد هاشم مسؤول القوة البحرية في وحدة الرضوان".

30 قائداً إيرانياً و11 عالماً نووياً

أما خلال العدوان على إيران، الذي أطلقت عليه إسرائيل اسم "عملية الأسد الصاعد"، فقد أغار جيش الاحتلال الإسرائيلي، وفق معطياته، على "نحو 1,500 هدف، وقضى على نحو 30 من كبار مسؤولي القيادة العسكرية في النظام الإيراني، إلى جانب 11 عالماً نووياً".

230 هدفاً في اليمن

على الجبهة اليمنية، نفّذ جيش الاحتلال، وفق معطياته، "نحو 20 ضربة عسكرية مركّزة بمشاركة 180 طائرة حربية، استهدف خلالها نحو 230 هدفاً عسكرياً، وقضى على 13 من قادة النظام الحوثي، وفي مقدّمتهم محمد الغماري، قائد أركان الحوثيين".

وفيما يتفاخر جيش الاحتلال بحجم الغارات واتساع رقعة عملياته العسكرية، تشير مؤسسات حقوقية دولية وفلسطينية إلى أن إسرائيل تتعمد استهداف المدنيين والبنى التحتية المدنية، مؤكدة أن الاعتبارات الإنسانية لا تشكّل عنصراً كابحاً في قرارات القصف، وأن الغارات تُشَنّ من دون اكتراث بمبادئ التمييز والتناسب المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني، ما يرفع منسوب القتل والدمار في صفوف السكان المدنيين، ولا سيما في قطاع غزة.

مقتل جنود في ظروف أخرى

في السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل 151 جندياً إسرائيلياً خلال عام 2025، في ظروف مختلفة، أقدم 21 منهم على الانتحار، فيما سقط 91 جندياً خلال نشاط عملياتي أو نتيجة "عمل عدائي". ولقي جنود آخرون مصرعهم في ما أُطلق عليه حوادث أسلحة أو حوادث طرق، منها عسكرية ومنها مدنية، إضافة إلى ظروف أخرى، من بينها الإفراط في استهلاك الكحول أو في سياقات جنائية.

وأنهى 13 جندياً من المنتحرين حياتهم هذا العام خارج المعسكرات، فيما أقدم ثمانية على ذلك داخل القواعد العسكرية. وكان 11 من الجنود الذين أنهوا حياتهم في الخدمة الإلزامية، وجندي واحد في الخدمة الدائمة، وتسعة في صفوف الاحتياط. كذلك فإن خمسة من المنتحرين هذا العام كانوا قد تلقّوا علاجاً سابقاً لدى ضباط الصحة النفسية، أو كانت لديهم مؤشرات على ضائقة نفسية. وفي ما يتعلق بمعطيات انتحار الجنود، فقد بلغ العدد في العام الماضي أيضاً 21 حالة، مقارنة بـ14 حالة في عام 2022. ويعزو جيش الاحتلال هذا الارتفاع إلى حرب الإبادة الطويلة على قطاع غزة وتداعياتها على الجنود.