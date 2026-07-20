إسرائيل: نريد اختبار قدرة الجيش اللبناني في المناطق التجريبية

- انسحاب إسرائيلي مشروط: أعلن مصدر إسرائيلي عن انسحاب جيش الاحتلال من إحدى القرى الثلاث في جنوب لبنان، وفقاً لاتفاق الإطار الموقع في واشنطن، مع نشر الجيش اللبناني لتطهير المنطقة من حزب الله. - تعثرات في التنفيذ: واجهت المرحلة التجريبية تعثّرات بسبب خلافات حول آلية الرقابة، حيث رفضت إسرائيل اقتراح لبنان بإشراف اليونيفيل، وأصرت على حرية مهاجمة حزب الله إذا رصدت نشاطاً له. - اختبار سيادة لبنان: ستختبر قدرة لبنان على نزع سلاح حزب الله في المناطق التجريبية، حيث يعتمد نجاح الانسحاب في مناطق أخرى على نجاح هذه المرحلة.

ذكر مصدر إسرائيلي لصحيفة هآرتس العبرية، مساء اليوم الاثنين، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سينسحب من إحدى القرى الثلاث التي وردت في البيان الأميركي، بشأن بدء عمليات "المناطق التجريبية" في لبنان.

وقالت الخارجية الأميركية في وقت سابق الاثنين إن عمليات المناطق التجريبية ستبدأ في قرى فرون وصريفا وزوطر الغربية جنوبي لبنان، وفقاً لاتفاق الإطار الذي وُقِّع في واشنطن بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، وتضمّن انسحاب قوات الاحتلال من مناطق جنوبية مقابل نشر الجيش اللبناني فيها للعمل على "تطهيرها" من أي وجود عسكري لحزب الله.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الآلية التي اقترحها لبنان للإشراف على تنفيذ المرحلة التجريبية ورفضتها إسرائيل؟ ما هو الشرط الذي سيؤدي إلى فشل المرحلة التجريبية ومنع التقدم نحو المراحل التالية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأوضح المصدر الإسرائيلي، ومصدر آخر مطّلع على التفاصيل، لم تسمّه الصحيفة، أنّه في القريتين الأخريين لم تكن هناك أيّ سيطرة برّية لجيش الاحتلال، بل سيطرة استخباراتية عبر المُسيّرات فقط. وأضافت المصادر أن "تشغيل المرحلة التجريبية رافقته تعثّرات"، بسبب عدم توصّل الطرفين إلى اتفاق بشأن آلية الرقابة التي تُتيح التأكد من عدم وجود حزب الله في المناطق المتّفق عليها. وبحسب أحد المصادر، اقترح لبنان أن تتولّى اليونيفيل أو قوة أخرى تابعة للأمم المتحدة مهمة الإشراف على تنفيذ المرحلة التجريبية، لكن الاقتراح لاقى رفضاً إسرائيلياً قاطعاً.

وأشار أحد المصادر إلى سبب آخر للتأخير متعلّق بأن إسرائيل أرادت الاحتفاظ بحرية مهاجمة حزب الله إذا رصدت نشاطاً له داخل مناطق المرحلة التجريبية، فيما أصرّ لبنان على أن يكون جيشه هو الجهة الوحيدة المسيطرة في تلك المناطق.

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وبحسب المصدر الإسرائيلي، اتُفق في نهاية المطاف على أن رصد نشاط لحزب الله في أيّ من المناطق، سيُعتبر فشلاً للمرحلة التجريبية، ويحول دون التقدّم نحو المراحل تالية يُفترض أن تشهد مزيداً من الانسحابات. ومع ذلك، أضاف المصدر أنه ليس واضحاً الآن ما الذي ستفعله إسرائيل في مثل هذا الوضع، وما إذا كانت ستعود للسيطرة على تلك المناطق أم لا.

وكانت الصحيفة ذاتها قد نقلت عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية الأميركية، بعد المحادثات التي جرت الأسبوع الماضي في روما، أنّ الجيش اللبناني سيحلّ محلّ الجيش الإسرائيلي في المناطق التي سينسحب منها الأخير. وأضاف المصدر أنه بعد توصّل الطرفين إلى اتفاق حول الهيكلية والخطوط التوجيهية لعملية الانسحاب، سيدخلان في "محادثات تقنية موسّعة" تتركّز على تنفيذ اتفاق الإطار، "بهدف الوصول إلى اتفاق شامل بين إسرائيل ولبنان".

في السياق، أشار مصدر إسرائيلي في حينه إلى أن قدرة لبنان على نزع سلاح حزب الله وبسط سيادته الفعلية ستُختبر في المناطق التجريبية. وأكد أن تنفيذ خطة الانسحاب في مناطق أخرى داخل لبنان "يعتمد على نجاح المرحلة التجريبية الأولى". وتابع المصدر ذاته أن المناقشات لم تتطرّق إلى قوات اليونيفيل ولا هيئة مراقبة وقف إطلاق النار التابعة للأمم المتحدة (UNTSO)، وأن هذه الهيئات لن تكون جزءاً من تنفيذ شروط الاتفاق.