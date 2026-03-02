- تستعد إسرائيل لتوسيع عملياتها العسكرية في لبنان بعد تدخل حزب الله، الذي أطلق صواريخ وطائرات مسيّرة رداً على اغتيال علي خامنئي. يدرس الجيش الإسرائيلي شن عملية برية، مستهدفاً قيادات حزب الله وبنيته التحتية. - صرّح وزير الأمن الإسرائيلي بأن نعيم قاسم، الأمين العام لحزب الله، هدف للاغتيال، مؤكداً على استمرار العمليات ضد حزب الله وإيران لإزالة التهديدات. - تعزز إسرائيل قواتها على الحدود اللبنانية وتستعد لعملية داخل لبنان، مستهدفة منشآت حزب الله لتقليص قوته دون التورط في مواجهة واسعة.

تستعدّ إسرائيل لتوسيع عدوانها على لبنان بعد دخول حزب الله، فجر الاثنين، الحرب في المنطقة، مطلقاً عدداً من الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه أهداف في الأراضي المحتلة، رداً على اغتيال المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، في وقت لا يستبعد جيش الاحتلال شنّ عملية برية في لبنان. وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إيفي دفرين، في مؤتمر صحافي اليوم، حول احتمال القيام بعملية برية في لبنان، إن "كل الاحتمالات مطروحة"، مضيفاً: "هاجمنا كبار القادة في حزب الله من القيادات القديمة التي لا تزال ضمن التنظيم، وندرس نتائج الهجوم".

ويأتي هذا بعدما أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، إطلاق عدوان على لبنان وصفه بأنه "حملة عسكرية هجومية ضد حزب الله"، وأنه يجب الاستعداد لعدة أيام من القتال، بل "أيام كثيرة". وقال زامير خلال تقييم للوضع مع قادة هيئة الأركان العامة، اليوم: "لقد أطلقنا معركة هجومية في مواجهة حزب الله. لسنا فقط بالخطوط الدفاعية، بل ننطلق إلى الهجوم. يجب الاستعداد لأيام عديدة من القتال، بل أيام كثيرة جداً. نحن بحاجة إلى استعدادات دفاعية قوية، واستعدادات هجومية متواصلة في موجات من الغارات، وطبعاً طيلة الوقت استغلال الفرص العملياتية". وصادق زامير فجر اليوم، على الخطة الهجومية للمرحلة المقبلة، وقال: "حزب الله افتتح الليلة معركة ضد إسرائيل، والمسؤولية عن هذا التصعيد تقع عليه. في إطار نُظم القتال قبيل خروجنا إلى عملية زئير الأسد (يقصد العدوان على إيران)، استعددنا لسيناريو متعدد الجبهات ولمعركة هجومية ضد حزب الله. كل عدو يهدد أمننا سيدفع ثمناً باهظاً. لن نسمح بالمساس بسكان دولة إسرائيل وبسكان الحدود الشمالية".

من جانبه، صرّح قائد المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال رافي ميلو، بعد موجة الغارات الأولى على أنحاء لبنان، بأن "حزب الله اختار النظام الإيراني على حساب دولة لبنان وأطلق هجوماً على مواطنينا. لقد قمنا بالاستعداد لذلك، وسيدفع ثمناً باهظاً. نحن على أهبة الاستعداد دفاعياً وهجومياً". وأضاف أنه "بعد وقت قصير من قيام حزب الله بإطلاق القذائف الصاروخية، ووفقاً للتخطيط، انطلقنا في موجة غارات أولية وواسعة النطاق في بيروت وكذلك في جنوب لبنان، حيث استهدفنا قيادات في التنظيم، ومقرات، وبنى تحتية إرهابية (على حد وصفه). كما نعمل على إخلاء السكان في جنوب لبنان لضمان حمايتهم تمهيداً لغارات إضافية. الغارات مستمرة والقوة ستتصاعد".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، أنه بدأ في "شن غارات تستهدف أهدافاً إضافية لحزب الله في لبنان، ومن بينها مستودعات أسلحة وبنى تحتية إضافية يمتلكها حزب الله في عدة مناطق بلبنان". وفي وقت سابق، وصف جيش الاحتلال غارات فجر الاثنين، وأوامر الإخلاء الواسعة في لبنان، بأنّها تأتي "رداً على عمليات الإطلاق التي استهدفت دولة إسرائيل"، معتبراً أن الحزب "افتتح النار ضد دولة إسرائيل ومواطنيها"، ومتوعداً بأنّه "سيرد بقوة".

وربما حمل بيان جيش الاحتلال مؤشرات على ما يعتزم القيام به، حين اعتبر أن حزب الله "يدمّر لبنان وهو من يتحمّل مسؤولية التصعيد"، ما قد يعني أنه سيتذرّع بإطلاق الصواريخ والمسيّرات لتعميق عملياته العسكرية، ليس ضد الحزب وحده، بل ربما تدمير بنية تحتية تابعة للدولة اللبنانية. وادّعى جيش الاحتلال أن الغارات في بيروت، استهدفت بشكل مركز قياديين كباراً في حزب الله، وأن غارة إضافية في جنوب البلاد وُجّهت نحو أحد النشطاء المركزيين في التنظيم.

وكانت صفارات الإنذار قد دوت في منطقة الجليل والجولان السوري المحتل، ليل الأحد وصباح اليوم، بعد تسلل مسيّرات، وكذلك في منطقة حيفا بعد إطلاق صواريخ. وأفاد جيش الاحتلال بأن سلاح الجو اعترض صاروخاً وطائرة مسيّرة، بينما سقط صاروخ آخر في منطقة مفتوحة، دون الإبلاغ عن إصابات. وبعد سماع دوي انفجارات في المنطقة الوسطى أيضاً، أعلن جيش الاحتلال أنه اعترض في منطقة مفتوحة، عمليات إطلاق صواريخ من لبنان. إلى ذلك، أُبلغ عن تضرر منزلين بشكل طفيف في الشمال، جرّاء شظايا اعتراض مُسيّرة، وأكد جيش الاحتلال أن عملية الاعتراض جرت فوق إحداهما.

كاتس: نعيم قاسم أصبح هدفاً للاغتيال من جانبه، قال وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في منشور على منصة إكس، اليوم، إن "تنظيم حزب الله سيدفع ثمناً باهظاً على إطلاق النار باتجاه إسرائيل، ونعيم قاسم، الأمين العام لحزب الله، الذي قرر تنفيذ إطلاق النار تحت ضغط من إيران، أصبح من الآن هدفاً للاغتيال". وأضاف كاتس متوعّداً: "من يسير في طريق خامنئي سيجد نفسه قريباً معه في أعماق الجحيم مع كل من تمت تصفيتهم في محور الشر. لن نعود إلى قواعد إطلاق النار التي كانت قبل السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، وسندافع عن سكان الشمال وجميع مواطني دولة إسرائيل بكل قوة"، وتابع كاتس أنه أصدر مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، تعليمات للجيش الإسرائيلي بالعمل بقوة ضد حزب الله، مع استمرار العمل على تدمير النظام الإيراني وإحباط قدراته، "لإزالة التهديدات عن دولة إسرائيل وتمكين مواطني إيران من الانتفاض ضده وإسقاطه". ملامح إسرائيلية للمرحلة المقبلة وأشارت تقديرات للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية، في الآونة الأخيرة، إلى أن حزب الله قد يتدخّل في المواجهة تزامناً مع العدوان على إيران، وعليه عزز جيش الاحتلال مسبقاً، قواته على الحدود اللبنانية، واستدعى قوات احتياط للمنطقة. ونقلت وسائل إعلام عبرية، منها صحيفة هآرتس، قول مصادر أمنية إسرائيلية، أمس الأحد، إن "حزب الله يدرك أنه إذا دخل في القتال، فإن إسرائيل ستلحق به وبالبنى التحتية في لبنان أضراراً جسيمة، وبدعم أميركي".

في المقابل، أشارت تقديرات محللين عسكريين إسرائيليين، إلى أن إطلاق حزب الله مسيّرات وصواريخ محدودة، هي محاولة منه للمشاركة في المواجهة دون التورط الكامل فيها، بعد أن توعّد أمينه العام نعيم قاسم بالقيام بذلك، إذا جرى اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، لكنه في الوقت نفسه لا يريد الانجرار إلى مواجهة طويلة مع إسرائيل. وبذلك، يسير على خط رفيع بين التزامه تجاه إيران، وبين انتمائه للبنان، ورغبته في عدم الانجرار إلى جولة من القتال المدمّر.

لكن السؤال الآن، وفق المحلل العسكري في صحيفة يديعوت أحرونوت، رون بن يشاي، "هو ما إذا كانت إسرائيل، والتي هاجمت بالفعل في الضاحية في بيروت، ونشرت تحذيراً بشأن هجمات محتملة على عشرات القرى في جنوب لبنان، ستستجيب لهذه الإشارات القادمة من لبنان، أم ستعتبرها فرصة لتنفيذ ما كانت ترغب فيه منذ فترة طويلة؟". ولفت إلى استدعاء إسرائيل نحو 100 ألف من قوات الاحتياط، والتي يتمركز جزء كبير منها على حدود لبنان وسورية، قائلاً إن "المواجهة في الشمال قد تتطور حتى إلى عملية برية".

إلى ذلك، أفادت صحيفة هآرتس العبرية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعدّ لاحتمال تنفيذ عملية داخل الجانب اللبناني من الحدود، بهدف "إنشاء خط دفاع متقدّم يفصل بين حزب الله والبلدات الإسرائيلية القريبة من السياج". ومنذ العدوان الموسّع السابق، والذي تواصلت الغارات بعده، حتى عقب اتفاق وقف إطلاق النار، يحتفظ الجيش الاسرائيلي بخمسة مواقع في جنوب لبنان، بذريعة تحسين السيطرة العملياتية، وتقليل التهديدات المباشرة على البلدات الإسرائيلية.

وأضافت الصحيفة، أنه على خلفية قرار حزب الله الانضمام إلى الهجمات الإيرانية، استكمل الجيش الإسرائيلي خطوة تهدف إلى الحدّ من محاولات إطلاق صواريخ مضادة للدروع من لبنان، وإحباط تسلّل خلايا إلى داخل إسرائيل. وفي إطار الاستعدادات، جُنّد نحو مئة ألف جندي احتياط لتعزيز منظومة الدفاع في الجبهة الشمالية والضفة الغربية المحتلة. إضافة إلى ذلك، أعدّت المؤسسة الأمنية سلسلة خطط عملياتية لاستئناف القتال في لبنان وتوسيعه. وقد عرض الجيش على المستوى السياسي عدة بدائل، بدءاً من عملية محدودة في جنوب لبنان، وصولاً إلى خطوات أوسع تهدف إلى حسم المواجهة مع حزب الله.

مع ذلك، نقلت الصحيفة عن مصادر أمنية، لم تسمّها، قولها إنّ الدخول في مواجهة واسعة النطاق مع حزب الله، بالتوازي مع عملية ضد إيران، قد تكون له تداعيات كبيرة على التركيز العملياتي، وعلى انتشار منظومات الدفاع الجوي في الجبهة الداخلية، وعلى تخصيص الموارد في مجالي الاستخبارات والاتصالات. ويستعدّ جيش الاحتلال لاحتمال تنفيذ موجة هجمات واسعة ضد أهداف في لبنان، إلى جانب "إنشاء خط دفاع قوي على طول الحدود"، وفقاً للصحيفة العبرية، على الأقل إلى حين اتخاذ قرار سياسي بشأن نطاق الرد.

وشملت بعض الأهداف التي هاجمها الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، ما يزعم أنها منشآت إنتاج ومجمّعات تابعة لـ"قوة الرضوان"، ويقع العديد منها في بيروت. وتقدّر المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، أنّ هذه ليست قوات قادرة على تنفيذ خطط واسعة النطاق مثل سيناريوهات التوغّل أو "احتلال الجليل" التي أُعدّت قبل السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لكنها قوات ماهرة تستطيع تنفيذ عمليات محدودة ضد قوات الجيش الإسرائيلي وتهديد البلدات القريبة من الحدود.

ويعتقد جيش الاحتلال أنّ الجيش اللبناني، بدعم من الحكومة اللبنانية، يعمل على تقليص قوة حزب الله، حتى لو كان ذلك بوتيرة أبطأ مما ترغب به إسرائيل. وفي الوقت نفسه، قدّر مسؤولون أمنيون أنّ دخولاً واسعاً في القتال قد يضعف الحكومة اللبنانية أكثر، ويدفع البلاد نحو حالة من الفوضى، وهو سيناريو لا ترغب إسرائيل في حدوثه.