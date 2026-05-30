- أدرجت الأمم المتحدة السلطات الإسرائيلية في القائمة السوداء بسبب الانتهاكات الجنسية ضد الأسرى الفلسطينيين، مما يثير تساؤلات حول الملاحقة القضائية الدولية وتأثير ذلك على التعاون الأمني وحرية حركة إسرائيل دولياً. - أشار خبراء القانون الدولي إلى أن التقرير قد يؤثر على صورة إسرائيل وشرعيتها، مع احتمالية إصدار مذكرات اعتقال أو فرض عقوبات دولية، رغم عدم وجود خطر حالي على جنود الجيش الإسرائيلي. - شدد الخبراء على ضرورة تحقيق إسرائيل في الادعاءات واتخاذ إجراءات لمنع الانتهاكات، مع أهمية الشفافية لإزالة اسمها من القائمة السوداء.

فتح قرار الأمم المتحدة إدراج عدد من السلطات الإسرائيلية في القائمة السوداء لمرتكبي العنف الجنسي الخطير، بسبب الانتهاكات الجنسية الجسيمة بحق الأسرى الفلسطينيين، عدداً من الأسئلة "المقلقة" بالنسبة لإسرائيل. ووفقاً لما أورده موقع "واينت"، مساء أمس الجمعة، فإن أبرزها؛ إن كان جنود جيش الاحتلال، وعناصر مصلحة السجون، وقوات قمع الأسرى معرضين للاعتقال أو الملاحقة القضائية في الخارج إثر الإدراج الأممي؟ وما إذا كان الأمر يتعلق بـ"خطوة سياسية" أخرى ضد إسرائيل؟ أم إنه تحذير قانوني قد يؤثر أيضاً على إجراءات المحكمة الجنائية الدولية؟ وهل ستتأثر أوجه التعاون الأمني وحرية حركة إسرائيل على الساحة الدولية؟

وتبعاً لهذه الأسئلة، أطلق خبراء إسرائيليون في القانون الدولي تحذيراً من الضرر المعنوي والدبلوماسي الذي وقع بالفعل، مختلفين في الوقت نفسه حول مدى استناد التقرير إلى أسس قانونية متينة، وما يجب على إسرائيل القيام به منذ الآن لمنع اتخاذ الخطوة التالية ضدها. ورأى مدير مركز الأمن القومي والديمقراطية في "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية"، العقيد (احتياط) عيران شامير- بورير، أن التداعيات المباشرة الناجمة عن التقرير تتركز أساساً على الصعيدين الدعائي العام والدبلوماسي. وبحسب شامير – بورير، الذي شغل سابقاً منصب رئيس قسم القانون الدولي في النيابة العسكرية الإسرائيلية، فإن "هناك مساساً بشرعية إسرائيل وصورة أجهزتها الأمنية، نتيجة توجيه اتهامات خطيرة جداً إليها، وكذلك بسبب ظهورها في القائمة السوداء نفسها إلى جانب منظمات إرهابية ودول دكتاتورية".

وأضاف أنه قد تكون للتقرير "تداعيات غير مباشرة أشد خطورة بكثير"، موضحاً أن التقرير قد يساعد جنوب أفريقيا في قضية الإبادة الجماعية التي ترفعها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي تتضمن ملفات وشهادات تتعلق بسوء معاملة إسرائيل للأسرى الفلسطينيين. كما قد يضر بالتعاون الأمني والاستخباراتي بين إسرائيل والدول الحليفة لها، وقد يمنح زخماً للعقوبات التي تسعى دول مختلفة إلى فرضها على جهات إسرائيلية. كذلك قد يؤثر مستقبلاً على التحقيق الجنائي الجاري أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، ويزيد من احتمال إصدار مذكرات اعتقال.

وعلى الرغم مما سبق، رأى شامير - بورير أنه لا خطر حالياً بإصدار مذكرات اعتقال بحق جنود الجيش الإسرائيلي، والسبب أن "القائمة السوداء" الواردة في التقرير لا تشير إلى الجيش الإسرائيلي حصراً، بل إلى قوات الأمن الإسرائيلية عموماً، مرجحاً أنها تشمل أيضاً مصلحة السجون الإسرائيلية ووحدة "اليمام" (الوحدة الشرطية الخاصة)، على خلفية الانتهاكات التي وقعت في مرافق الاحتجاز والسجون ومراكز الشرطة.

وطبقاً لـ"واينت" فإنه لا يبدو أن العاملين في هذه الأجهزة معرضون لخطر إصدار مذكرات اعتقال أو إجراءات قضائية أخرى ضدهم. والسبب أنه لكي تُبنى مبررات قانونية لإصدار مذكرة اعتقال، ينبغي توافر أدلة كافية على أن الشخص المطلوب توقيفه كان متورطاً بشكل شخصي في ارتكاب الجرائم، أو كانت تقع على عاتقه مسؤولية قيادية عنها.

وفي الإطار، رأى شامير - بورير أنه إذا وُجدت مثل هذه الأدلة، فإن "أفضل حماية من المخاطر القانونية في الخارج هي أن تقوم إسرائيل بنفسها بواجب التحقيق ومحاسبة المسؤولين واستنفاد الإجراءات القانونية بحقهم"، مشيراً إلى أنه "لا يجوز تجاهل الأمر عندما تُوجَّه إلى إسرائيل اتهامات خطيرة، خصوصاً أنها تُطرح ضمن سياق أوسع تتعرض فيه إسرائيل لهجوم دبلوماسي وقانوني على الساحة الدولية على خلفية الحرب"، على حد تعبيره.

وأضاف الخبير القانوني أنه "إذا تركنا الساحة فارغة وأتحنا فقط لجهات تابعة للأمم المتحدة ولدول ومنظمات معادية لإسرائيل أن تفرض روايتها على الخطاب الإعلامي والدبلوماسي، فسنواجه خطراً حقيقياً من أن تنجح في ترسيخ هذه الرواية، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات على الدولة والعاملين في مؤسساتها".

وبينما رأى أنه "من الصحيح انتقاد الطابع السياسي الذي يشوب تقرير الأمين العام، أنطونيو غوتيريس"، شدد على أن ذلك "لا يكفي". فبحسبه "لكي تُقنع إسرائيل الآخرين بعدم وجود أساس للاتهامات الموجهة ضدها، عليها اتخاذ إجراءات عملية والتعامل مع الادعاءات نفسها". وأوضح أن "على إسرائيل أن تظهر أنها حققت وما زالت تحقق، في الحالات التي استدعت ذلك، وفي مزاعم ارتكاب انتهاكات بحق أسرى فلسطينيين على أيدي عناصر مصلحة السجون الإسرائيلية أو جنود الجيش الإسرائيلي أو مواطنين إسرائيليين، وأنها تعمل على منع حدوث الأفعال التي يصفها التقرير".

وفي ظل الشبهات الخطيرة المتعلقة بمعاملة الفلسطينيين في المعتقلات، انتقد الخبير الإسرائيلي منع سلطات الاحتلال وصول جهات دولية مثل الصليب الأحمر إلى السجون، معتبراً أن على إسرائيل أن تُظهر أنه ليس لديها ما تخفيه. واعتبر أن الدعم السياسي الذي منحه وزراء وأعضاء كنيست إسرائيليون لعناصر "القوة 100" في قضية الاعتداء الجنسي على أسير فلسطيني بسجن "سديه تيمان" لا يصب في مصلحة إسرائيل.

وعلى الرغم من أنه ثمة إمكانية لشطب اسم إسرائيل من "القائمة السوداء"، رأى الخبير القانوني أنه لفعل ذلك يتعيّن عليها اتخاذ عدد من الإجراءات التي يفصلها التقرير؛ وفي مقدمتها التحقيق بصورة مهنية في الادعاءات المتعلقة بالإساءة إلى الأسرى الفلسطينيين، وكذلك منع الانتهاكات بحقهم. وبحسبه إذا نجحت إسرائيل في إقناع الجهات المعنية بأنها تعاملت بجدية مع الادعاءات والمطالب الموجهة إليها، "فهناك احتمال جيد ألا تُدرج في التقرير العام المقبل".