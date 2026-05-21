- يواجه الجيش الإسرائيلي تحديات كبيرة في جنوب لبنان بسبب غياب استراتيجية واضحة للتعامل مع تهديدات حزب الله، خاصة المسيّرات المفخخة، مما يؤدي إلى إصابات يومية بين الجنود. - تعاني القوات الإسرائيلية من نقص الانضباط والجمود الاستراتيجي، حيث ترفض الحكومة عقد نقاش استراتيجي بشأن الجبهة الشمالية، مما يزيد من تعقيد الوضع العملياتي. - يعبر ضباط الجيش عن قلقهم من الوضع الحالي، حيث يتركز النشاط الرئيسي على تدمير المنازل في القرى اللبنانية، مما يعكس فشلًا في السيطرة العملياتية ويعيد إلى الأذهان تجربة الشريط الأمني في التسعينيات.

يواجه جيش الاحتلال الإسرائيلي تحديات كبيرة في جنوب لبنان، وترى أوساط عسكرية أنه عالق في الوحل اللبناني دون استراتيجية واضحة، فيما تُسجّل إصابات يومية في صفوف جنوده من جراء المُسيّرات المفخخة التي يطلقها حزب الله. ومنذ يوم الثلاثاء وحتى صباح اليوم الخميس، سُجل ما لا يقل عن عشر إصابات لضباط وجنود، جراح بعضهم خطيرة. وفي الوقت الذي لا يجد جيش الاحتلال بعد حلولاً لمسيّرات حزب الله، تواصل إسرائيل العمل على تطوير حلول تعتقد أنها قد تكون ناجعة.

في غضون ذلك، تدلّ المعطيات الحالية، في ظل مراوحة قوات الاحتلال مكانها وتلقّيها ضربة بعد الأخرى داخل الأراضي اللبنانية، على أنها لم تحقق سيطرة عملياتية في المناطق التي تحتلها. في المقابل، يعتقد ضباط في جيش الاحتلال أن لحظة اتخاذ المستوى السياسي قراراً بتوسيع العمليات البرية في لبنان تقترب، وذلك بهدف دفع مشغّلي مُسيّرات حزب الله إلى التراجع. ويواصل جيش الاحتلال التحقيق في حوادث المُسيّرات المفخخة.

ونقل موقع والاه العبري، اليوم الخميس، أنّه وفقاً لتوجيه واضح من قائد الجبهة الشمالية رافي ميلو، أُجريت تقييمات للوضع، وشُدّدت إجراءات الانضباط العملياتي، كما جرى تعزيز عدد من المناطق بشكل موضعي بوسائل دفاع إضافية، إلى جانب شبكات مضادة للمسيّرات وتكنولوجيات جديدة حصلت على موافقة للدخول إلى ميدان القتال.

وفي الوقت نفسه، يؤكد ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي أن الوضع في جنوب لبنان معقد، لأن البقاء في المنطقة نفسها مدة طويلة، بينما يستخدم حزب الله مُسيّرات تعمل بالألياف البصرية يصعب جداً اكتشافها واعتراضها، يشكّل تحدياً عملياتياً كبيراً. وقال هؤلاء الضباط إن المناورة البرية من نقطة إلى أخرى، مع توسيع مساحة السيطرة العسكرية ودفع حزب الله باتجاه بيروت، يمكن أن تقلّل من حجم الإصابات الناتجة عن المُسيّرات المفخخة. وتقدّر قيادات رفيعة في الجيش، وفق الموقع العبري، أن اللحظة التي سيحسم فيها المستوى السياسي تغيير السياسة المتعلقة بلبنان، ويمنح الضوء الأخضر لمناورة ضد حزب الله في المنطقة الواقعة بين الخط الأصفر ونهر الليطاني، وربما حتى إلى المرتفعات المُسيطرة في المنطقة، تقترب.

غياب النقاش الاستراتيجي والانضباط

إلى ذلك، أفادت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم، بأن الحكومة الإسرائيلية ترفض عقد نقاش استراتيجي بشأن الجبهة الشمالية، كما نقلت شهادات ضباط ميدانيين في لبنان تشير إلى حالة من غياب الانضباط العملياتي في أوساط الجنود، ما يزيد من احتمالات إصابتهم. وأشارت الصحيفة، من خلال تقرير لمحللها العسكري عاموس هارئيل، إلى أن الجمود المتعلق بالجبهة الإيرانية يؤثر في جنوب لبنان، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي نشر ثلاث قيادات فرق هناك، لكن تحتها يعمل عدد صغير نسبياً من الألوية القتالية، لا تتقدّم شمالاً، بل تحافظ على خط من المواقع داخل الأراضي اللبنانية، على مسافة نحو عشرة كيلومترات شمال الحدود. وتقوم القوات أساساً بتمشيط "القرى الشيعية" ومواقع استخدمها حزب الله داخل المنطقة الخاضعة لسيطرتهم.

وفيما يدور معظم النقاش الإسرائيلي العام حول التأخّر في تطوير حلول تكنولوجية لإسقاط المُسيّرات ذات الألياف البصرية، فإنّ الجزء الذي لا يُناقش بما يكفي يتعلق بالانضباط العملياتي للقوات. وتُظهر التحقيقات الأولية التي أجراها الجيش أن جزءاً كبيراً من الإصابات نجم عن عدم الالتزام بتعليمات الحماية الأساسية. ويرتبط ذلك بظاهرة أوسع في الجيش، تتمثل في نقص الانضباط والحوادث العملياتية، وهي ظاهرة بارزة منذ اندلاع الحرب على جميع الجبهات.

وعلى مستوى النقاش الاستراتيجي، أشار التقرير إلى أنّ نتنياهو يفضّل عدم عقده، وهيئة الأركان العامة تعيش تحت ملاحقة دائمة من الجناح المتطرف في الحكومة، وتخشى أن تُصوَّر أنّها انهزامية، بينما جميع الجهات الأخرى التي كان يفترض أن تساهم في النقاش أو تشرف عليه، وهي المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) ووزير الأمن والقسم السياسي في وزارته ومجلس الأمن القومي ولجنة الخارجية والأمن في الكنيست، مشلولة وغير مبالية، وبعض المناصب العليا فيها غير مشغولة منذ مدة طويلة.

تقارير عربية لبنان يدرس خيارات تجنّب انفجار داخلي وسط أجواء سلبية بوقف كامل للنار

في السياق، لفت التقرير إلى ما كتبه، هذا الأسبوع، اللواء احتياط تمير هايمان، رئيس معهد أبحاث الأمن القومي والرئيس الأسبق لشعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)، أن "القرار بعدم إخلاء البلدات هذه المرة (في الجليل)، إلى جانب التصريحات المتعجرفة لكبار المسؤولين في المستوى السياسي بشأن تفكيك حزب الله غايةً للحرب، خلقا واقعاً مستحيلاً". وبحسب هايمان، من الواضح أن الجيش الإسرائيلي غير قادر حالياً على احتلال لبنان وفرض نزع سلاح حزب الله. أمام "حماس"، وهي منظمة أضعف بكثير، استغرق الأمر ثلاث سنوات لفهم أن مثل هذا الانتصار المطلق غير ممكن، وبالتأكيد فإن تفكيك حزب الله غير ممكن أثناء حرب مع إيران، بينما يُعرَّف لبنان جبهةً ثانويةً، ورئيس الأركان يرفع "عشرة أعلام حمراء" (تحذير سابق لرئيس الأركان إيال زامير) بشأن وضع القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي".

تفريغ الغضب الإسرائيلي في قرى جنوب لبنان

ويكشف ضباط يخدمون حالياً في لبنان صورة قاتمة ومقلقة في نظرهم. ويقول ضباط في رتب ميدانية منخفضة إن مهمتهم الأساسية هي إعادة جنودهم إلى البيت بسلام في ظل التهديد المستمر للمسيّرات. ويجد الضباط صعوبة في رؤية استراتيجية واضحة للمستويات التي فوقهم، بينما النشاط الرئيسي الذي يقومون به هو تدمير واسع النطاق للمنازل في القرى اللبنانية، بحجة أنها استُخدمت بنىً تحتيةً عملياتيةً لحزب الله. ويلفت هؤلاء إلى حالة إحباط من جرّاء عدد الإصابات، إلى جانب الحظر شبه الدائم الذي يفرضه ترامب على الهجمات في بيروت وسهل البقاع، ما يؤدي إلى تفريغ الغضب على القرى في منطقة الليطاني من دون جدوى حقيقية.

إلى ذلك، أشار العقيد احتياط حانوخ داوبا، وهو ضابط مدرعات، في حديث لصحيفة هآرتس، إلى مدى السهولة التي تُهدر بها حياة البشر، والثمن الذي يدفعه الجنود الصغار في الجبهة، بسبب أخطاء المستوى القيادي وإخفاقاته وقراراته، مضيفاً: "إذا كانت قوات الجيش الإسرائيلي في لبنان مضطرة للاختباء طوال ساعات النهار خوفاً من مسيّرات حزب الله، وإذا كان العديد من العمليات يؤجَّل إلى الليل لتقليل المخاطر، فيجب قول الحقيقة بوضوح، إنه لا توجد هنا سيطرة عملياتية على المنطقة. هناك وجود، وهناك تدمير للبنى التحتية، وهناك نشاط تكتيكي مكثف، لكن العدو، الذي قيل إنه ضُرب بشدة، ما زال يفرض وتيرة العمليات وشروط القتال".

وبحسب ضابط المدرعات، "هذا الواقع مألوف جيداً من فترة الشريط الأمني في جنوب لبنان. الشعور بأن القوات تتحرك بحذر دائم، وتتجنب الانكشاف وتنتظر حلول الظلام للعمل، يعيد بعضنا إلى الإحساس بأنه صيد سهل، كما في تسعينيات القرن الماضي. هذه ليست صورة نصر. إنها شهادة على التآكل، والجمود، والفجوة بين التصريحات والواقع العملياتي". وأضاف داوبا: "هنا بالضبط، يبدأ الإخفاق المهني للضباط القتاليين الكبار، وأنا واحد منهم. دورنا ليس فقط قيادة القوات إلى الأمام، بل دراسة العدو، وتحليل قدراته، وتكييف أساليب العمل، وإنتاج استجابة عملياتية محدثة. هذه بالضبط هي الأسباب لوجود قيادات واسعة، وأجهزة استخبارات، وضباط رُكن في هذه المستويات. والحقيقة أنه بعد عامين ونصف عام من القتال في غزة ولبنان، ما زال الحل المركزي المتبقي في صندوق الأدوات هو المزيد من تطهير المناطق والمزيد من تدمير البنى التحتية، وهذه شهادة فشل مهنية ونظامية".

ولفت الضابط الإسرائيلي إلى أن "المشكلة الثانية لا تقل خطورة"، وهي "الشجاعة القيادية"، موضحاً أنّ "المسؤولية الحقيقية للقائد الرفيع ليست فقط إرسال الناس إلى الأمام تحت النار، حتى عندما يسير هو في مقدمتهم. المسؤولية هي التأكد من أن الغاية الاستراتيجية مبرَّرة، وأن المهمة التكتيكية ضرورية، وأن الثمن الذي يُدفع بدماء المقاتلين له ما يبرره. القائد القتالي مُلزَم ليس فقط بالتنفيذ، بل أيضاً بالتشكيك، وبطلب السياق، وبالقدرة على أن يقول للمستوى الذي فوقه: لا، عندما لا يتناسب الخطر مع الفائدة".