إسرائيل تُشكك بنجاح الاحتجاجات بإسقاط النظام الإيراني

- التظاهرات في إيران وتأثيرها على النظام: تشير التقديرات إلى أن الاحتجاجات في إيران، رغم اتساعها وتدهور العملة، لن تسقط النظام. النظام يتصرف بحذر خوفاً من رد فعل الولايات المتحدة، حيث يتبع ترامب سياسة العصا والجزرة. - التوتر بين إيران وإسرائيل: تتزايد المخاوف من سوء تقدير قد يؤدي لضربة استباقية. إسرائيل تنفي نيتها للهجوم، لكن إيران تشكك في ذلك. ترامب يسعى لتجنب الحرب مع إيران، لكنه لن يسمح لها بأن تصبح نووية. - الوضع في لبنان والعدوان الإسرائيلي: تستعد إسرائيل لزيادة عدوانها في لبنان دون نية لتجديد الحرب، مما يؤدي لضحايا ودمار. الرئيس اللبناني يشير إلى أن الغارات تهدف لإحباط جهود وقف التصعيد.

تسود شكوك في إسرائيل حيال إمكانية أن تتسبب التظاهرات في شوارع إيران بإسقاط نظامها، على ما أفاد به موقع "واينت"، اليوم الأربعاء، مشيراً إلى أنه لإسقاط نظام في دولة كإيران يتطلب الأمر عدّة عناصر، وحسب المتابعة الإسرائيلية فإن الأمر ما زال بعيداً عن التحقق. ورغم ذلك، فإن "الوقائع تثبت أن على إسرائيل الاستعداد للمفاجآت"، على حد تعبيره.

وتقدر إسرائيل وفقاً للموقع بأن التظاهرات في إيران تتسع مقتربة من نطاق الاحتجاجات التي انطلقت رفضاً لقانون فرض الحجاب الذي تتبعه الجمهورية الإسلامية، والتي كانت شرارتها مقتل مهسا أميني في سبتمبر/أيلول 2022. وفي حين وصلت العملة الإيرانية إلى أدنى مستوى لها، وباتت الاحتجاجات أوسع نطاقاً غير أن التقديرات الإسرائيلية تُشير إلى أنها "لن تُسقط النظام".

وفي حين "لم يستخدم النظام الإيراني كامل قوته" ضد المتظاهرين، يعزو الموقع ذلك جزئياً إلى ما وصفه بـ"خوف النظام" من رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، بعد التهديدات التي أطلقها الأسبوع الماضي. وكذلك إلى إدراكه أن ضبط النفس يخدمه في الواقع ويساعده على احتواء الاضطرابات.

طبقاً للموقع، فإنه في ضوء الاضطرابات في الجمهورية الإسلامية، يتزايد القلق في إسرائيل من نشوء "سوء تقدير" بين طهران وتل أبيب؛ إذ بحسبه قد يعتقد كل طرف أن الآخر يخطط لهجوم مباغت، وقد يبادر نتيجة لذلك إلى شنّ ضربة إستباقية. على الرغم من أنه خلال الأشهر الأخيرة، دأبت إسرائيل على نقل رسائل إلى إيران عبر عدة قنوات مفادها أنها "لا تخطط للهجوم". وقد نُقلت رسائل مشابهة أيضاً في ظل الاضطرابات الأخيرة، أمّا الرّد الإيراني فكان أن رسائل إسرائيل التي تدير حربها بالخديعة والمكائد "كاذبة وغير قابلة للتصديق".

وأتت هذه التطورات بينما قال مايك إيفانز، أحد مستشاري ترامب للشؤون الإنجيلية والمعروف أنه مقرّب منه، في وقت سابق أمس، إن "ترامب ليس رئيس حروب، وسيفعل كل ما بوسعه لتجنّب حرب أخرى مع إيران"، على حد زعمه. وبحسبه فإن الرئيس الأميركي، "يستخدم سياسة العصا والجزرة مع طهران، والأخيرة تدرك أنه جاد ولا يلعب. لقد أثبت لهم ذلك بالفعل في الضربة السابقة، وهو يمنحهم فرصة. الرئيس ترامب ذكي جداً ولن يسمح لإيران بأن تصبح دولة نووية. وإذا حاولوا ذلك مجدداً فسيضربهم".

"جزّ العشب" في لبنان

أمّا فيما يخص لبنان، فتستعد إسرائيل بحسب الموقع لزيادة عدوانها في المدى المنظور لفترة محددة وغير طويلة دون نيّة لكسر القواعد (التي كسرتها منذ زمن) أو تجديد الحرب. ووصف الموقع القصف المستمر على مناطق متفرقة في لبنان والعدوان بأنه "جزّ عشب بوتيرة منخفضة نسبياً". ولفت "واينت" إلى أن ترامب ترك القرار لإسرائيل في متابعة قصف لبنان عقب انتهاء المهلة الزمنية التي وضعت أمام الحكومة اللبنانية، والتقدير السائد هو أن ترامب سيؤيد أي قرار تتخذه إسرائيل في هذا الشأن، مشيراً إلى أن إسرائيل ترفع مستوى جاهزيتها لعمل أوسع في لبنان، فيما لا يزال الأمر في مراحله المبكرة.

وأتى كل ما تقدم، في ظل وقف إطلاق نار هش بين إسرائيل ولبنان، خرقته الأولى آلاف المرات بقصف مواقع ومنشآت جُلها مدني، ما تسبب باستشهاد مئات اللبنانيين وجرح الآلاف. وكان آخر ذلك قصفها في اليومين الماضيين عدّة مواقع في لبنان زعمت أنها منشآت لحزب الله وحركة حماس، بينما سقط عدّة جرحى في هجوم على منطقة صناعية بضواحي مدينة صيدا، قبل أن ينجم عنه دمار كبير في مصالح تجارية مدنية. ما سبق يثير بحسب ما قاله الرئيس اللبناني، جوزاف عون، الكثير من علامات الاستفهام، خصوصاً في ظل توقيته الذي تزامن عشيّة اجتماع آلية مراقبة وقف إطلاق النار؛ إذ رأى أن "استمرار الغارات يهدف إلى إحباط كل الجهود المحلية والإقليمية والدولية لوقف التصعيد"، موضحاً أن "الغارات الإسرائيلية تتواصل رغم تعاون لبنان مع الجهود على مختلف المستويات".