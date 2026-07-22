إسرائيل تواصل توغلاتها في سورية... 57 انتهاكاً خلال أسبوع

- توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة سد المنطرة بريف القنيطرة، حيث أصبحت التوغلات والاعتداءات نمطاً متكرراً منذ سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، مما يسبب مضايقات للسكان المحليين. - سد المنطرة، أكبر خزان مياه في جنوب سورية، تعرض لهجمات متكررة، ويستقطب أكثر من نصف مياه محافظة القنيطرة، مما يجعله هدفاً استراتيجياً. - سجل "مركز سجل" 57 انتهاكاً إسرائيلياً في القنيطرة ودرعا وريف دمشق خلال أسبوع، بالتزامن مع زيارة مرتقبة للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية.

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء، في منطقة سد المنطرة بريف محافظة القنيطرة الشمالي، جنوب غرب سورية، لتواصل انتهاكاتها بوتيرة شبه يومية منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، حيث تحولت التوغلات نمطاً متكرراً يتخلله عمليات خطف ومضايقات من قبل حواجز تفتيش بحق السكان في المنطقة.

وأوضح الصحافي سامر المقداد لـ"العربي الجديد" أن ثلاث سيارات تابعة لجيش الاحتلال توغلت في منطقة سد المنطرة، بريف القنيطرة، مشيراً إلى أن السد تعرض في وقت سابق لاستهداف بقذائف المدفعية، كما تعرض أيضاً خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي لقصف من طائرات مسيّرة إسرائيلية. وأوضح أن السد يبعد نحو كيلو متر واحد عن قاعدة العدنانية التي تمركزت فيها قوات من جيش الاحتلال بعد سقوط نظام الأسد.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الأسباب التي تدفع إسرائيل لتكثيف توغلاتها في منطقة سد المنطرة؟ ما هي الآثار المحتملة لهذه الانتهاكات المتكررة على السكان المحليين في محافظة القنيطرة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ويعد سدّ المنطرة أكبر خزان مياه في جنوب سورية، بسعة 40 مليون متر مكعب، وهو واحد من ستة سدود بمحافظة القنيطرة هي: الرويحينة، بريقة، كودنة، الهجة، بالإضافة إلى غدير البستان. ويبلغ إجمالي كميات المياه فيها 80 مليون متر مكعب. ويستقطب السد أكثر من نصف مياه محافظة القنيطرة.

أخبار قصف وتوغلات وحواجز إسرائيلية في القنيطرة ودرعا

وفي السياق، أكد "مركز سجل"ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي ما لا يقل عن 57 انتهاكاً في محافظات القنيطرة، ودرعا، وريف دمشق خلال الفترة من 15 إلى 21 يوليو/تموز 2026، وفق تقرير له صدر اليوم الأربعاء. وتوزعت هذه الانتهاكات على ثلاث محافظات، إذ سجلت محافظة القنيطرة 43 انتهاكاً توزعت على 4 عمليات قصف، و6 عمليات احتجاز، و5 عمليات إقامة نقاط تفتيش، وعمليتي مداهمة، و4 عمليات تحليق طيران، و19 عملية توغل، و3 انتهاكات أخرى، فيما سجلت محافظة درعا 13 انتهاكاً شملت عملية احتجاز واحدة، وعمليتي تحليق طيران، و7 عمليات توغل، و3 انتهاكات أخرى، بينما سجلت محافظة ريف دمشق انتهاكاً واحداً تمثل في عملية تحليق طيران واحدة.

وتتزامن انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي مع زيارة مرتقبة للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس إلى سورية يوم الخميس 23 يوليو يتخللها زيارة لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك "أوندوف" العاملة في منطقة الجولان السوري المحتل.