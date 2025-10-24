إسرائيل تواصل تصعيدها "المقلق": شهيدان باستهداف سيارة جنوبي لبنان

تواصل إسرائيل تصعيدها العسكري في لبنان، مستهدفة، اليوم الجمعة، سيارة في بلدة تول في محافظة النبطية، جنوبيّ البلاد، ما أسفر عن سقوط شهيدين، وذلك بعد سلسلة غارات طاولت أمس الخميس، الجنوب والبقاع، وأدت إلى سقوط 4 شهداء وعددٍ من الجرحى، بينهم طلاب مدرسة. وأفادت وزارة الصحة اللبنانية في بيان لها، بأنّ الغارة على السيارة في بلدة تول أدت إلى سقوط شهيدين وإصابة مواطنين اثنين بجروح، وأغار الاحتلال صباحاً مرتين على حفارة في مدينة الخيام جنوبي لبنان، وذلك على وقع تحليق مكثّف لطائراته على علو منخفض في الأجواء اللبنانية.

غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في منطقة تول قضاء النبطية pic.twitter.com/nFbThj7Hn3 — Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) October 24, 2025

وتزامنت هذه الغارات اليوم مع جولة يقوم بها وزير الخارجية يوسف رجي عبر طوافة تابعة لقوات الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل) على القرى الحدودية، والخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل. وعلى وقع التصعيد الإسرائيلي، تزداد المخاوف في لبنان من توسعة للعدوان، خصوصاً في ظل عدم وجود أي مؤشرات حالية للحلّ، ولا ضمانات دولية بوقف إسرائيل اعتداءاتها، علماً أن السلطات اللبنانية تكثف من اتصالاتها ومشاوراتها من أجل تلافي أي سيناريو أمني كارثي، ولتأكيد موقفها المؤيد للتفاوض، وأهمية دور لجنة الاشراف على وقف العمليات العدائية "ميكانيزم" في هذه المرحلة.

وجال رئيس اللجنة الجنرال الأميركي جوزيف كليرفيلد، أمس الخميس، على المسؤولين اللبنانيين، مؤكداً لهم أنّ "اجتماعات اللجنة ستصبح دورية، بهدف العمل على تثبيت وقف الأعمال العدائية في الجنوب". وقالت مصادر رسمية لبنانية لـ"العربي الجديد"، إن "لبنان طلب من رئيس اللجنة، ومن رعاة اتفاق وقف إطلاق النار، الولايات المتحدة وفرنسا، التدخل لدى إسرائيل لوقف اعتداءاتها، ووقف خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وسيواصل مطالبته بذلك، فلبنان لا يريد الحرب، وهو متمسّك بضرورة بدء مسار تفاوضي بعد وقف الاعتداءات".

ولفتت المصادر إلى أن "هناك ترقّباً لزيارة سيقوم بها الموفد الأميركي توماس برّاك إلى لبنان قريباً، لكن لا موعد رسمياً مُحدّداً بعد، وقد تكون هذه الجولة مهمة وأساسية في هذه المرحلة، إذ إنّ الحراك مطلوب للدفع نحو حل دبلوماسي لا عسكري"، وأشارت المصادر إلى أن "المخاوف تبقى موجودة من توسعة إسرائيل عدوانها، فيمكن توقع كل شيء منها، لكن لبنان يكثف اتصالاته لمحاولة تلافي ذلك، ويأمل في أن تثمر في أسرع وقت"، مشدّدة على أن "إسرائيل تحاول أن تضغط على لبنان بالنار، للرضوخ والقبول بشروطها، لكن لبنان التزم باتفاق وقف إطلاق النار، وقام بخطوات على صعيد حصرية السلاح بيد الدولة، والجيش اللبناني سيقدم تقريره الثاني حول خطته الشهر المقبل، والعمل يجري على أن يكون جنوب الليطاني منزوع السلاح نهاية العام الجاري، وهذه كلّها خطوات يجب أن تُأخذ بعين الاعتبار وتدل على جدية لبنان بتنفيذ التزاماته".

بلاسخارت: لبنان يمرّ بمرحلة مفصلية من تاريخه

على صعيدٍ ثانٍ، اعتبرت المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت، في بيان، لمناسبة "يوم الأمم المتحدة"، أنه "بينما تكمل الأمم المتحدة عامها الثمانين في ظل سعي دؤوب إلى التغيير والإصلاح، يمرّ لبنان بمرحلة مفصلية من تاريخه الحديث ستحدّد مساره المستقبلي. وفي الوقت عينه، تستمر التحولات الإقليمية الكبرى والقوى العالمية في رسم مشهد أمني وجيوسياسي جديد"، وقالت بلاسخارت "يحلّ يوم الأمم المتحدة هذا العام في ظل حالة من عدم اليقين يمرّ بها لبنان. فبعد تصاعد الأعمال العدائية في العام 2024، بذلت السلطات اللبنانية والقوات المسلحة اللبنانية جهوداً كبيرة أعادت الحياة لعدد من بنود قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 (2006) بعد سنوات من الجمود. ومع ذلك، لا يزال الجنوب اللبناني يعاني من دمار واسع، في ظلّ نقص حاد في التمويل، واستمرار حالة عدم اليقين بشأن ملامح المرحلة المقبلة، الأمر الذي يخلق سياقاً يتعذر معه مطالبة اللبنانيين بمواصلة التحلّي بالصبر".

وتابعت "لقد خلّف التاريخ آثاراً لا تُمحى، ولا تزال الأسباب الجذرية للأزمات المتكرّرة في الماضي دون معالجة حقيقية. ومع ذلك، فإنّ الجهود الجماعية لدعم مسيرة لبنان الشاقة والشجاعة لا تزال مستمرة. ورغم أن الطريق لا يزال طويلاً ويتطلب عملاً دؤوباً، على المستويين الداخلي والإقليمي، فقد أكد لبنان بوضوح أنه لا عودة إلى الوراء عن مسار التقدّم الذي اختاره. لقد عانى لبنان، على مدى تاريخه، من إخفاقات سياسية واقتصادية ممنهجة، لكن شعبه لم يكن يوماً مصدر هذا الفشل".

وشددت بلاسخارت على أنّ "الأمم المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب الدولة اللبنانية وشعبها، سعياً لتحقيق الاستقرار والازدهار للجميع". من جانبه، قال الرئيس اللبناني جوزاف عون "24 تشرين الأول، إنه يوم الأمم المتحدة، يوم الذين تعهدوا قبل 80 عاماً على إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحروب وعلى العيش معاً في سلام وحسن جوار، وعلى الإيمان بالحقوق الأساسية للإنسان، وبكرامة الفرد، وبالحقوق المتساوية لجميع الأمم كبيرها وصغيرها"، وأضاف "كأنه ميثاق عن رسالة لبنان وعن نضال لبنان، من أجل سيادة دولته واستقلال قراره وحرية شعبه".