إسرائيل تهدد حكومة لبنان بضرب البنى التحتية إذا لم تكبح حزب الله

- إسرائيل تهدد لبنان عبر وسطاء غربيين، مطالبة بكبح جماح حزب الله وإلا ستستهدف البنى التحتية الوطنية، محملة الدولة اللبنانية المسؤولية. - تصاعد التوتر مع إطلاق حزب الله رشقات صاروخية كثيفة نحو شمال إسرائيل، مما أدى إلى إصابات، وتوقعات بتوسع العمليات خلال الساعات المقبلة. - تنسيق محتمل بين إيران وحزب الله في الهجمات، وإسرائيل تستعد لمعركة واسعة في لبنان، مع تجنيد قوات احتياط لمواجهة التهديدات المتزايدة.

نقلت إسرائيل تهديداً مباشراً إلى الحكومة اللبنانية عبر دول غربية وبوساطة الولايات المتحدة، مفاده أنه "إذا لم تُكبح جماح حزب الله، فستُستهدف بنى تحتية وطنية"، مؤكدة أن المسؤولية تقع على عاتق الدولة اللبنانية، وفق ما أفادت القناة 12 العبرية مساء اليوم الأربعاء.

ونقلت القناة تقديرات أمنية إسرائيلية بأن عمليات إطلاق الصواريخ من لبنان قد تستمر وربما تتوسع خلال الساعات المقبلة. وقال مسؤول إسرائيلي تعليقاً على ذلك إن "الساعات الـ 24 القادمة ستؤثر بشكل كبير في مسار المعركة في لبنان"، مضيفاً أن "حزب الله يجلب نهايته بيديه". کما نقل موقع واينت العبري عن مسؤول إسرائيلي قوله إن إسرائيل ستبدأ معركة واسعة في لبنان، مضيفاً: "سنقوم بتجنيد قوات احتياط".

وأطلق حزب الله، مساء اليوم الأربعاء، رشقة صاروخية كثيفة باتجاه منطقة حيفا والجليل شمالي إسرائيل. وبحسب التقديرات الإسرائيلية، أُطلق نحو 100 صاروخ من عدة مناطق داخل الأراضي اللبنانية وعلى عدة موجات. وأدت شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض إلى إصابة عدد من الأشخاص، فيما سُجلت في مناطق أخرى من شمال إسرائيل مواقع سقوط لشظايا الصواريخ التي جرى اعتراضها.

وبعد وقت قصير من الرشقة الصاروخية من لبنان، دوت صفارات الإنذار مجدداً في شمال إسرائيل عقب إطلاق صواريخ من إيران، ما يثير احتمال وجود تنسيق بين الجبهتين، بحسب القناة 12 العبرية. وأشار مسؤولون إسرائيليون في حديثهم للقناة إلى وجود مؤشرات على أن عمليات الإطلاق كانت منسقة بين إيران وحزب الله.

وكان حزب الله اللبناني قد أعلن مساء اليوم الأربعاء، بدء عمليات جديدة ضد الاحتلال الإسرائيلي تحت اسم "العصف المأكول". من جهته، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن إيران وحزب الله يحاولان توسيع نطاق القصف إلى مناطق جديدة، معتبراً أن ذلك يعكس "حالة الضغط" التي يمارسها الجيش عليهما، مشدداً على أن "إزالة التهديد الذي يمثله حزب الله في لبنان يتطلب وقتاً".