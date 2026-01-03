إسرائيل تهاجم ممداني مجدداً بعد توليه منصب عمدة نيويورك

- في أول يوم له كعمدة نيويورك، ألغى زهران ممداني قيودًا على مقاطعة إسرائيل وتعريفًا مثيرًا للجدل لمعاداة السامية، مما أثار انتقادات من وزارة الخارجية الإسرائيلية التي اعتبرت هذه الخطوات "صب للزيت على نار معاداة السامية". - ألغى ممداني قرارات سلفه إريك آدامز، بما في ذلك حظر مقاطعة إسرائيل وتوسيع تعريف معاداة السامية ليشمل انتقادات معينة لإسرائيل، مما أثار جدلاً واسعًا. - تعرض ممداني لانتقادات من مسؤولين إسرائيليين، حيث وصفه وزير شؤون الشتات الإسرائيلي بأنه "مؤيد لحماس"، مشيرًا إلى تأثير قراراته على الجالية اليهودية في نيويورك.

جددت إسرائيل، الجمعة، هجومها على عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني بعد يوم واحد من تسلّمه رسمياً مهام منصبه، على خلفية قرارات اتخذها بإنهاء قيود كانت مفروضة على مقاطعة تل أبيب، وإلغاء اعتماد تعريف مثير للجدل لـ"معاداة السامية". وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان: "في أول يوم له رئيسا لبلدية نيويورك، كشف ممداني عن وجهه الحقيقي، فقد رفع القيود المفروضة على مقاطعة إسرائيل وألغى تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة (IHRA) لمعاداة السامية". واعتبرت الوزارة أنّ هذه القرارات بمثابة "صب للزيت على نار معاداة السامية"، على حد وصفها.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أنّ ممداني اتخذ هذه الخطوة بعد أدائه اليمين الدستورية وبدء مهامه رسمياً، حيث بادر إلى إلغاء بعض الإجراءات التي اتخذها سلفه إريك آدامز، دعماً لإسرائيل. وأصدر ممداني قرارا يلغي جميع القرارات التنفيذية التي أصدرها آدامز منذ سبتمبر/ أيلول 2024، وهو التاريخ الذي وُجّهت فيه اتهامات بالفساد إلى الأخير. ومن بين القرارات التي تم إلغاؤها تلك التي استخدم فيها العمدة السابق آدامز صلاحياته لدعم إسرائيل.

ومن بينها أيضاً قرار وقّعه الشهر الماضي كان يحظر على مؤسسات المدينة مقاطعة إسرائيل أو سحب استثماراتها منها. كما شمل الإلغاء قراراً آخر وقّعه آدامز، في يونيو/ حزيران 2025، ينص على توسيع مفهوم "معاداة السامية" ليشمل أنواعاً معينة من الانتقادات الموجّهة إلى إسرائيل. وفي هذا السياق، أفاد موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري بأنّ "ممداني ألغى قراراً اتخذه العمدة السابق إريك آدامز، يقضي بتطبيق تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة، وهو تعريف يعتبر أنّ بعض أشكال انتقاد إسرائيل "معاداة للسامية".

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، شنّ وزير شؤون الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي هجوماً حادّاً على ممداني عقب فوزه، مدعياً في تدوينة على منصة إكس أنّ "نيويورك سلّمت مفاتيحها إلى مؤيد لحماس"، في اتهام اعتاد مسؤولون إسرائيليون توجيهه لكل من ينتقد سياسات تل أبيب.

وأضاف شيكلي: "خيار نيويورك (ممداني) يُقوّض أسس المدينة، التي وفرت الحرية وفرص النجاح للاجئين اليهود منذ أواخر القرن التاسع عشر، وأصبحت معقلاً لأكبر جالية يهودية في العالم"، وفق تعبيره. وكان ممداني، وهو اشتراكي ديمقراطي، قد فاز في نوفمبر 2025 بانتخابات عمدة نيويورك، ليصبح أول مسلم يتولى هذا المنصب في المدينة، التي تضم واحدة من أكبر الجاليات اليهودية في العالم.

وتعهد ممداني، في تصريحات سابقة، باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حال وصل إلى مدينة نيويورك، حيث مقر الأمم المتحدة. وفي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال لنتنياهو لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

(الأناضول، العربي الجديد)