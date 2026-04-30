إسرائيل تمنع ممثلين عن قوة الاستقرار الدولية من دخول غزة

- منعت إسرائيل ممثلين عن "قوة الاستقرار الدولية" من دخول غزة، حيث كان من المقرر أن تبدأ القوة مهامها الأمنية والإنسانية ضمن خطة ترامب لإنهاء الصراع في القطاع. - تل أبيب تشترط نزع سلاح حماس وتشكيل حكومة تكنوقراط قبل أي ترتيبات ميدانية، وسط استعدادات إسرائيلية لاحتمال استئناف القتال. - وزير الخارجية التركي أكد أهمية الضغط الدولي على إسرائيل لتحقيق تقدم في خطة السلام ومنع انتهاكاتها، مشددًا على دور المجتمع الدولي في ذلك.

منعت إسرائيل ممثلين عن "قوة الاستقرار الدولية" متعددة الجنسيات من دخول قطاع غزة لإجراء جولة ميدانية كانت مقررة الأسبوع الماضي، وفق ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان". وتندرج مهام القوة في إطار المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على غزة، التي أعلن عنها في 29 سبتمبر/أيلول 2025، إذ يُفترض أن تتولى قيادة العمليات الأمنية، ونزع السلاح، وتأمين إيصال المساعدات الإنسانية ومواد إعادة الإعمار إلى القطاع.

وبحسب التقرير، وصل ممثلون عن القوة الدولية من دول إندونيسيا والمغرب وكوسوفو وكازاخستان وألبانيا إلى إسرائيل الأسبوع الماضي، حيث عقدوا لقاءات مع مسؤولين في جيش الاحتلال، إضافة إلى ممثلين عن مقر القيادة الأميركية في كريات غات. وكان من المقرر أن تشمل الزيارة جولة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وهي المنطقة التي يُفترض أن تبدأ فيها القوة نشاطها، إلا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي منع ذلك بتوجيه من المستوى السياسي.

ونقل التقرير عن مصدر إسرائيلي مطلع قوله إن تل أبيب تشترط رؤية خطوات "ملموسة"، تشمل نزع سلاح حركة حماس، إضافة إلى تشكيل حكومة تكنوقراط، قبل المضي قدماً في أي ترتيبات ميدانية. وذكّر التقرير، في هذا السياق، بجلسة نقاش استراتيجية حول قطاع غزة عقدها رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير في مطلع الأسبوع الجاري، وجّه خلالها الجيش للاستعداد لاحتمال استئناف القتال، مضيفاً أن حماس "تسعى لكسب الوقت بهدف التعاظم عسكرياً وتعزيز سيطرتها، ولن نسمح بذلك".

في غضون ذلك، أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أمس الأربعاء، أن الضغط على إسرائيل لتحقيق تقدم في خطة السلام في غزة، ومنع انتهاكاتها، "أمر بالغ الأهمية للانتقال إلى المرحلة الثانية". وشدد فيدان، خلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم مع نظيرته النمساوية بيات ماينل رايزنغر، على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي والوسطاء وجميع الأطراف الفاعلة في لجنة السلام الاحتياطات اللازمة.