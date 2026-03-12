إسرائيل تلغي محاكمة جنود اغتصبوا فلسطينياً في معتقل "سدي تيمان"

- ألغى المدّعي العسكري الإسرائيلي لائحة الاتهام ضد خمسة جنود في قضية اغتصاب فلسطيني، مبرراً القرار بأسباب تتعلق بـ"الدفاع عن العدالة" و"ظروف استثنائية"، مع صعوبات في الأدلة بعد إطلاق سراح المعتقل. - القرار أثار انتقادات واسعة، حيث اعتبرته لجنة مناهضة التعذيب في إسرائيل رخصة للجنود لارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين، بينما رحب به رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزراؤه. - رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري اعتبر القرار تواطؤاً قضائياً، محذراً من تحول السجون إلى معسكرات تعذيب بدعم من منظومة الاحتلال.

أعلن المدّعي العسكري في جيش الاحتلال الإسرائيلي إيتي أوفير، اليوم الخميس، إلغاء لائحة الاتهام ضد خمسة جنود إسرائيليين في قضية اغتصاب فلسطيني داخل معتقل "سدي تيمان" سيئ السمعة، وذلك في ذروة حرب الإبادة على قطاع غزة. وبرر المدّعي العسكري قراره بعدة أسباب غامضة، بينها ما وصفه بـ"الدفاع عن العدالة"، مشيراً إلى سلوك جهات رفيعة في النيابة العسكرية وجهاز إنفاذ القانون في الجيش خلال معالجة القضية، إضافة إلى ما اعتبره ظروفاً "استثنائية وغير مسبوقة" أحاطت بالقضية. كما أوضح أن قرار الإلغاء جاء في إطار التعامل مع لائحة اتهام كانت تتعلق بتهمة "إساءة المعاملة".

وكانت القضية قد فتحت ضد الجنود في فترة المدعية العسكرية السابقة يفعات شاشا – بيطون، التي أطيحت من منصبها عقب اتهامها بالضلوع في انتشار مقطع الفيديو، ليأتي المدعي الجديد ويلغي كل ما كان، علماً أنه حتى في فترتها جرى التراجع عن تهمة الاغتصاب والاكتفاء بتهم إساءة وتنكيل في قضية أخرى. إضافة إلى ذلك، برر أوفير قراره أيضاً بـ"التعقيد المتعلق بقاعدة الأدلة المتوفرة"، وبحقيقة أن المعتقل قد أُطلق سراحه إلى قطاع غزة، الأمر الذي يخلق صعوبات على مستوى الإثباتات. كما زعم المدّعي العسكري وجود "إشكال إجرائي يتعلق بنقل مواد تحقيق ذات صلة من ملف التحقيق الذي تديره شرطة إسرائيل بشكل يمسّ بحق المتهمين في محاكمة عادلة".

وكانت قضية "سدي تيمان" قد بدأت في فبراير/ شباط من العام الماضي، حين وُجهت تهم إلى خمسة جنود احتياط بارتكاب اعتداءات في ظروف خطيرة وإحداث أذى بالغ بمعتقل. ووفقاً للائحة الاتهام آنذاك، قام الجنود الخمسة بضرب المعتقل وجرّه على الأرض والدوس على جسده وصعقه بمسدس كهربائي. وتسببت هذه الأفعال للمعتقل بكسور في أضلاعه وثقب في رئته. كما جاء في لائحة الاتهام أن أحد الجنود طعن المعتقل في مؤخرته وتسبب له بأذى في منطقة الشرج.

وزعم المدّعي العسكري في مبرراته لإلغاء التهم أن "تراكم هذه الظروف الاستثنائية كلها وتأثيرها على الحق الأساسي والجوهري في محاكمة عادلة يفرضان إلغاء لائحة الاتهام". كما زعم، وفق بيان صادر عن جيش الاحتلال، أن "مهمة النيابة العسكرية تتمثل في تمكين الجيش من أداء مهامه، وفي الوقت نفسه تطبيق القانون على من يتصرفون خلافاً له. ويعمل رجال ونساء النيابة العسكرية في قلب النشاط العملياتي والقانوني للجيش، وقد انشغل ضباط الوحدة وما زالوا ينشغلون، حتى في أيام القتال هذه، بمجموعة واسعة من المهام، وسيواصلون القيام بها بتفان وموضوعية ومهنية".

وذكر بيان جيش الاحتلال حول الموضوع أنه تم إطلاع رئيس الأركان إيال زامير على تفاصيل القرار، وقد "عبر رئيس الأركان عن دعمه وتقديره للمدّعي العسكري وأبدى أمامه تقديره للعملية التي أنجزت منذ توليه منصبه". كما اعتبر زامير ما حدث من تقديم لائحة اتهام "إخفاقاً مهنياً"، موعزاً "باستخلاص العبر واتخاذ كل الخطوات اللازمة لمنع تكرار حوادث مشابهة في المستقبل".

لجنة مناهضة التعذيب تدين القرار

من جانبها، اعتبرت لجنة مناهضة التعذيب في إسرائيل أن المدّعي العسكري العام منح جنوده رخصة للاغتصاب ما دام الضحية فلسطينياً. وجاء في بيان اللجنة: "قرار المدّعي العسكري إلغاء لوائح الاتهام ضد المتهمين بالتعذيب والاغتصاب لمعتقل من غزة في سدي تيمان ينضم إلى سلسلة طويلة من القرارات والإجراءات التي اتخذها الجيش والنيابة العسكرية ومنظومة الأمن بأكملها، والتي تُخفي أفعالاً خطيرة ارتُكبت ولا تزال تُرتكب في السجون ومراكز الاحتجاز في إسرائيل، وبوتيرة متصاعدة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023). الحالة التي وصل فيها المعتقل إلى المستشفى بعد تعرضه للاعتداء داخل مركز الاحتجاز لا تترك مجالاً للشك بشأن ما فُعل به وبشدة خطورة تلك الأفعال، والتوثيق الذي نُشر من كاميرات المراقبة في المكان يُظهر بوضوح أن الأذى لحق به على أيدي السجانين الذين اعتدوا عليه بوحشية مروعة دقائق طويلة".

احتفاء حكومي بقرار إلغاء تهم الاغتصاب

في المقابل، أثنى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزراء في حكومته على قرار إلغاء لائحة الاتهام. وقال نتنياهو في بيان: "القضية التي شوّهت سمعة إسرائيل في العالم بشكل غير مسبوق وصلت إلى نهايتها. من غير المقبول أن يستغرق إغلاق هذا الملف كل هذا الوقت، بعدما أدير بشكل آثم ضد مقاتلي الجيش الذين يواجهون أسوأ أعدائنا. على دولة إسرائيل أن تلاحق أعداءها، لا مقاتليها الأبطال".

وعلق وزير المالية بتسلئيل سموتريتش على القرار واعتبره "قراراً مهماً من المدّعي العسكري العام إيتي أوفير. كنت أعلم أنه الشخص المناسب في المكان المناسب. مقاتلو الجيش الإسرائيلي هم المقاتلون الأكثر شجاعة وأخلاقاً. الآن لم يتبق سوى التأكد من أن المدّعية العسكرية المقالة ستقدم للمحاكمة".

وزعم وزير الأمن يسرائيل كاتس أن "العدل تحقق"، مضيفاً: "أرحب بقرار المدعي العسكري اللواء إيتي أوفير إغلاق ملفات سدي تيمان ضد جنود الجيش الإسرائيلي وإلغاء لائحة الاتهام بحقهم. هذه المحاكمة ولدت بخطيئة على يد المدّعية العسكرية السابقة، وأنا سعيد بأن العدل قد تحقق وتم إلغاء المحاكمة. دور المنظومة القضائية العسكرية هو حماية جنود الجيش الذين يقاتلون بشجاعة في حرب ضد وحوش قاسية، وليس حماية حقوق مخربي النخبة. أنا مقتنع بأن هذا القرار سيقود إلى طريق جديدة".

الزغاري: القرار ضوء أخضر لممارسة المزيد من الجرائم

إلى ذلك، قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري إن "قرار نيابة الاحتلال الإسرائيلي إسقاط التهم عن الجنود المتهمين باغتصاب معتقل من غزة في معسكر سدي تيمان لم يكن مفاجئاً، في ظل حجم التواطؤ الذي رصدناه وعايناه في سياسات الجهاز القضائي للاحتلال، لا سيما في ضوء القرارات التي صدرت عن المحكمة العليا للاحتلال بشأن التماسات تقدّمت بها مؤسسات تتابع قضايا الأسرى"، مشيراً إلى أنه قرار يعطي ضوءاً أخضر لممارسة مزيد من الجرائم.

وأكد الزغاري في تصريح صحافي، مساء اليوم الخميس، أن هذا التواطؤ تجلى بصورة فجة وغير مسبوقة في أعقاب جريمة الإبادة الجماعية. وشدد الزغاري على أن هذا القرار الخطير يعكس فعلياً طبيعة منظومة الاحتلال الحالية، لا سيما أن هذه الجرائم تتم بدعم من أعلى هرم فيها، وعليه لا يمكن التعامل مع هذه الحادثة بوصفها سلوكاً فردياً، بل باعتبارها تعبيراً عن بنية مؤسسية قائمة، خاصة في ضوء ما شهدناه من وقع كبير لهذه الحادثة بعد الفيديو المسرب لها في "سدي تيمان".

وأكد الزغاري أن هذا القرار يشكل ضوءاً أخضر إضافياً للجنود والسجانين لمواصلة جرائمهم بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب، ومنها جرائم الاغتصاب التي تشكل واحدة من أبرز الجرائم التي فرضت تحولاً في قراءة مستوى التوحش بعد الإبادة في السجون، والتي بلغت مستويات غير مسبوقة. وأشار الزغاري إلى أن الاعتداءات الجنسية شكلت إحدى أخطر الجرائم الممنهجة التي وثقتها المؤسسات المختصة، بما في ذلك حالات اغتصاب، إلى جانب التفتيش العاري المهين والمذل، وعمليات التحرش، والتعمد بضرب المعتقلين على أعضاء حساسة، وذلك في إطار سياسات إذلال وتعذيب ممنهجة حوّلت السجون فعلياً إلى شبكة من معسكرات التعذيب.