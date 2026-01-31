إسرائيل تكرس سياسة القصف وتمنع عودة الهدوء إلى غزة

- تصعيد إسرائيلي في غزة: شنت إسرائيل غارات جوية ومدفعية على غزة، مما أدى إلى استشهاد 12 فلسطينيًا، بينهم أطفال ونساء، في سياق سياسة تهدف إلى فرض حالة "اللاهدوء" واستمرار خروقات وقف إطلاق النار. - التوترات السياسية والإجراءات الأمنية: يتزامن التصعيد مع فتح معبر رفح وإجراءات أمنية مشددة، وحديث عن خطة أمريكية لنزع سلاح "حماس"، مما يعكس محاولات إسرائيل لفرض وقائع جديدة في القطاع. - الأهداف الإسرائيلية والتداعيات الإقليمية: تهدف إسرائيل إلى التشويش على الخطوات السياسية وتذكير الفلسطينيين بسيطرتها، مع حملة إعلامية تروج لتعاظم قوة "حماس"، وسط غياب ضغوط دولية حقيقية.

أعاد القصف المدفعي والجوي الذي نفّذه جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، مشاهد الحرب إلى قطاع غزة، في وقت لم يكد فيه الفلسطينيون يلتقطون أنفاسهم من جولات التصعيد السابقة، وسط خروقات إسرائيلية متواصلة تبرر بذرائع متعددة. واستهدفت الغارات شقة سكنية في حي الرمال غربي مدينة غزة، إضافة إلى مناطق في خانيونس جنوبي القطاع وعدد من خيام النازحين، ما أدى إلى استشهاد 12 فلسطينيًا، بينهم 6 أطفال و3 نساء، إلى جانب إصابة آخرين نُقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

ويترافق التصعيد الإسرائيلي مع إعلان خطوة فتح معبر رفح البري وسط إجراءات أمنية مشددة وغير مسبوقة أمام المغادرين والعائدين، فضلًا عن الحديث الأميركي عن الانتقال إلى المرحلة الثانية، والإشارة إلى نزع سلاح حركة المقاومة الفلسطينية "حماس". في السياق ذاته، يربط فلسطينيون بين التصعيد الإسرائيلي وما جرى في مدينة رفح، أمس الجمعة، وفقًا للإعلان الإسرائيلي عن استشهاد 3 مقاومين وانسحاب 5 آخرين من المقاومين المحاصرين في أنفاق رفح.

سياسة تصعيد إسرائيلية ثابتة

ويبدو الاحتلال الإسرائيلي، في ضوء التصعيد الراهن، معنيًا بتثبيت سياسة القصف وفرض حالة من "اللاهدوء" في القطاع، حتى مع العبور نحو المرحلة الثانية من خطة ترامب بشأن القطاع، التي جرى التوصل إليها في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

بدوره، قال الكاتب والمحلل السياسي إياد القرا، إن التصعيد الإسرائيلي الأخير في غزة يأتي في سياقه الطبيعي ضمن سلوك الاحتلال، لكنه يهدف بالأساس إلى التشويش على أي خطوات سياسية أو ميدانية قائمة، وخصوصًا ما يتعلق بفتح معبر رفح، مؤكدًا أن الاحتلال لا يريد للفلسطينيين أن يشعروا بتحقيق أي إنجاز مهم. وأوضح القرا لـ"العربي الجديد" أن إسرائيل تسعى من خلال هذه الهجمات لتذكير الفلسطينيين بأنها ما زالت الطرف المسيطر، وأنها الجهة التي تنتهك وتعتدي وتفرض واقعها بالقوة، عبر الإبقاء على أجواء الحرب قائمة بهذا الشكل، معتبرًا أن هذا هو الهدف الأول من التصعيد.

وأشار إلى أن ما يجري ليس تصعيدًا مفاجئًا، إذ سبقه استهداف في مخيم المغازي، وقبل ذلك في خانيونس ومدينة غزة، حتى وإن تركزت بعض الضربات على ما يُسمى بالمناطق الصفراء، موضحًا أن هذا المسار متوقع أن يستمر خلال الأيام المقبلة، في إطار سعي الاحتلال لفرض معادلاته الخاصة قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية. وأضاف أن النقطة الأهم بالنسبة إلى إسرائيل، إيصال رسالة، مفادها أنه حتى في حال الانتقال إلى المرحلة الثانية، فإن الاستهدافات ستبقى قائمة وبالطريقة نفسها، في محاولة لفرض وقائع جديدة وعدم السماح بعودة الهدوء إلى قطاع غزة.

وأكد القرا أن الهدف الأساسي للاحتلال ألا تعيش غزة حالة هدوء واستقرار كما كان قبل الحرب، مشيرًا إلى أن إسرائيل تتبع سياسة "لا تموت غزة ولا تعيش"، وتسعى اليوم لترسيخ معادلة "لا حرب شاملة ولا هدوء"، بحيث تبقى حالة الاستنزاف والعدوان قائمة دائمًا، كما تفعل في لبنان وسورية. ولفت إلى أن هذا النهج يرتبط أيضًا بالحسابات الداخلية الإسرائيلية، إذ يسعى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لإبقاء حالة الحرب مشتعلة حتى خلال فترات الانتخابات، معتبرًا أن ذلك سلوك متكرر في التاريخ الإسرائيلي، حيث كان الدم الفلسطيني واللبناني والعربي دائمًا جزءًا من المزايدات الانتخابية.

وكانت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" قد قالت في بيان صحافي صادر عنها، اليوم السبت، إن "هذه الانتهاكات المستمرة، واستهداف المواطنين، عائلات وأطفالًا، في خيام النزوح، تؤكّد استمرار حكومة الاحتلال الفاشي في حرب الإبادة الوحشية على القطاع، رغم مرور قرابة أربعة أشهر على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، بما يكشف تلاعبها بالاتفاق وعدم اكتراثها به، واستهتارها بجهود الوسطاء والدول الضامنة".

خلق الذرائع

بدوره، اعتبر الكاتب والمحلل السياسي مصطفى إبراهيم، أن التصعيد الحالي يندرج ضمن سياسة إسرائيلية ثابتة لم تتراجع عنها، تقوم على خلق ذرائع أمنية، سواء عبر الادعاء بوجود نيات لتنفيذ عمليات، أو الرد على حوادث متفرقة. وقال إبراهيم لـ"العربي الجديد" إن التصعيد يتزامن مع حملة إعلامية إسرائيلية منظمة، شارك فيها مراسلون عسكريون ومحللون سياسيون وأمنيون، تروّج لرواية مفادها أن حركة "حماس" ما زالت تتعاظم قوتها، وتفرض سيطرتها على قطاع غزة، وتدير شؤون الحكم والجباية، في محاولة لتبرير استمرار العمليات العسكرية.

وأضاف أن ما يجري اليوم يأتي في سياق التصعيد المستمر خلال المائة يوم الماضية، حيث تصر إسرائيل على عدم العودة إلى ما كان عليه الوضع قبل السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، ورفض ما يعرف بسياسة "جز العشب"، مع استمرار استهداف قيادات المقاومة من مختلف الفصائل، وعلى رأسها حركة "حماس"، تحت أي مبرر ممكن، في ظل صمت دولي مطبق وغياب أي إدانات أو ضغوط حقيقية على إسرائيل.

ولفت إبراهيم إلى أن هذا المسار يحرج الوسطاء، إلا أن تحركاتهم لا تزال محدودة، رغم أن الولايات المتحدة هي الضامن لاتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن الرواية الإسرائيلية تتشكل داخليًا على المستويين، السياسي والعسكري، وقد انعكس ذلك في استعدادات المؤسسة الأمنية والجيش، اللذين وضعا خططًا جاهزة للعودة إلى الحرب. وبيّن أن الحديث الإسرائيلي المتكرر عن وجود كتائب قوية في مناطق مثل دير البلح، وعدم التوغل فيها سابقًا، يُستخدَم اليوم جزءًا من الضغط على "حماس" في ملف نزع السلاح، خصوصًا بعد تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو التي ربط فيها المرحلة الثانية من الاتفاق بنزع السلاح، وليس فقط بالانسحاب وإعادة الإعمار.