إسرائيل تقصف أراضي زراعية في ريف درعا ومروحيات فوق السويداء

- تصاعدت الانتهاكات الإسرائيلية في جنوب سوريا، حيث استهدفت المدفعية الإسرائيلية أراضٍ زراعية في ريف درعا الغربي، مما أثار هلع السكان دون وقوع إصابات بشرية. - شنت طائرة مُسيّرة إسرائيلية هجوماً على مواقع في ريف دمشق الغربي، مستهدفة خزان مياه وطريق، مما أدى إلى أضرار مادية دون خسائر بشرية. - شهدت محافظة السويداء تحليقاً للطائرات المروحية الإسرائيلية، وسط تصاعد التوترات في الجنوب السوري مع استمرار التوغلات والقصف المتقطع.

استهدفت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، أرضاً زراعية ضمن منطقة حوض اليرموك في ريف محافظة درعا الغربي، جنوبي سورية، في تصعيد جديد ضمن سلسلة الانتهاكات التي يواصلها الاحتلال في جنوب البلاد خلال الأسابيع الأخيرة. وقال مسؤول التحرير في "تجمع أحرار حوران" يوسف المصلح في حديث لـ "العربي الجديد"، إن الاحتلال الإسرائيلي أطلق أربع قذائف مدفعية باتجاه السهول الزراعية الواقعة بين قريتي كويا وعابدين في منطقة حوض اليرموك، ما تسبب بحالة من الهلع بين المزارعين والسكان المحليين، من دون تسجيل إصابات بشرية.

ويأتي القصف بعد أقل من 24 ساعة على هجوم شنّته طائرة مُسيّرة إسرائيلية، أمس الأربعاء، استهدفت خلاله ثلاثة مواقع في الطرف الجنوبي من تل باط الوردة المحاذي لبلدة بيت جن المطلة على جبل الشيخ في الريف الغربي للعاصمة دمشق. وأوضحت المصادر حينها لـ"العربي الجديد" أن المُسيّرة قصفت خزاناً للمياه، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة بشكل كامل، إضافة إلى استهداف طريق في المنطقة. وتسبُّب الغارات بأضرار مادية من دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

وفي هذا السياق، قالت مصادر مُطلعة لـ"العربي الجديد" إن عدداً من الطائرات المروحية الإسرائيلية حلّقت، اليوم الخميس، فوق محافظة السويداء التي تُسيطر عليها مجموعات تعمل تحت مُسمى "الحرس الوطني" المُشكّل من قبل الشيخ حكمت الهجري، الزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز. ولم تتضح حتى الآن أهداف تحليق المروحيات في أجواء المحافظة، وسط صمت رسمي من الجهات المحلية والفصائل المنتشرة في المنطقة.

وتشهد جبهات الجنوب السوري، ولا سيما في محافظتي درعا والقنيطرة، تصعيداً متصاعداً يتمثل في عمليات توغل محدودة لجيش الاحتلال إلى داخل الأراضي السورية أو تنفيذ قصف مدفعي وجوي متقطع، إضافة إلى التحليق المستمر للطائرات المُسيّرة الإسرائيلية فوق المنطقة. ويرى مراقبون أن هذا النشاط العسكري بات يشكل نمطاً شبه يومي، في ظل حالة التوتر وتبادل الرسائل بين الاحتلال والحكومة السورية.